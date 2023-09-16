HP dünyanın en ince 17 inç katlanabilir dizüstü modelini sunar

Tam Boyutta Gör Son dönemde katlanabilir dizüstü modelleri daha fazla dikkat çekmeye başladı. Markalar en azından portföylerinde bir adet katlanabilir dizüstü bilgisayar modeli bulundurmaya çalışıyor. HP Spectre Fold bunun son örneği oldu.

HP Spectre Fold özellikleri ve fiyatı

17 inçlik 1920x2560 piksel OLED ekran

IMAX Enhanced desteği

5MP True Vision kızıl ötesi kamera

12. nesil Intel Core i7 işlemci

16GB LPDDR5x RAM

1TB SSD

94.3Wh batarya

100W hızlı şarj

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, DP 1.4

4999$

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HP Spectre Fold dünyanın en ince ve en küçük 17 inçlik katlanabilir dizüstü modeli olduğu iddiasında. Klavye ile kullanıldığında 12.3 inçlik bir ekranı olan dizüstü tam açıldığında 17 inçe ulaşıyor. Dahili standı ile herhangi bir desteğe gerek kalmadan kullanılabiliyor.

Açık haliyle gövde 8.5mm kalınlık değerine ulaşabiliyor. Kapandığında ise kalınlık 21.4mm oluyor. Cihazın ağırlığı 1.35Kg. Ekran 500 nit parlaklığa çıkabiliyor ve HDR10 desteği sunuyor. 4 stereo hoparlör Bang and Olufsen tarafından optimize edilmiş. USB hub ve HP kablosuz şarj olabilen ekran kalemi de kutusunda olarak HP Spectre Fold katlanabilir dizüstü modeli ön siparişe başladı.

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HP Spectre Fold tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı