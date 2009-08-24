MSI'dan Intel CULV tabanlı ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar; Wind12 U200

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Arka arkaya duyurduğu yeni dizüstü bilgisayarlarıyla dikkatleri üzerine çeken ve son olarak AMD Yukon platformunu temel alan ultra-ince tasarımlı modeliyle gündeme gelen MSI, Intel CULV platformunu temel alan bir yeni modelini daha kullanıma sunuyor. Firmanın Wind12 U200 kod adını taşıyan ultra-taşınabilir formdaki yeni dizüstü bilgisayarında 1.4GHz'de çalışan Core 2 Solo işlemcisine yer veriliyor.

Atom platformunu temel alan netbooklar ile kıyaslandığında hem maliyet hem de güç tüketimi anlamında benzer karakteristiğe sahip olmasına karşın daha yüksek işlem gücü sunduğu belirtilien Wind12 U200, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 12.1-inç ekrana sahip. 4GB'a kadar bellek desteği sunan ve 320GB'a kadar farklı sabit disk seçenekleri sunan sistem WiFi ve opsiyonel olarak Bluetooth desteğine de sahip.

Klavyesinde daha rahat kullanım için Ergonomic De-Stress (EDS) tasarım anlayışının temel alındığı belirtilen Wind12 U200'ün grafik operasyonlarından ise Intel'in DirectX 10 desteği sunan üstelik yüksek tanımlı videolar için yeni nesil Clear Video teknolojisi ile donanımsal hızlandırma da yapabilen GMA 4500MHD entegre grafik çözümüne yer veriliyor.

MSI'ın önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen Intel CULV tabanlı yeni ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar modeli Wind12 U200 için henüz herhangi bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.

