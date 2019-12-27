MSI yeni Optix oyuncu monitörünü duyurdu

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Oyunculara yönelik olarak hazırladığı ürünlerine ara vermeden devam eden MSI markasının son ürünü yüksek hızlara ve sürelere sahip olan Optix MAG272QR oyuncu monitörü oldu.

MSI Optix MAG272QR özellikleri ve fiyatı

Üst seviyede performans arayan oyunculara yönelik MSI Optix MAG272QR oyuncu monitörü 27 inçlik VA panelinde 2560x1440 piksel çözünürlük sunuyor. Model firmanın Arsenal Gaming performans serisine ait.

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Monitörde griden griye tepki süresi 1ms olarak gerçekleşiyor. AMD FreeSync teknolojisi sayesinde tazeleme hızı ise 165Hz seviyesine çıkıyor. DCI-P3 renk gamının yüzde 95.6’sını kapsayan monitör 10-bt renk desteği sunuyor.

Maksimum 300 kandela parlaklık değerine çıkan monitör 3000:1 statik kontrasta sahip. Arka kısımdaki RGB LED aydınlatma Mystic Light uygulaması üzerinden kontrol edilebiliyor. 2 adet HDMI 2.0b ve DP 1.2a girişleri olan MSI Optix MAG272QR için 350$ fiyat etiketi belirlenmiş.

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https://www.techpowerup.com/262429/msi-unveils-the-optix-mag272qr-27-inch-fast-1440p-monitorhttps://www.techpowerup.com/262429/msi-unveils-the-optix-mag272qr-27-inch-fast-1440p-monitor