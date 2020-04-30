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    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MSI Optix G27C5 kavisli oyuncu monitörü duyuruldu

    MSI Optix G27C5 kavisli oyuncu monitörü Full HD ekran çözünürlüğü, 165Hz tazeleme hızı, 1ms tepki süresi, AMD FreeSync teknolojisi, 1500R kavis çapı gibi özelliklere sahip.
    2 sa.
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    Monitör
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    MSI Optix G27C5 kavisli oyuncu monitörü duyuruldu
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    Oyuncu donanımları pazarında yüksek fiyat etiketi olan monitörlerin yanında uygun fiyata tatmin edici özellikler sunmaya çalışan monitörler de oluyor. MSI Optix G27C5 kavisli oyuncu monitörü bunlardan birisi.

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    MSI Optix G27C5 özellikleri

    MSI Optix G27C5 oyuncu monitörü Samsung imzalı 27 inçlik VA panelinde Full HD çözünürlük sunuyor. DCI-P3 renk gamının yüzde 90’ını kaplayan monitör 3000:1 kontrast ve 250 nit parlaklık değerine ulaşıyor.

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    AMD FreeSync teknolojisi sayesinde 165Hz tazeleme hızlarına çıkabilen monitör 1ms optimize edilmiş tepki süresine de sahip. Monitörün G-Sync Compatible standardını da desteklediği tahmin ediliyor.

    1500R kavis çapı ile yoğun bir tecrübe sunan monitör 1x DisplayPort 1.2, 2x HDMI ve 1x ses çıkış portuna sahip. Yazılım tabanlı titremeyi önleme ve mavi ışığı azaltma özelliği olan MSI Optix G27C5 monitörünün 400$ civarına konumlanması bekleniyor.



    https://www.techpowerup.com/266403/msi-releases-optix-g27c5-curved-monitor-27-va-1080p-165-hz-1-ms-freesync-1500r Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    esmerbuyucu (E. B.) 1 sa.
    144, 165 böyle değişik sayıda hızları kullanacaklarına neden 100, 120, 150 gibi sayıları kullanmazlar ki...
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    RAIZEN 2 sa.
    Yüksek tazeleme hızı teknolojisi şu an competitive oyunlar haricinde oldukça gereksiz. Şu anda hiçbir sistem son yıllarda çıkan AAA oyunları 165 FPS ve üstünde çalıştıramaz.
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    Drummerrrr (Oguz Han) 2 sa. RAIZEN
    Aynen ve ekran kartlari 100 fps yi bile sabitliyemiyorken ...
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 sa. RAIZEN
    Teknolojinin gelişmesi güzel diğer türlü.
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