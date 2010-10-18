MSI'ın Radeon HD 6870 modeli göründü

AMD'nin 22 Ekim'de yapmaya hazırlandığı Radeon HD 6800 lansmanı öncesinde üreticilerin modelleri boy göstermeye devam ediyor. XFX'den sonra Radeon HD 6870 modeli gün ışığına çıkan ikinci isim MSI oldu. Firmanın yeni ekran kartı, AMD'nin referans tasarımını baz alıyor ve Barts XT kod adlı yeni grafik yongasını kullanıyor.

Çift slot tasarıma sahip olan MSI Radeon HD 6870, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1120x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 900MHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, MSI'ın Afterburner yazılımı ile hız aşırtma yapılabilmesine de olanak tanıyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitör kurulumları içinse Eyefinity teknolojilerine destek sunan MSI Radeon HD 6870, üç boyutlu görüntüleme için HD 3D ve gelişmiş video özellikleri için UVD 3.0 gibi yeni AMD teknolojilerini de destekliyor. 22 Ekim'de lanse edilecek MSI Radeon HD 6870 için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.