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MSI GeForce GTX 460 Hawk Talon Attack modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI GeForce GTX 460 Hawk Talon Attack modelini duyurdu
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Önde gelen donanım üreticilerinden Tayvan merkezli MSI, GeForce GTX 460 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu. Özelleştirilmiş detayları ile dikkat çeken ve hız aşırtma tutkunlarını hedef alan N460GTX Hawk Talon Attack isimli yeni ekran kartı, özel tasarımı, yüksek kaliteli komponentleri ve fabrika çıkışı arttırılan saat hızlarıyla merak uyandırmayı başarıyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 kodlu grafik yongasından güç alan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 336x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem ünitesi 810MHz'de, paralel işlemcileri 1620MHz'de ve bellekleri de 3900MHz'de görev yapan kart, 0.4ns GDDR5 bellek yongası kullanıyor.

Military Class konsepti çerçevesinde başta uzun ömürlü kapasitörler olmak üzere yüksek kaliteli komponentlerle donatılan N460GTX Hawk Talon Attack, 7+1 fazlı güç tasarımı, APS adı verilen aktif faz yönetim sistemi, voltaj okuma noktaları ve çift slot tasarımlı Twin Frozr II soğutucusu ile birlikte görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI çıkışları bünyesinde barındırıyor.

MSI tarafından yakın zamanda satışa sunulması beklenen N460GTX Hawk Talon Attack için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

MSI GeForce GTX 460 Hawk Talon Attack modelini duyurdu
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DH Misafiri 9 yıl
Merhaba Arkadaşlar Çoğunuzun Yorumunu Okudum..Bende 5830 alacaktım..
Ben Sizlerden Yardım İstiyorum...
Gtx460 HAWK mı vatanbilgisayar.com/...
5830 mu vatanbilgisayar.com/...
Hangisini Alayım sizce Yardım Ederseniz yada Başka Bir Ekran Kartı Tavsiyeniz Varsa Memnun Olurum...cevaplarınızı bekliyorum..Teşekkür ederim..
Yok O Ben Değilim Karıştırdın Sanırım...
Bir Arkadaş Daha Yazmıştı Onunla Karıştırmışsın Sen Beni..BEN DAHA ALMADIM YENİ ALACAĞIM...
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MÜŞAVİR 9 yıl
İkisi arasında elbette HAWK alınır.
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damn2u 9 yıl
HD5830 vs Gtx460 Talon Hawk seçimi yapamayan DH misafiri söylediğiniz gtx460 modeli çok daha performanslıdır. Alttaki linklerden ödeme koşullarınden hangisi size uygunsa ordan alabilirsiniz.


vatanbilgisayar.com/...

teknobiyotik.com/...

inventus.com.tr/...
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DH Misafiri 9 yıl

Merhaba Arkadaşlar Çoğunuzun Yorumunu Okudum..Bende 5830 alacaktım..
Ben Sizlerden Yardım İstiyorum...
Gtx460 HAWK mı vatanbilgisayar.com/...
5830 mu vatanbilgisayar.com/...
Hangisini Alayım sizce Yardım Ederseniz yada Başka Bir Ekran Kartı Tavsiyeniz Varsa Memnun Olurum...cevaplarınızı bekliyorum..Teşekkür ederim..msn: Pendikli_Fiqo@hotmail.com
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adilazimdegilx 9 yıl

DH Misafiri


Merhaba Arkadaşlar Çoğunuzun Yorumunu Okudum..Bende 5830 alacaktım..
Ben Sizlerden Yardım İstiyorum...

Gtx460 HAWK mı
vatanbilgisayar.com/...


5830 mu
vatanbilgisayar.com/...

Hangisini Alayım sizce Yardım Ederseniz yada Başka Bir Ekran Kartı Tavsiyeniz Varsa Memnun Olurum...cevaplarınızı bekliyorum..Teşekkür ederim..msn: Pendikli_Fiqo@hotmail.com




5830 alınacak kart değil ikisi arasında kuşkusuz Hawk Talon Atack
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OverClocK1ng 9 yıl
DH Misafiri
Merhaba Arkadaşlar Çoğunuzun Yorumunu Okudum..Bende 5830 alacaktım..
Ben Sizlerden Yardım İstiyorum...

Gtx460 HAWK mı
vatanbilgisayar.com/...

5830 mu
vatanbilgisayar.com/...

Hangisini Alayım sizce Yardım Ederseniz yada Başka Bir Ekran Kartı Tavsiyeniz Varsa Memnun Olurum...cevaplarınızı bekliyorum..Teşekkür ederim..msn: Pendikli_Fiqo@hotmail.com

Nasıl yaaa ? Hani sen :
Bugün aldım arkadaşlar :) Ama herhangi 1 oyunda henüz denemedim. Ama alırken iyi araştırmıştım ve 460 GTX serisinin en hızlı ve en performanslı kartı olduğu duyumlarını aldım ve alırken Vatan Bilgisayar çalışanı bana bunu doğruladı, inşallah oyunlarda tökezlemez :)

yazmıştın. Kartı aldım dedin, şimdi 5830 mu alsam diyorsun. Nasıl şey anlamadım. 2. kartı falan mı alıyorsun? Ötekini geri götürüp iade mi ettin ? Naaptın neettin ??
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DH Misafiri 9 yıl
Acaba bu kartın videolu incelemesini sitede yayınlıcak mısınız :/ Merak ettim de
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DH Misafiri 9 yıl
Bugün aldım arkadaşlar :) Ama herhangi 1 oyunda henüz denemedim. Ama alırken iyi araştırmıştım ve 460 GTX serisinin en hızlı ve en performanslı kartı olduğu duyumlarını aldım ve alırken Vatan Bilgisayar çalışanı bana bunu doğruladı, inşallah oyunlarda tökezlemez :)
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dJ_bLoW 9 yıl
Hayırlı olsun. tökezler ise bana ver. ben sana benim kartı vericem

hiçbir oyunda tökezleme olmadı daha. METRO 2033 dahiL

Kart için imzama bakman yeter
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StreamRolleR 9 yıl
0.4ns GDDR5 bellek yongası kullanıyor.

Nokta
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OverClocK1ng 9 yıl
Kartın üzerinde 5 GHz Bellekler var. Kart resmen rekor olsun diye yapılmış. Bir de bazıları 800 Watt yetmez 1200 olması lazım falan demiş. Kartın üzerinde 2 x 6 pin güç girişi var. Onlardan 75 + 75 = 150 Watt geliyor. Hadi anakartta da PCI Express 2.0 destekleyen PCI Express x16 slotu var o da 150 Watt verse eder 300 Watt.

Ne diyosunuz ne 800 Watt ı ne 1200 ü iyice uçmuş bazıları. Hadi bu 300 çekse. İşlemci Anakart Harddisk Ram bunlar 900 Watt mı çekecek. Allah aşkına abartmayın, arttırmayın şu PSU ların Watt değerlerini.
Sonra bilmeyen kişiler gidip 1200 Watt PSU almak için uğraşıyor. Bu karta sistem dahil, her şey dahili, "FAZLASIYLA" 700 Watt yeter. Amper değerleri iyi bir şey olsun o kadar.

En baba işlemci 140Watt çekiyor. Overclock ile 2 kat yapsanız -ki abartıyorum, 280 Watt çekse kalan parçalar da 75 Watt falan tutuyor ama 100 desek -ki bunu da abarttım, 280 + 100 + 300 = 680. Yani bu da abartılmış rakam..

Evet evet. 800 yetmez. 1200 alın..
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Man From Atlantis 9 yıl

OverClocKing

Kartın üzerinde 5 GHz Bellekler var. Kart resmen rekor olsun diye yapılmış. Bir de bazıları 800 Watt yetmez 1200 olması lazım falan demiş. Kartın üzerinde 2 x 6 pin güç girişi var. Onlardan 75 + 75 = 150 Watt geliyor. Hadi anakartta da PCI Express 2.0 destekleyen PCI Express x16 slotu var o da 150 Watt verebiliyor. Eder 300 Watt. Ne diyosunuz ne 800 Watt ı ne 1200 ü iyice uçtunuz. Hadi bu 300 çekiyor. İşlemci Anakart Harddisk Ram bunlar 900 Watt mı çekecek. Allah aşkına çıkartmayın arttırmayın şu PSU ların watt isteğini. Sonra bilmeyen kişiler gidip 1200 Watt PSU almak için uğraşıyor. Bu karta sistem dahil, her şey dahili, "FAZLASIYLA" 700 Watt yeter. Amper değerleri iyi bir şey olması yeter.

En baba işlemci 140Watt çekse, overclock ile 2 kat yapsanız -ki abartıyorum 280 Watt çekse kalan parçalar da 75 Watt falan tutuyor ama 100 desek -ki bunu da abarttım, 280 + 100 + 300 = 680. Yani bu da abartılmış rakam..

Evet evet. 800 yetmez. 1200 alın..


This.

bir de bu güç kaynağı-ekran kartı meselesi borsa gibi.. yeni bir kart çıktı mı kafadan 600w önerilir hatta 700w al denilir.. halbuki bir yıl sonra kart gözden düşünce daha düşük güç kaynağı öneriliyor.. buna gülüyorum işte.. ahahasd*6-0
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F.@.T.İ.H 9 yıl

OverClocKing

Kartın üzerinde 5 GHz Bellekler var. Kart resmen rekor olsun diye yapılmış. Bir de bazıları 800 Watt yetmez 1200 olması lazım falan demiş. Kartın üzerinde 2 x 6 pin güç girişi var. Onlardan 75 + 75 = 150 Watt geliyor. Hadi anakartta da PCI Express 2.0 destekleyen PCI Express x16 slotu var o da 150 Watt verse eder 300 Watt.

Ne diyosunuz ne 800 Watt ı ne 1200 ü iyice uçmuş bazıları. Hadi bu 300 çekse. İşlemci Anakart Harddisk Ram bunlar 900 Watt mı çekecek. Allah aşkına abartmayın, arttırmayın şu PSU ların Watt değerlerini.
Sonra bilmeyen kişiler gidip 1200 Watt PSU almak için uğraşıyor. Bu karta sistem dahil, her şey dahili, "FAZLASIYLA" 700 Watt yeter. Amper değerleri iyi bir şey olsun o kadar.

En baba işlemci 140Watt çekiyor. Overclock ile 2 kat yapsanız -ki abartıyorum, 280 Watt çekse kalan parçalar da 75 Watt falan tutuyor ama 100 desek -ki bunu da abarttım, 280 + 100 + 300 = 680. Yani bu da abartılmış rakam..

Evet evet. 800 yetmez. 1200 alın..


600w lık bir psu fazlasıya yeter..
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Chembond 9 yıl
OverClocKing

Kartın üzerinde 5 GHz Bellekler var. Kart resmen rekor olsun diye yapılmış. Bir de bazıları 800 Watt yetmez 1200 olması lazım falan demiş. Kartın üzerinde 2 x 6 pin güç girişi var. Onlardan 75 + 75 = 150 Watt geliyor. Hadi anakartta da PCI Express 2.0 destekleyen PCI Express x16 slotu var o da 150 Watt verse eder 300 Watt.

Ne diyosunuz ne 800 Watt ı ne 1200 ü iyice uçmuş bazıları. Hadi bu 300 çekse. İşlemci Anakart Harddisk Ram bunlar 900 Watt mı çekecek. Allah aşkına abartmayın, arttırmayın şu PSU ların Watt değerlerini.
Sonra bilmeyen kişiler gidip 1200 Watt PSU almak için uğraşıyor. Bu karta sistem dahil, her şey dahili, "FAZLASIYLA" 700 Watt yeter. Amper değerleri iyi bir şey olsun o kadar.

En baba işlemci 140Watt çekiyor. Overclock ile 2 kat yapsanız -ki abartıyorum, 280 Watt çekse kalan parçalar da 75 Watt falan tutuyor ama 100 desek -ki bunu da abarttım, 280 + 100 + 300 = 680. Yani bu da abartılmış rakam..

Evet evet. 800 yetmez. 1200 alın..


Hocam "oha 800W'ta yetmeyecekse, 1200W al madem, soru mu bu şimdi? tabiki yeter, fazla fazla yeter." diye espri yapmış, gereksiz yere büyütmüşün


Yazan kardeşim ve donanımların ne kadar güç tükettiğinin oldukça farkında.
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Batuist 9 yıl
Çok hoş bir kart ama oc olunca deli gibi orantısız güç tüketen bir kartı çok yüksek değerlere çıkarmak bana mantıklı gelmiyor.
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No Way Out 9 yıl
Arkadaşlar normal hawk'dan hiçbir farkı yok yine rem ve wrm soğutucularının üzerine boşda, sadece farkı saat hızları.

HAWK ve HAWK TA'Ya hız aşırtma yapıldığında ikiside aynı seviyede OC olur.

Kısaca para tuzağı, HAWK varken buna para veirlmez.
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Mr.Legend 9 yıl
Giga ile aynı fiyatta olsa hangisi daha iyi olur
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xMANİTUx 9 yıl
Tam bir oc canavarı...Bu canavarı 850 w doyururmu acaba?
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__Tyler Durden__ 9 yıl

Mr.Legend

Giga ile aynı fiyatta olsa hangisi daha iyi olur

Gigabyte ile aynı fiyata satmaları imkansız. Gigabyte şu an 417 lira civarı bu kart ise en az 475-500 lira arası olur gibime geliyor.
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__Tyler Durden__ 9 yıl

Mr.Legend

Giga ile aynı fiyatta olsa hangisi daha iyi olur

Gigabyte ile aynı fiyata satmaları imkansız. Gigabyte şu an 417 lira civarı bu kart ise en az 475-500 lira arası olur gibime geliyor.
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Mr.Legend 9 yıl
Bu kart gigabyte nin tahtına bi son verir galiba. Kart gözüme güzel gözüktü
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Chembond 9 yıl
7+1 faza gerek varmıydı? Kaç volt vermeyi planlıyorlar acaba GPU'ya... 2V mu?
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MÜŞAVİR 9 yıl

Mr.Legend

Bu kart gigabyte nin tahtına bi son verir galiba. Kart gözüme güzel gözüktü


Gigayı tahttan indirmek zor görünüyor. Şu an en alınası kart giganın modeli.
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hellteam 9 yıl
Msi ya dalga geçiyo ya da önceki hawk ın sorunlu ya da başka bişeyi olduğu için bunu piyasaya sürüyo
Sanki önceki kart 1 ghz olduda bu 1.1 olacak
Bu işte bi iş var
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leech 9 yıl

hellteam

Msi ya dalga geçiyo ya da önceki hawk ın sorunlu ya da başka bişeyi olduğu için bunu piyasaya sürüyo
Sanki önceki kart 1 ghz olduda bu 1.1 olacak
Bu işte bi iş var


Ne sorunu vardı ki ?
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