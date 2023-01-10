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    MSI Afterburner yolun sonuna geldi

    MSI Afterburner yazılımının geliştiricisi Rus Alexey Nicolaychuk, ambargo nedeniyle 1 yıldır MSI’dan ödeme alamadığını ve gönüllü devam ettirdiği projeye artık gücünün yetmediğini belirtti.
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    MSI Afterburner Tam Boyutta Gör
    MSI tarafından ekran kartlarında ince ayar yapılabilmesi için 2009 yılında kullanıma sunulan MSI Afterburner uygulaması yolun sonuna geldi. Ambargo nedeniyle para alamayan Rus geliştirici projeyi sonlandırıyor.

    MSI Afterburner neden kapanıyor?

    MSI Afterburner uygulamasının kökeni Rus Alexey Nicolaychuk tarafından geliştirilen RivaTuner uygulamasına kadar gidiyor. Nvidia ekran kartlarına ince ayar yapılmasını sağlayan RivaTuner uygulaması sonrasında MSI Afterburner olarak bilinen yazılıma hayat verdi. Afterburner ince ayarlar yanında gerçek zamanlı istatistikleri de ayrı bir pencerede gösterebiliyordu.

    2009 yılından bu yana MSI ile birlikte çalışan Alexey Nicolaychuk, yazılımı devam ettirmesi karşılığında MSI’dan belirli bir ödeme alıyordu. Ne var ki Rus-Ukrayna savaşı nedeniyle Rus bankalarına ambargo uygulanması işleri bozdu.

    Yaklaşık 1 yıldır parasını alamaya Alexey Nicolaychuk projeyi sonlandırma kararı aldı. Geçen yıl gönüllü olarak yazılımı devam ettirmeye çalışan Alexey Nicolaychuk, firmanın ödeme konusunda bir çözüm bulamadığını ve artık mali gücünün kalmadığını belirtti. Boş zamanlarında yine projeye destek olacağını ancak işin sonunda bırakmak zorunda olduğunu dile getirdi. Alexey Nicolaychuk bununla birlikte gerçek zamanlı istatistikleri sağlayan RivaTuner Statistics Server (RTSS) sunucu eklentisine desteğini sürdürecek.

    MSI Afterburner ince ayar uygulamaları içerisinde en popüleriydi. Diğer popüler uygulama EVGA Precision X de firma ekran kartı pazarından çekildiği için iptal edildi. Yani ince ayar konusunda kullanıcıları zor günler bekliyor. MSI ise yaptığı açıklamada soruna bir çözüm bulmaya çalıştıklarını dile getirdi.

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    abstergo78GHOST 4 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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