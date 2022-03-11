MSI MAG CoreLiquid 360R ve 240R soğutucular geri çağırılıyor

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Zaman zaman elektronik ürünlerin fabrika çıkışı hatalar barındırdığı ve üreticiler tarafından geri çağırıldığına şahit oluyoruz. MSI MAG markasına ait iki sıvı soğutucu modelinde üretim hatası tespit edildi.

MSI sıvı soğutucularda hata

MSI tarafından yapılan açıklamaya göre MSI MAG CoreLiquid 360R ve 240R sıvı soğutucularda üretim kaynaklı bir hata tespit edildi. Kalıntılara sebep olan bu hata sonrasında soğutma performansı düşüyor.

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Kullanıcı tarafından da rapor edilen bu sorun bekleme modunda işlemci sıcaklıklarının 62 dereceye kadar çıkmasına ve sonucunda da T-junction-Max termal hatalarının oluşmasına neden oluyor. Bununla birlikte yüksek sıcaklık korumaları olduğu için sisteme herhangi bir zarar vermediği de ifade edilmiş.

MSI bahse konu sıvı soğutucuları için bir geri çağırma programı başlattı. Kullanıcılar soğutucunun seri numarasını girerek veya sistem içerisinde aldıysa sistemin seri numarasını girerek programın detaylarına ulaşabilir.

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