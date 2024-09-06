Mubadala, Getir’in kontrolünü devralmak için Rekabet Kurumu’na başvurdu!

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Tam Boyutta Gör Birleşik Arap Emirliği’ne bağlı yatırım fonu Mubadala Investment Company, yerli hızlı teslimat girişimi Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketi'nin tek kontrolünü devralmak için Rekabet Kurumu’na başvuruda bulundu. Konuya ilişkin duyuru, Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlandı. Getir ve Mubadala ise bu içerik hazırlandığı sırada bir açıklama yapmadı.

Mubadala, Getir’in kontrolünü alıyor

Abu Dhabi varlık fonu, kurucu Nazım Salur'un icra kurulu başkanlığı görevinden ayrıldığı Haziran ayındaki bir yatırım toplama turunda zaten kontrol hissesini almıştı. Mubadala, o dönem Getir’e 250 milyon yeni yatırım yapmıştı.

Bu yatırımlar birlikte, Getir’in iki bağımsız şirkete bölünüyordu. Bu şirketlerden ilki Türkiye’deki yemek ve market dağıtım operasyonlarını sürdüren şirket olmuş, ikinci şirket ise Getir’in diğer varlıklarını içeren bağımsız bir şirket olmuştu. Mubadala, Getir’in Türkiye’deki gıda ve market dağıtım operasyonlarını sürdüren şirketin çoğunluk hissesini almıştı.

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O dönemde yapılan açıklama kapsamında Mubadala'nın çoğunluk hissesine sahip olduğu Getir Yemek şirketinin CEO’luk görevine ise Batuhan Gültakan getirilmişti. Bu grup, online market ve yemek teslimatı hizmeti işine odaklanıyor. İkinci grup ise Getir'in e-ticaret (n11), finans, mobilite (GetirBiTaksi) ve ABD’deki FreshDirect’in de olduğu diğer faaliyetlerine odaklanıyor. Bu grubu ise Nazım Salur ve Getir kurucularının büyük ortak olarak yöneteceği açıklanmıştı.

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Mubadala, Getir’in kontrolünü devralmak için düğmeye bastı