Mubadala, Getir’in kontrolünü devralmak için Rekabet Kurumu’na başvurdu!

Mubadala, Getir’in kontrolünü alıyor
Abu Dhabi varlık fonu, kurucu Nazım Salur'un icra kurulu başkanlığı görevinden ayrıldığı Haziran ayındaki bir yatırım toplama turunda zaten kontrol hissesini almıştı. Mubadala, o dönem Getir’e 250 milyon yeni yatırım yapmıştı.
Bu yatırımlar birlikte, Getir’in iki bağımsız şirkete bölünüyordu. Bu şirketlerden ilki Türkiye’deki yemek ve market dağıtım operasyonlarını sürdüren şirket olmuş, ikinci şirket ise Getir’in diğer varlıklarını içeren bağımsız bir şirket olmuştu. Mubadala, Getir’in Türkiye’deki gıda ve market dağıtım operasyonlarını sürdüren şirketin çoğunluk hissesini almıştı.
O dönemde yapılan açıklama kapsamında Mubadala'nın çoğunluk hissesine sahip olduğu Getir Yemek şirketinin CEO’luk görevine ise Batuhan Gültakan getirilmişti. Bu grup, online market ve yemek teslimatı hizmeti işine odaklanıyor. İkinci grup ise Getir'in e-ticaret (n11), finans, mobilite (GetirBiTaksi) ve ABD’deki FreshDirect’in de olduğu diğer faaliyetlerine odaklanıyor. Bu grubu ise Nazım Salur ve Getir kurucularının büyük ortak olarak yöneteceği açıklanmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.