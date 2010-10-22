MSI Radeon HD 6870 ve özel tasarımlı Radeon HD 6850 lanse edildi

AMD'nin bugün yaptığı Radeon HD 6800 lansmanına paralel olarak yeni modellerini duyuran üreticilerden biri de MSI oldu. Tanıtımı yapılan yeni modellerden R6870-2PM2D1GD5 kod adlı Radeon HD 6870 modeli referans tasarımı baz alırken, R6850-PM2D1GD5 modeli ise özelleştirilmiş tasarım detaylarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

MSI'ın Radeon HD 6870 modeli 40nm Barts XT GPU'sundan güç alıyor. 32x ROP ve 1120x paralel işlem birimine sahip olan ekran katı 1GB GDDR5 bellek ve 256-bit bellek veri yolu desteği ile geliyor. Grafik işlem birimi 900MHz'de, bellekleri ise 4200MHhz'de çalışan ekran kartı, beraberinde gelen Afterburner uygulaması ile daha yüksek hızlara çıkartılabiliyor.

Özel tasarımlı Radeon HD 6850 ise, sahip olduğu soğutucu (90mm fan ve 2x bakır ısı borusu) ile daha serin ve daha sessiz kullanım deneyimi vaad ediyor. Barts Pro GPU'sundan güç alan ekran kartın grafik işlem birimi 775MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de çalışıyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, çift DisplayPort ve HDMI çıkışlarına sahip olan kartlar Crossfire X desteği ile geliyorlar.

MSI'ın yeni modellerinden Radeon D 6850 180$, Radeon HD 6870 ise 250$ seviyesindeki etiket fiyatlarıyla kullanıma sunuluyorlar.