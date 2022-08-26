MSI bulut paylaşım platformunu duyurdu

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Bugüne kadar donanım ürünleri ile kendisini gösteren MSI bu kez bir yazılım ürünü ile karşımıza çıkıyor. Firmanın yeni ürünü kullanıcıların cihazları arasında dosyalarını taşımalarını sağlıyor.

MSI dosya paylaşım yazılımı

MSI Bulut Merkezi yazılımı PC, Android ve iOS cihazlarınızda dosyalarınızı yedeklemek veya yedekleri cihazlarınız arasında transfer etmek için geliştirildi. Yazılım bilgisayarınızda özel bir bulut alanı oluşturarak çalışıyor. Kullanıcılar ister tek bir projeyi isterse tüm dosyaları yedekleyebiliyor. Smart Image Finder özelliği ise yapay zekâ ile fotoğraflarınızı otomatik olarak etiketliyor.

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Diğer yedekleme uygulamalarını da destekleyen yazılım belirli MSI tümleşik veya standart PC modelleri ile uyumlu. Mobil tarafta ise en düşük Android 9 ve iOS 13 sürümlerinin olması gerekiyor. Özel bulut alanını aile üyeleriyle de paylaşabiliyorsunuz. Haliyle bilgiayarınızda belirli bir alanı ayırmanız gerekiyor. PC ve mobil uygulamalar indirmeye sunulmuş durumda.

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MSI Bulut Merkezi yazılımı karşınızda