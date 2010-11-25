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MSI özel tasarımlı Radeon HD 6870 Twin Frozr II modelini resmi olarak duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI ilk detayları bir süre önce ortaya çıkan Radeon HD 6870 Twin Frozr II modelini resmi olarak duyurdu. Sahip olduğu çift fanlı Twin Frozr II soğutucusuyla referans tasarımlı modellere kıyasla 19 derece daha serin ve 12.8 dbA daha sessiz çalıştığı belirtilen ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts XT GPU'sundan güç alıyor.

İki farklı versiyonu hazırlanan MSI Radeon HD 6870 Twin Frozr II, terciğe bağlı olarak standart hızlarda çalışan veya fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan versiyonlarıyla alınabiliyor. Hız aşırtmalı olarak gelen versiyonu 920MHz GPU ve 4200MHz bellek saat hızlarında çalışan kart, 1120x paralel işlem birimi ve 1GB GDDR5 bellekle geliyor.

Crossfire ve Eyefinity gibi teknolojileri destekleyen MSI Radeon HD 6870 Twin Frozr II'nin yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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ThE LoSt 9 yıl
beklediğim bir modeldi.. bakalım perforamansı nasıl olucak..
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No Way Out 9 yıl
PCB'si 435 TL'e satılan TUL 6870 ile aynı yani OC potansiyeli aynı olacak, para vermeye değmez.

Karttaki soğutmada HAWK'da kullanılan soğutma değildir, şimdi birileri gelir ikiside TF2 der biraz araştırırsa ne dediğimi anlar...
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atrix41 9 yıl
GTX 470 AMP! ile hemen hemen aynı bence biraz artış saat ve belleklerinde yaşanmış aama pek fark olmaz ama twin frozr II tasarımı yakışmış kart'a GTX 460 Hawk Talon attack soğutması ayrı bir hava katmış... fiyatı ise 500 TL civarında olur...
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ogkasa 9 yıl
bu kart 1100 felan olur sanırım gpu'su . Özel komponent kullanılıyor bunlarda. ve bunun cf'si müthiş olur
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eneshatipoglu 9 yıl
zotac amp gtx 470 le aynı yada daha yukarı performans verecek mi merak ettim doğrusu
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adilazimdegilx 9 yıl
Standart GTX470'in çok az bir miktar önde olduğunu ve AMPnin yaklaşık %9 hız aşırtılmış olduğunu düşünürsek 920Mhzte iken Zotac AMP 470 olmaz bu kart
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Rey Leon 9 yıl
çift fanlı modellerı beklıyordum gelıyorlar gayrı
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