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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI, GeForce GTX 580 ile 3DMark 11'i ücretsiz sunacak

8 yıl
9,7b
1
11
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI, GeForce GTX 580 ile 3DMark 11'i ücretsiz sunacak
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MSI ilk tanıtımını dünyada ilk defa Computex 2010 fuarında yaptığı yeni test uygulaması 3DMark 11'i hediye etmeye hazırlanıyor.Firmadan yapılan açıklamaya göre GeForce GTX 580'in, serinin sıkı takipçileri için hazırlanan sınırlı versiyonu, 3DMark 11'in Deap Sea sahnesinden esinlenlenilen özel kutu tasarımıyla birlikte sunulacak.

3DMark 11'in çıkışıyla birlikte yeni kartıyla birlikte vereceğini açıklayan MSI'a ek olarak EVGA de GeForce GTX 580 serisi ekran kartlarıyla birlikte kullanıcılarına 3DMark 11 verdiğini duyurdu. Henüz 3DMark 11 çıkmadığı için kutu içeriğine ekleyemeyen EVGA, kullaıcılarına uygulama çıktığında kullanılmak üzere gelişmiş sürüm anahtarı veriyor.

MSI'ın pazarlamadan sorumlu yöneticisi Jason Lee konuyla ilgili açıklamasında, "Dünyanın lider anakart ve ekran kartı üreticisi MSI, Futuremarkla birlikte gerçekleştirilen heyecan verici paket promosyonunu duyurmanın sevincini yaşamaktadır. Müşteriler, 3DMark 11 kullanarak en yeni MSI ekran kartlarıyla DirectX 11'in heyecan verici grafikleriyle eğlenebilecekler. İnanıyoruzki dünya genelinde yeni hız aşırtma rekorları MSI anakart ve ekran kartlarıyla kırılacak.

GeForce GTX 580'nin yanı sıra yeni nesil AMD ekran kartlarıyla da 3Mark 11'in ücretsiz olarak verilmesi beklenebilir. Zira haberimizde yer alan ilk görsele dikkatli bakıldığında, kutu üzerindeki AMD Radeon Graphics ve AMD Eyefinity logoları dikkatlerden kaçmayacaktır. Ancak AMD cephesinde şu ana kadar üreticilerden bu yönde bir açıklama gelmedi.

MSI, GeForce GTX 580 ile 3DMark 11'i ücretsiz sunacak
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MSI, GeForce GTX 580 ile 3DMark 11'i ücretsiz sunacak
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napolyon94 8 yıl
millet gtx460 a hacı muro dedi xD,
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V4LKyR 8 yıl
Kutu MSI'ın 3D Mark 11 kutusu herhalde :)
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gonuldagi 8 yıl
Evga da veriyor GTX 580 le beraber. Alanlar kendini 3DMark 11'de tatmin eder. Kartı zorlayacak oyun yok piyasada Crysis GTX580 optimizasyonu için bir kaç ay gecike bilir. Bizin GTX460 hacı muro olcek Bizde 3DMArk 01 e bakarız anasını satıyım Puahahaha :)
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halilbas035 8 yıl
kutuda amd radeon simgesi var o ne oluyo
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car_26 8 yıl
halilbas035

kutuda amd radeon simgesi var o ne oluyo


kutuda gtx580 ait bişeyde yok acaba 6900nmü kutusu
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aydogdu1453 8 yıl
Nerde benim hediye black ops oyunum msi.Şaka maka bu oyunlu kutu içerikleri ne zaman gelir acep.Malum bizim bahçeye bu kartlar geç girecek gibi.Gtx 470 almayı düşünüyordum.Caydım.İ7 950+MSİ BİNG BANG X POWER+HIS 5770 üçlüsünde karar kıldım.Tabii 6900 seriside gelecek birazda tırslamdım değil hani.Malum para kolay kazanılmıyor.Herkese iyi forumlar.
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl
Bunun yerine oyun verse daha makbule geçerdi bence.

3D mark oynayanlar da var ama
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K0rkunc 8 yıl
Bencede öyle ama zaten 580 alan kişiler oyuncu değil performans hastaları olacağı için onalra bu ilaç gibi gelicek
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