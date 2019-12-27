Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MSI yeni Optix oyuncu monitörünü duyurdu

    MSI Optix MAG272QR üst seviye oyuncu monitörü 2K çözünürlük, 1ms GTG tepki süresi, 165Hz tazeleme hızı, 300 kandela parlaklık değeri gibi özelliklerle geliyor.
    2 sa.
    309
    3
    5
    Monitör
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    MSI yeni Optix oyuncu monitörünü duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Oyunculara yönelik olarak hazırladığı ürünlerine ara vermeden devam eden MSI markasının son ürünü yüksek hızlara ve sürelere sahip olan Optix MAG272QR oyuncu monitörü oldu.

    MSI Optix MAG272QR özellikleri ve fiyatı

    Üst seviyede performans arayan oyunculara yönelik MSI Optix MAG272QR oyuncu monitörü 27 inçlik VA panelinde 2560x1440 piksel çözünürlük sunuyor. Model firmanın Arsenal Gaming performans serisine ait.

    Ayrıca Bkz. "Epic Games mağazasında bugün Faster Than Light var"

    Monitörde griden griye tepki süresi 1ms olarak gerçekleşiyor. AMD FreeSync teknolojisi sayesinde tazeleme hızı ise 165Hz seviyesine çıkıyor. DCI-P3 renk gamının yüzde 95.6’sını kapsayan monitör 10-bt renk desteği sunuyor.

    Maksimum 300 kandela parlaklık değerine çıkan monitör 3000:1 statik kontrasta sahip. Arka kısımdaki RGB LED aydınlatma Mystic Light uygulaması üzerinden kontrol edilebiliyor. 2 adet HDMI 2.0b ve DP 1.2a girişleri olan MSI Optix MAG272QR için 350$ fiyat etiketi belirlenmiş.

    MSI yeni Optix oyuncu monitörünü duyurdu
    Tam Boyutta Gör



    https://www.techpowerup.com/262429/msi-unveils-the-optix-mag272qr-27-inch-fast-1440p-monitorhttps://www.techpowerup.com/262429/msi-unveils-the-optix-mag272qr-27-inch-fast-1440p-monitor Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    12 Angry Men 1 sa.
    Ne zaman oled ekranlı oyuncu monitörleri görürüz acaba? Bu panaller bence 5 para etmez, oled ekran gibi gerçek siyah görüntü olmuyor. Yanlışım varsa düzeltin arkadaşlar.



    Oled ekranlı az tepkime süreli monitörler çıkarsa sistem toplamayı bile düşünürüm. Cep telefonlarında oled artık standart gibi oldu ama monitör piyasası hala aynı.
    4 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    TITAN 1 sa. 12 Angry Men
    bendede msi monitör var tn panelden bu panele geçtim ama sanki tn panel renkleri daha iyi veriyordu acaba monitör mü dandik ben mi anlamıyorum bilmiyorum
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    0LDB0Y 53 dk. 12 Angry Men
    yakında görürüzde alabilirmiyiz dolar 10lira olur ozamana kadar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Shatteredthings 43 dk. 12 Angry Men
    Hocam samsung'un zaten OLED ekranlı oyuncu monitörü var 27 ve 32 inç olarak. Modeli ch27hg70 ve ch32hg70.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yanıt Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 58 dk. Matrix 4'ün Morpheus'u belli oldu iddiası 1 sa. Karşınızda yerli otomobil | Tanıtımına gittik, işte özellikleri 2 sa. Epic Store mağazasında Hyper Light Drifter var 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN MSI yeni Optix oyuncu monitörünü duyurdu Sonraki Intel 14 nm’ye 5.1 GHz üstü frekanslarla veda edecek 3 sa. Tesla Model Y'nin çift motorlu versiyonu canlı olarak görüntülendi 4 sa. Vivo akıllı telefonlara, deprem uyarısı özelliği geliyor 4 sa. Ryan Reynolds'tan Deadpool 3 ile ilgili açıklama 5 sa. Yeni LG ses sistemleri yapay zeka kullanıyor 5 sa. 2019 YILININ SON İNDİRİMİ 5 sa. Samsung Galaxy S9 modelleri yeni bir Android 10 beta güncellemesi daha aldı 6 sa. LG webOS Auto platformu CES 2020'de görücüye çıkacak 6 sa. Intel vites yükseltiyor: 10. nesilde i3 ve i5 işlemcileri de HT desteği ile gelecek 7 sa. LGA 1151’de kullanılan soğutucular LGA 1200’de de kullanılabilecek 7 sa. Yerli otomobilin sedan versiyonu tanıtıldı 8 sa. Steam, 2019'un en çok satan oyunlarını açıkladı 8 sa. Xiaomi kadınlara yönelik yuvarlak ekranlı bir akıllı saat çıkaracak 9 sa. Yerli otomobil sonunda tanıtıldı! İşte yerli otomobil tasarımı 10 sa. Yerli otomobilin fabrikası ne zaman açılacak? 10 sa. Gigabyte Aorus X570 Pro anakart inceleme 10 sa. Yerli otomobil 5 farklı model olarak üretilecek 10 sa. Yerli otomobilin teknik detayları belli oldu! 11 sa. Deepcool GAMMAXX GTE V2 White soğutucusunu satışa sundu 11 sa. LG yeni bütçe dostu akıllı telefonunu piyasaya sürüyor: Neon Plus Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin kokpitinden ilk görüntü!
    DonanımHaber
    Samsung NEON geliyor
    DonanımHaber
    Yerli otomobilden yeni video! Logo ilk kez göründü
    DonanımHaber
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sözde Yerli Otomobilin Halk İçin Yapıldığını Zannedenler
    DH Forum
    BMW 3 SERİSİ AUDİ A3 SEDAN MERCEDES C SERİSİ?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim