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    MSI bulut paylaşım platformunu duyurdu

    MSI markası harici bulut altyapılarına güvenmeyenler için kendi bilgisayarlarını özel bir bulut ağı haline getiren MSI Bulut Merkezi yazılımını kullanıma sundu. 
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    MSI Bulut Merkezi
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    Bugüne kadar donanım ürünleri ile kendisini gösteren MSI bu kez bir yazılım ürünü ile karşımıza çıkıyor. Firmanın yeni ürünü kullanıcıların cihazları arasında dosyalarını taşımalarını sağlıyor.

    MSI dosya paylaşım yazılımı

    MSI Bulut Merkezi yazılımı PC, Android ve iOS cihazlarınızda dosyalarınızı yedeklemek veya yedekleri cihazlarınız arasında transfer etmek için geliştirildi. Yazılım bilgisayarınızda özel bir bulut alanı oluşturarak çalışıyor. Kullanıcılar ister tek bir projeyi isterse tüm dosyaları yedekleyebiliyor. Smart Image Finder özelliği ise yapay zekâ ile fotoğraflarınızı otomatik olarak etiketliyor.

    Diğer yedekleme uygulamalarını da destekleyen yazılım belirli MSI tümleşik veya standart PC modelleri ile uyumlu. Mobil tarafta ise en düşük Android 9 ve iOS 13 sürümlerinin olması gerekiyor. Özel bulut alanını aile üyeleriyle de paylaşabiliyorsunuz. Haliyle bilgiayarınızda belirli bir alanı ayırmanız gerekiyor. PC ve mobil uygulamalar indirmeye sunulmuş durumda.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    kraix 23 saat önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 2 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 2 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 2 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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