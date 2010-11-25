MSI özel tasarımlı Radeon HD 6870 Twin Frozr II modelini resmi olarak duyurdu

MSI ilk detayları bir süre önce ortaya çıkan Radeon HD 6870 Twin Frozr II modelini resmi olarak duyurdu. Sahip olduğu çift fanlı Twin Frozr II soğutucusuyla referans tasarımlı modellere kıyasla 19 derece daha serin ve 12.8 dbA daha sessiz çalıştığı belirtilen ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts XT GPU'sundan güç alıyor.

İki farklı versiyonu hazırlanan MSI Radeon HD 6870 Twin Frozr II, terciğe bağlı olarak standart hızlarda çalışan veya fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan versiyonlarıyla alınabiliyor. Hız aşırtmalı olarak gelen versiyonu 920MHz GPU ve 4200MHz bellek saat hızlarında çalışan kart, 1120x paralel işlem birimi ve 1GB GDDR5 bellekle geliyor.

Crossfire ve Eyefinity gibi teknolojileri destekleyen MSI Radeon HD 6870 Twin Frozr II'nin yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.