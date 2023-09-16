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    HP dünyanın en ince 17 inç katlanabilir dizüstü modelini sunar

    HP Spectre Fold katlanabilir dizüstü modeli 17 inçe kadar büyüyen ekranı ve dahili standı ile kullanıcılara farklı senaryolarda çalışabilme imkânı sunuyor.      
    HP Spectre Fold Tam Boyutta Gör
    Son dönemde katlanabilir dizüstü modelleri daha fazla dikkat çekmeye başladı. Markalar en azından portföylerinde bir adet katlanabilir dizüstü bilgisayar modeli bulundurmaya çalışıyor. HP Spectre Fold bunun son örneği oldu.

    HP Spectre Fold özellikleri ve fiyatı

    • 17 inçlik 1920x2560 piksel OLED ekran
    • IMAX Enhanced desteği
    • 5MP True Vision kızıl ötesi kamera
    • 12. nesil Intel Core i7 işlemci
    • 16GB LPDDR5x RAM
    • 1TB SSD
    • 94.3Wh batarya
    • 100W hızlı şarj
    • Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, DP 1.4
    • 4999$

    HP Spectre Fold dünyanın en ince ve en küçük 17 inçlik katlanabilir dizüstü modeli olduğu iddiasında. Klavye ile kullanıldığında 12.3 inçlik bir ekranı olan dizüstü tam açıldığında 17 inçe ulaşıyor. Dahili standı ile herhangi bir desteğe gerek kalmadan kullanılabiliyor.

    Açık haliyle gövde 8.5mm kalınlık değerine ulaşabiliyor. Kapandığında ise kalınlık 21.4mm oluyor. Cihazın ağırlığı 1.35Kg. Ekran 500 nit parlaklığa çıkabiliyor ve HDR10 desteği sunuyor. 4 stereo hoparlör Bang and Olufsen tarafından optimize edilmiş. USB hub ve HP kablosuz şarj olabilen ekran kalemi de kutusunda olarak HP Spectre Fold katlanabilir dizüstü modeli ön siparişe başladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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