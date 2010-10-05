MSI GeForce GTX 460 Hawk Talon Attack modelini duyurdu

Önde gelen donanım üreticilerinden Tayvan merkezli MSI, GeForce GTX 460 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu. Özelleştirilmiş detayları ile dikkat çeken ve hız aşırtma tutkunlarını hedef alan N460GTX Hawk Talon Attack isimli yeni ekran kartı, özel tasarımı, yüksek kaliteli komponentleri ve fabrika çıkışı arttırılan saat hızlarıyla merak uyandırmayı başarıyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 kodlu grafik yongasından güç alan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 336x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem ünitesi 810MHz'de, paralel işlemcileri 1620MHz'de ve bellekleri de 3900MHz'de görev yapan kart, 0.4ns GDDR5 bellek yongası kullanıyor.

Military Class konsepti çerçevesinde başta uzun ömürlü kapasitörler olmak üzere yüksek kaliteli komponentlerle donatılan N460GTX Hawk Talon Attack, 7+1 fazlı güç tasarımı, APS adı verilen aktif faz yönetim sistemi, voltaj okuma noktaları ve çift slot tasarımlı Twin Frozr II soğutucusu ile birlikte görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI çıkışları bünyesinde barındırıyor.

MSI tarafından yakın zamanda satışa sunulması beklenen N460GTX Hawk Talon Attack için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.