MSI kavisli oyuncu monitörünü duyurdu

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Oyuncu ürünleri pazarında yeni ürünler tanıtmaya devam eden MSI bu hafta Optix serisine yeni bir üye ekledi. MSI Optix G321C monitör modeli insan görüş açısına en yakın kavisi sunduğunu iddia ediyor.

MSI Optix G321C özellikleri ve fiyatı

MSI Optix G321C oyuncu monitörü 31.5 inçlik Full HD LCD ekran barındırıyor. 3 taraftan ince kenarlar görüş alanını daha da arttırıyor. 1000R kavis çapının insan görüş açısına en yakın olduğu ifade edilirken 165Hz tazeleme hızı ve 1ms tepki süresi sunuluyor. FreeSync Premium sayesinde ise gecikmeler en aza indiriyor.

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300 nit parlaklık seviyesine ulaşan monitör 16.77 milyon renk desteği, yüzde 90 sRGB yelpazesi ve yüzde 85 DCI-P3 yelpazesine sahip. Karanlık ortamlarda görüş iyileştirilirken donanım tabanlı mavi ışık azaltma özelliği mevcut. 1 adet DisplayPort 1.2a ve 2 adet HDMI 2.0 bağlantıları barındıran MSI Optix G321C oyuncu monitör modeli 349 Avro fiyat etiketine sahip.

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