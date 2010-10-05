MSI GeForce GTX 460 Hawk Talon Attack modelini duyurdu

Önde gelen donanım üreticilerinden Tayvan merkezli MSI, GeForce GTX 460 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu. Özelleştirilmiş detayları ile dikkat çeken ve hız aşırtma tutkunlarını hedef alan N460GTX Hawk Talon Attack isimli yeni ekran kartı, özel tasarımı, yüksek kaliteli komponentleri ve fabrika çıkışı arttırılan saat hızlarıyla merak uyandırmayı başarıyor.
40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 kodlu grafik yongasından güç alan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 336x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem ünitesi 810MHz'de, paralel işlemcileri 1620MHz'de ve bellekleri de 3900MHz'de görev yapan kart, 0.4ns GDDR5 bellek yongası kullanıyor.
Military Class konsepti çerçevesinde başta uzun ömürlü kapasitörler olmak üzere yüksek kaliteli komponentlerle donatılan N460GTX Hawk Talon Attack, 7+1 fazlı güç tasarımı, APS adı verilen aktif faz yönetim sistemi, voltaj okuma noktaları ve çift slot tasarımlı Twin Frozr II soğutucusu ile birlikte görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI çıkışları bünyesinde barındırıyor.
MSI tarafından yakın zamanda satışa sunulması beklenen N460GTX Hawk Talon Attack için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.
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Ben Sizlerden Yardım İstiyorum...
Gtx460 HAWK mı vatanbilgisayar.com/...
5830 mu vatanbilgisayar.com/...
Hangisini Alayım sizce Yardım Ederseniz yada Başka Bir Ekran Kartı Tavsiyeniz Varsa Memnun Olurum...cevaplarınızı bekliyorum..Teşekkür ederim..
Yok O Ben Değilim Karıştırdın Sanırım...
Bir Arkadaş Daha Yazmıştı Onunla Karıştırmışsın Sen Beni..BEN DAHA ALMADIM YENİ ALACAĞIM...
vatanbilgisayar.com/...
teknobiyotik.com/...
inventus.com.tr/...
Merhaba Arkadaşlar Çoğunuzun Yorumunu Okudum..Bende 5830 alacaktım..
Ben Sizlerden Yardım İstiyorum...
Gtx460 HAWK mı vatanbilgisayar.com/...
5830 mu vatanbilgisayar.com/...
Hangisini Alayım sizce Yardım Ederseniz yada Başka Bir Ekran Kartı Tavsiyeniz Varsa Memnun Olurum...cevaplarınızı bekliyorum..Teşekkür ederim..msn: Pendikli_Fiqo@hotmail.com
5830 alınacak kart değil ikisi arasında kuşkusuz Hawk Talon Atack
Nasıl yaaa ? Hani sen :
yazmıştın. Kartı aldım dedin, şimdi 5830 mu alsam diyorsun. Nasıl şey anlamadım. 2. kartı falan mı alıyorsun? Ötekini geri götürüp iade mi ettin ? Naaptın neettin ??
hiçbir oyunda tökezleme olmadı daha. METRO 2033 dahiL
Kart için imzama bakman yeter
Nokta
Ne diyosunuz ne 800 Watt ı ne 1200 ü iyice uçmuş bazıları. Hadi bu 300 çekse. İşlemci Anakart Harddisk Ram bunlar 900 Watt mı çekecek. Allah aşkına abartmayın, arttırmayın şu PSU ların Watt değerlerini.
Sonra bilmeyen kişiler gidip 1200 Watt PSU almak için uğraşıyor. Bu karta sistem dahil, her şey dahili, "FAZLASIYLA" 700 Watt yeter. Amper değerleri iyi bir şey olsun o kadar.
En baba işlemci 140Watt çekiyor. Overclock ile 2 kat yapsanız -ki abartıyorum, 280 Watt çekse kalan parçalar da 75 Watt falan tutuyor ama 100 desek -ki bunu da abarttım, 280 + 100 + 300 = 680. Yani bu da abartılmış rakam..
Evet evet. 800 yetmez. 1200 alın..
This.
bir de bu güç kaynağı-ekran kartı meselesi borsa gibi.. yeni bir kart çıktı mı kafadan 600w önerilir hatta 700w al denilir.. halbuki bir yıl sonra kart gözden düşünce daha düşük güç kaynağı öneriliyor.. buna gülüyorum işte.. ahahasd*6-0
600w lık bir psu fazlasıya yeter..
Hocam "oha 800W'ta yetmeyecekse, 1200W al madem, soru mu bu şimdi? tabiki yeter, fazla fazla yeter." diye espri yapmış, gereksiz yere büyütmüşün
Yazan kardeşim ve donanımların ne kadar güç tükettiğinin oldukça farkında.
HAWK ve HAWK TA'Ya hız aşırtma yapıldığında ikiside aynı seviyede OC olur.
Kısaca para tuzağı, HAWK varken buna para veirlmez.
Gigabyte ile aynı fiyata satmaları imkansız. Gigabyte şu an 417 lira civarı bu kart ise en az 475-500 lira arası olur gibime geliyor.
Gigabyte ile aynı fiyata satmaları imkansız. Gigabyte şu an 417 lira civarı bu kart ise en az 475-500 lira arası olur gibime geliyor.
Gigayı tahttan indirmek zor görünüyor. Şu an en alınası kart giganın modeli.
Sanki önceki kart 1 ghz olduda bu 1.1 olacak
Bu işte bi iş var
Ne sorunu vardı ki ?