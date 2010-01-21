MSI'dan 11 saat pil ömrü sunan ultra-ince dizüstü bilgisayar: X620

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MSI ilk defa Tüketici Elektroniği Fuarı'nda sergilediği X620 model isimli ultra-ince dizüstü bilgisayarını duyurdu. X-Serisi altında hazırlanan ve 15.6-inç ekrana sahip olan X620, 39.2 x 25.5 x 3.63 cm boyutlarında ve 2.41 Kg ağırlığında. Intel CULV platformu kapsamında Pentium SU4100 veya Core 2 Duo SU7300 işlemcileriyle donatılabilen X620, 4GB'a kadar bellek desteği de sunabiliyor.

Ekran kartı olarak AMD'nin DirectX 11 destekli yeni çözümlerinden Mobility Radeon HD 5430 ile donatılan dizüstü bilgisayar, 250GB, 320GB veya 500GB kapasiteli sabit disk seçeneklerinden herhangi biriyle alınabilecek. CULV platformunu temel alan pek çok modelden farklı olarak üzerinde DVD yazıcı da bulunan X620'de 1.3MP kamera, Bluetooth ve WiFi gibi özelliklere de yer veriliyor.

8 hücreli pil ile 11 saate kadar pil ömür sunan MSI X620'ye işletim sistemi olaraksa Windows 7 Home Premium eşlik ediyor. Satışına önümüzdeki günlerde başlanması beklenen MSI X620 için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.