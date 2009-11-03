MSI'dan AMD işlemcili ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar: Wind12 U230

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Önde gelen donanım üreticilerinden MSI, AMD tabanlı yeni bir ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar hazırladı. Firma tarafından Wind serisi altında hazırlanan 12.1-inç ekranlı U230 modeli AMD'nin 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Athlon Neo X2 işlemcisinden güç alıyor. 297 x 190 x 31 mm boyutları ve 1.3 Kg ağırlığı ile netbook'lara yakın bir ölçü sunan dizüstü bilgisayar 12.1-inç ekranı üzerinden 1366 x 768 piksel çözünürlük desteği sunuyor. Radeon HD 3200 entegre grafik yongası ile DirectX 10.1 ve HD video hızlandırma yapabilen sistem aynı zamanda 4GB'a kada bellek desteği sunuyor.

Kullanıcıların 160GB, 250GB ve 320GB olmak üzere üç farklı sabit disk seçeneği ile satın alabileceği Wind U230'un diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, 1.3 Megapiksel çözünrlüğünde entegre internet kamerası, Gigabit Ethernet, WiFi, opsiyonel olarak Bluetooth, HDMI çıkışı ve 3 ya da 6 hücreli pil gibi detaylara yer veriliyor.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen MSI Wind12 U230'un fiyatı hakkındaysa şu an için açıklanmış resmi herhangi bir bilgi bulunmuyor.