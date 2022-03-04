MSI kavisli oyuncu monitörünü duyurdu

Oyuncu ürünleri pazarında yeni ürünler tanıtmaya devam eden MSI bu hafta Optix serisine yeni bir üye ekledi. MSI Optix G321C monitör modeli insan görüş açısına en yakın kavisi sunduğunu iddia ediyor.
MSI Optix G321C özellikleri ve fiyatı
MSI Optix G321C oyuncu monitörü 31.5 inçlik Full HD LCD ekran barındırıyor. 3 taraftan ince kenarlar görüş alanını daha da arttırıyor. 1000R kavis çapının insan görüş açısına en yakın olduğu ifade edilirken 165Hz tazeleme hızı ve 1ms tepki süresi sunuluyor. FreeSync Premium sayesinde ise gecikmeler en aza indiriyor.
300 nit parlaklık seviyesine ulaşan monitör 16.77 milyon renk desteği, yüzde 90 sRGB yelpazesi ve yüzde 85 DCI-P3 yelpazesine sahip. Karanlık ortamlarda görüş iyileştirilirken donanım tabanlı mavi ışık azaltma özelliği mevcut. 1 adet DisplayPort 1.2a ve 2 adet HDMI 2.0 bağlantıları barındıran MSI Optix G321C oyuncu monitör modeli 349 Avro fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..