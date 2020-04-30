MSI Optix G27C5 kavisli oyuncu monitörü duyuruldu

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Oyuncu donanımları pazarında yüksek fiyat etiketi olan monitörlerin yanında uygun fiyata tatmin edici özellikler sunmaya çalışan monitörler de oluyor. MSI Optix G27C5 kavisli oyuncu monitörü bunlardan birisi.

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MSI Optix G27C5 özellikleri

MSI Optix G27C5 oyuncu monitörü Samsung imzalı 27 inçlik VA panelinde Full HD çözünürlük sunuyor. DCI-P3 renk gamının yüzde 90’ını kaplayan monitör 3000:1 kontrast ve 250 nit parlaklık değerine ulaşıyor.

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AMD FreeSync teknolojisi sayesinde 165Hz tazeleme hızlarına çıkabilen monitör 1ms optimize edilmiş tepki süresine de sahip. Monitörün G-Sync Compatible standardını da desteklediği tahmin ediliyor.

1500R kavis çapı ile yoğun bir tecrübe sunan monitör 1x DisplayPort 1.2, 2x HDMI ve 1x ses çıkış portuna sahip. Yazılım tabanlı titremeyi önleme ve mavi ışığı azaltma özelliği olan MSI Optix G27C5 monitörünün 400$ civarına konumlanması bekleniyor.

https://www.techpowerup.com/266403/msi-releases-optix-g27c5-curved-monitor-27-va-1080p-165-hz-1-ms-freesync-1500r

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