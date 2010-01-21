MSI'dan 11 saat pil ömrü sunan ultra-ince dizüstü bilgisayar: X620

MSI ilk defa Tüketici Elektroniği Fuarı'nda sergilediği X620 model isimli ultra-ince dizüstü bilgisayarını duyurdu. X-Serisi altında hazırlanan ve 15.6-inç ekrana sahip olan X620, 39.2 x 25.5 x 3.63 cm boyutlarında ve 2.41 Kg ağırlığında. Intel CULV platformu kapsamında Pentium SU4100 veya Core 2 Duo SU7300 işlemcileriyle donatılabilen X620, 4GB'a kadar bellek desteği de sunabiliyor.
Ekran kartı olarak AMD'nin DirectX 11 destekli yeni çözümlerinden Mobility Radeon HD 5430 ile donatılan dizüstü bilgisayar, 250GB, 320GB veya 500GB kapasiteli sabit disk seçeneklerinden herhangi biriyle alınabilecek. CULV platformunu temel alan pek çok modelden farklı olarak üzerinde DVD yazıcı da bulunan X620'de 1.3MP kamera, Bluetooth ve WiFi gibi özelliklere de yer veriliyor.
8 hücreli pil ile 11 saate kadar pil ömür sunan MSI X620'ye işletim sistemi olaraksa Windows 7 Home Premium eşlik ediyor. Satışına önümüzdeki günlerde başlanması beklenen MSI X620 için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.
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@erasmus
tarayıcı olarak safari kullanmayın, neden bilmiyorum ama işlemciyi fazla kullanıyor
acerin timeline serisi de bunlar gibi, tabi mutlaka hitap ettiği kesim vardır bunların da
ULV işlemciyle babamda sunar 11 saat pil ömrü. Performans ve fiyat ne olacak peki???
UL50VT varken bununla vakit kaybetmeye değeceğini sanmıyorum. 2,4 kilogramı da yazmışlar pek sıkılıp, çekinmeden.
novabilgisayar.com/...
Burada UL50VT için 2,1 kilogram denilmiş ayrıca. Pil dahilse güzel gerçekten.
Senin acilen bir Macbook alman gerekiyor. Adamlar cihazın üzerine 7 saate kadar diye yazmışlar.
Bir deneyeyim dedim. 3 adet bir buçuk saatlik filmin üzerine 1 saatte internette sörf yaptım.
Ama tuhaf olan şey sırf sörf yaparak 3- 4 saat civarında dayanabilmesi. Acaba film seyretmek daha az batarya harcıyor?
11 saat pil ömründen bahsedilmiş .
Eyvallah mümkündür de hangi koşullar altında ?
Her şeyin kapalı ekran parlaklığının minimum olduğu mu yoksa sistemin güldür güldür çalışır vaziyetteki halinde mi ?
Kim laptopunu işlemci - ekran kartı - wifi vs. kısıtlamasıyla kullanıyor ?
Aman azıcık daha batarya idare etsin diye wifi kapatıp işlemciyi düşük seviyeye çektikten sonra yemişim öyle taşınabilirliği ...
Benim laptopum alırken 3 saat idare eder dediler .
1 saat gitse öpüp başıma koyucam :)
Bunun neresi "ultra ince" oluyor?
Msi'in ultra ince olmayan laptoplarının kalınlığı 5cm felan herhalde.