MSI kuantum nokta ekranlı yeni oyuncu monitörünü duyurdu

MSI MAG321QR-QD neler sunuyor?
MSI MAG321QR-QD oyuncu monitörü firmanın kuantum nokta ekranlı monitör serisinin son üyesi oldu. Bu monitör asıl olarak IPS LCD ekranı ile satıştaydı. QD versiyonu ile daha geniş görüntüleme açıları ve daha kaliteli görüntüler sunuyor.
32 inçlik ekranında 2560x1440 piksel çözünürlüğe sahip olan IPS monitör 170Hz tazeleme hızına kadar çıkabiliyor. Adobe RGB renk gamının yüzde 97’si, DCI-P3 renk gamının ise yüzde 98’i kapsanıyor. Dahili olarak renklerin sınırlandığı bir mod da mevcut.
Nvidia G-Sync desteği olan ürün VRR sayesinde PS5 optimizasyonu da sunuyor. 15W çıkış veren USB Tip-C girişi yanında USB Tip-A, DP 1.2a, USB Tip-B, HDMI 2.0b şeklinde girişler mevcut. Ürünün IPS LCD olan versiyonu 400$ seviyesindeydi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..