MSI Radeon HD 6870 ve özel tasarımlı Radeon HD 6850 lanse edildi

AMD'nin bugün yaptığı Radeon HD 6800 lansmanına paralel olarak yeni modellerini duyuran üreticilerden biri de MSI oldu. Tanıtımı yapılan yeni modellerden R6870-2PM2D1GD5 kod adlı Radeon HD 6870 modeli referans tasarımı baz alırken, R6850-PM2D1GD5 modeli ise özelleştirilmiş tasarım detaylarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
MSI'ın Radeon HD 6870 modeli 40nm Barts XT GPU'sundan güç alıyor. 32x ROP ve 1120x paralel işlem birimine sahip olan ekran katı 1GB GDDR5 bellek ve 256-bit bellek veri yolu desteği ile geliyor. Grafik işlem birimi 900MHz'de, bellekleri ise 4200MHhz'de çalışan ekran kartı, beraberinde gelen Afterburner uygulaması ile daha yüksek hızlara çıkartılabiliyor.
Özel tasarımlı Radeon HD 6850 ise, sahip olduğu soğutucu (90mm fan ve 2x bakır ısı borusu) ile daha serin ve daha sessiz kullanım deneyimi vaad ediyor. Barts Pro GPU'sundan güç alan ekran kartın grafik işlem birimi 775MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de çalışıyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, çift DisplayPort ve HDMI çıkışlarına sahip olan kartlar Crossfire X desteği ile geliyorlar.
MSI'ın yeni modellerinden Radeon D 6850 180$, Radeon HD 6870 ise 250$ seviyesindeki etiket fiyatlarıyla kullanıma sunuluyorlar.
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aynen doğru
fanı büyük güzel sessiz birşeye benziyor..
@Blooods
İsterse bir kart yükde 50 derecede çalışsın yinede özel modeller çıkartılır, çünkü bir makrnın diğer marklar karşısında üstün olacağı bir noktası olması gerekir, zaten MSI'n bu kartlarını geçiniz HAWK ve Cyclone modellerini bekleyin askeri sınıf bileşenler ile MSI 6850 ile asıl farkı o zaman atar. 6870'den bahsetmiyorum isterse nasa komponentleri olsun kartın hız aşırtma performansı çok kötü.
6870 çekirdek ve bellek hızları bakımından limitlerinde bir kart, bu yüzden soğutucusu 6850 ye göre çok daha iyi.(Bakır ısı boruları ve daha büyük yapraklar)
Limitlerinde olduğundan dolayıda 6850 kadar hız aşırtma uygulanamıyor, uygulanamadığı için kart fazla ısınmıyor , zaten stok soğutucu gerekli soğutmayı sağladığı içinde üreticiler 6870 modeline 6850 kadar fazla seçenekte özel soğutma tercih etmiyorlar.