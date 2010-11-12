MSI, GeForce GTX 580 ile 3DMark 11'i ücretsiz sunacak

MSI ilk tanıtımını dünyada ilk defa Computex 2010 fuarında yaptığı yeni test uygulaması 3DMark 11'i hediye etmeye hazırlanıyor.Firmadan yapılan açıklamaya göre GeForce GTX 580'in, serinin sıkı takipçileri için hazırlanan sınırlı versiyonu, 3DMark 11'in Deap Sea sahnesinden esinlenlenilen özel kutu tasarımıyla birlikte sunulacak.

3DMark 11'in çıkışıyla birlikte yeni kartıyla birlikte vereceğini açıklayan MSI'a ek olarak EVGA de GeForce GTX 580 serisi ekran kartlarıyla birlikte kullanıcılarına 3DMark 11 verdiğini duyurdu. Henüz 3DMark 11 çıkmadığı için kutu içeriğine ekleyemeyen EVGA, kullaıcılarına uygulama çıktığında kullanılmak üzere gelişmiş sürüm anahtarı veriyor.

MSI'ın pazarlamadan sorumlu yöneticisi Jason Lee konuyla ilgili açıklamasında, "Dünyanın lider anakart ve ekran kartı üreticisi MSI, Futuremarkla birlikte gerçekleştirilen heyecan verici paket promosyonunu duyurmanın sevincini yaşamaktadır. Müşteriler, 3DMark 11 kullanarak en yeni MSI ekran kartlarıyla DirectX 11'in heyecan verici grafikleriyle eğlenebilecekler. İnanıyoruzki dünya genelinde yeni hız aşırtma rekorları MSI anakart ve ekran kartlarıyla kırılacak.

GeForce GTX 580'nin yanı sıra yeni nesil AMD ekran kartlarıyla da 3Mark 11'in ücretsiz olarak verilmesi beklenebilir. Zira haberimizde yer alan ilk görsele dikkatli bakıldığında, kutu üzerindeki AMD Radeon Graphics ve AMD Eyefinity logoları dikkatlerden kaçmayacaktır. Ancak AMD cephesinde şu ana kadar üreticilerden bu yönde bir açıklama gelmedi.