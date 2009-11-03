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MSI'dan AMD işlemcili ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar: Wind12 U230

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,4b
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6
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan AMD işlemcili ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar: Wind12 U230
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Önde gelen donanım üreticilerinden MSI, AMD tabanlı yeni bir ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar hazırladı. Firma tarafından Wind serisi altında hazırlanan 12.1-inç ekranlı U230 modeli AMD'nin 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Athlon Neo X2 işlemcisinden güç alıyor. 297 x 190 x 31 mm boyutları ve 1.3 Kg ağırlığı ile netbook'lara yakın bir ölçü sunan dizüstü bilgisayar 12.1-inç ekranı üzerinden 1366 x 768 piksel çözünürlük desteği sunuyor. Radeon HD 3200 entegre grafik yongası ile DirectX 10.1 ve HD video hızlandırma yapabilen sistem aynı zamanda 4GB'a kada bellek desteği sunuyor.

Kullanıcıların 160GB, 250GB ve 320GB olmak üzere üç farklı sabit disk seçeneği ile satın alabileceği Wind U230'un diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, 1.3 Megapiksel çözünrlüğünde entegre internet kamerası, Gigabit Ethernet, WiFi, opsiyonel olarak Bluetooth, HDMI çıkışı ve 3 ya da 6 hücreli pil gibi detaylara yer veriliyor.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen MSI Wind12 U230'un fiyatı hakkındaysa şu an için açıklanmış resmi herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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sertacaygun 10 yıl
HD video oynatabilen netbook, artı 320,GB sabit sürücü. Kutu içeriğine de bir DVD mutli yazıcı eklenirse çok satacağından eminim.
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suslu76 10 yıl
ben 15.4 ekran p8600 ve 9650m gt ile tasarruf modunda 3 saat kullanıyorum (allah bereket versin)
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colins547 10 yıl
MSI ın WIND serisinin mobilite amaçlı yapıldığını düşünürsek ki amacı ofis ve internette gezinme azcıkta multimedya
bu tür modeller farkını pil süresiyle ortaya koyar. her pil süresi 3.5 saati geçmezsse bi anlamı yok. bu kadar tasarruflu işlemci ve ekran kartı ne için var.
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arsoy 10 yıl
bu netbook alınır. intel atomlu netbooklar tam bir döküntüydü. bunun işlemcisi de, ekran kartıda düzgün. pili de 2 saat gidiyorsa kesinlikle kaçmaz.
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santanio 10 yıl
işlemci tdpsi 18watt 12.1" ekranı ve ati 3200 ü hesaba katarsak 6 hücreli pilde 3,5 saatin üzerine çıkabileceğini sanmıyorum.
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suslu76 10 yıl
pil süresi ve fiyatına göre iddialı olabilir
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