MSI'ın Radeon HD 6870 modeli göründü

AMD'nin 22 Ekim'de yapmaya hazırlandığı Radeon HD 6800 lansmanı öncesinde üreticilerin modelleri boy göstermeye devam ediyor. XFX'den sonra Radeon HD 6870 modeli gün ışığına çıkan ikinci isim MSI oldu. Firmanın yeni ekran kartı, AMD'nin referans tasarımını baz alıyor ve Barts XT kod adlı yeni grafik yongasını kullanıyor.
Çift slot tasarıma sahip olan MSI Radeon HD 6870, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1120x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 900MHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, MSI'ın Afterburner yazılımı ile hız aşırtma yapılabilmesine de olanak tanıyor.
Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör kurulumları içinse Eyefinity teknolojilerine destek sunan MSI Radeon HD 6870, üç boyutlu görüntüleme için HD 3D ve gelişmiş video özellikleri için UVD 3.0 gibi yeni AMD teknolojilerini de destekliyor. 22 Ekim'de lanse edilecek MSI Radeon HD 6870 için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.
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azotla gtx480 1.5gz ye gelemedi bre
HD6870'e karşılık MSI 480GTX Lightning'e gerek yokki fabrika çıkışı GTX 480'de fazla gelir ona zaten HD6870, GTX 460 256bit versiyonuna rakip olarak geliyor.
çünkü direk ölünüyo:)
Zaten GTX460 ın oc ve oc başarımı dışında bir esprisi yok def. hızlarında iken. HD6870 in oc a vereceği tepki GTX460 gibi olursa AMD bu sefer nvidia yı nakavt edecek darbeyi vuruyor olabilir. (Umarım öyle değildir, yoksa halimiz harab)
Eğer Kart HD5850 den 0,5 cm uzun olacaksa bu 25-25,5 cm yaparki o zaman sıkıntı olmaz benim açımdan.
@War Ensemble
Her ne kadar @cestvrai HD5850 den 0,5 cm uzun olacak yazmışsa da resimden pcı-x slota giren kısımlarına göre mukayese edince HD5870 ile aynı boyda gibi göründü bana.
AMD tabi öyle diyecek. Ben olana bakar ve yorum yaparım. Olup olmayacağını da geçmişe bakarak yorumların. Geçmişe bakınca da yapılan oc'un %100 performansa yansıdığını hiç görülmedi. Şuan kullandığım GTX460'a ortalama %16,1 oc yaptığımda (675/1350/3600'den 800/1600/4000'e) Crysis'te %15,4 performans artışı sağladı ve bu başarım benim şuana kadar gördüğüm en iyi başarımdır. Detaylı incelemediğim için kesin bir şey de söyleyemiyorum. AMD'nin yeni kartlarına bakacak olursak, eski mimari tamamen bırakılmış değil. Bazı değişiklikler yapılarak R600 mimarisinin yeni bir varyasyonu kullanılacak. O halde oc başarımında da büyük değişiklikler beklenmesin derim. Ancak Fermi'nin saat hızlarına bu kadar hassas olması Ati mühendislerini de harekete geçirmiştir elbet. Yani Cypress kadar oc'a yanıt vermeyen, takoz bir gpu yapmazlar ancak Fermi kadar da saat hızlarına hassas olmaz diye düşünüyorum. Ayrıca 40nm'de üretilen bir gpu daha ne kadar yüksek hızlara çıkabilir, bu da ayrı bir soru. HD5800'lerin bile birçoğu 1ghz'e çıkamıyordu. O halde 40nm ile üretilmiş ve 900mhz'de çalışan bir gpu'nun da çok büyük bir oc potansiyeli olduğunu düşünmek bana saçma geliyor. Yani daha nereye çıkacak bu gpu ve çıktığı noktanın getirisi ne olacak? R600 mimarisi için 850mhz gayet iyiydi. O nedenle de daha yukarı çıkıldığında başarım göstermiyordu kartlar. Yeni kartlarda da bu sınır 900-950mhz civarına çekilmiş ise 1ghz'in üzerine çıkarılsa bile kartın başarımı pek de iyi olmaz diye düşünüyorum.
GTX460 kullanıcıları için tek teselli kartın OC güzel olması şu durumda değilmi
Ancak 6870 1gz'i rahat geçerse ve oc başarımı iyi olursa o zaman bu parametrede
tutmayabilir. Burada bir önemli olan da 6870in fiyatı tabi..
Asus iyi alıştı bu %50 performans artışı sloganına. Aslında belirttikleri bilgi şu şekilde %50'ye kadar performans artışı. Fakat bu artış yapılacak %50 oc'un %100 başarım sağlaması ile mümkün olabilecek bir hadise olduğu için zaten imkansız. Bir diğer taraftan %50 oc olması da pek mümkün değil. Sonuçta üst seviye bir kart ve zaten 900mhz ile geliyor. Eğer %50 oc olabilir ise 1350mhz demek olur bu...
GTX480'i hatırlayınız. Onda da benzer şeyler yazılmıştı. Peki 1050mhz'i kartın standart hali ile gören kaç kişi var?
900mhz ile gelen bir karttan çok da iyi bir oc potansiyeli beklemem. Hadi iyi oc oldu diyelim, peki oc'a ne kadar tepki verecek bu kart? Daha önce de yazmıştım, AMD'nin yüksek saat hızlarına çıkan gpu değil, o saat hızlarından iyi şekilde faydalanan gpu yapması gerekir. Fermi mimarisi tam olarak böyle. GTX460 675mhz'de ancak 1ghz'e kadar yapılan oc'larda bile çok iyi biçimde performansın arttığını görüyoruz. Kart 800mhz'de HD5850'yi geçiyor, 850mhz'de GTX470 oluyor, 900mhz'de HD5870'i bile geride bırakıyor ve bunları eski sürücülerle yapmayı başıyor. 1ghz'i siz düşününün... O nedenle AMD'nin her anlamda GTX460'a rakip bir kart çıkarması gerekiyor ancak 900mhz ile oc konusu bana biraz zor olabilecek bir şey gibi görünüyor.