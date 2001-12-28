Msi K7T266 Pro2 RU İncelemesi

Msi'ın AMD işlemcilerde şu an bayrak ürünü görevini yapan ve 97$-175$ arası farklı eklentilerle fiyat değişliği yapabildiği büyük bir alıcı yelpazesine hitap ettiği anakartın incelemesi Hardwaremania'dan. Size için bir alıntı ;

"Sonuç olarak MSI K7T266 Pro2 gerçekten oldukça iyi bir çalışmanın ürünü. KT266A gibi oldukça performanslı bir çipset yanında iyi bir dizayn ve mantıklı bir PCB yerleşimi var. Bunların yanında artık popüler sayılan RAID 0,1,0+1 çözümü ve rakiplerinde henüz bulunmayan USB2.0 desteğinide beraberinde getiriyor. Extra Bonus olarak verilen USB Smart Key'de kullanıcıların ilgisini çekebilecek bir ürün."