Norveç'te elektrikli otomobil satışları %94'e ulaşarak yeni bir rekor kırdı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Norveç, elektrikli araçların benimsenmesinde öncülüğüne devam ediyor. Ülkede, Ağustos ayında satılan elektrikli araçların oranı %94'e ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

Norveç'te tamamen elektrikli araç hedefine yakın

Avrupa'da diğer birçok pazarda elektrikli araç satışlarında yavaşlama yaşanırken Norveç'te durum tersine işliyor. Ağustos ayında ülke genelinde 11.114 adet araç tescil edildi ve bunun 10.480 adedini tamamen elektrikli araçlar oluşturdu. Yıl başından beri satılan toplam 78.832 adet araçtan 68.435 adetini elektrikli modeller oluşturdu ve elektriklilerin payı %87 oldu.

Tam Boyutta Gör Tesla Model Y, geçen ay ülkede 2.107 adet satılarak en çok satan araç oldu ve %19 pay elde etti. İkinci sırada, %8.4 pazar payıyla Volvo EX30 yer aldı. Üçüncü ve dördüncü sırada ise Skoda Enyaq ve Volkswagen ID.4 kendine yer buldu.

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Ülkenin Karayolu Trafik Bilgi Konseyi direktörü Oyvind Solberg Thorsen, "Dünyada hiçbir ülke şu anda Norveç'te yaşadığımız elektrikli otomobil yarışına yakın değil. Bu eğilimi sürdürerek, 2025'te yüzde 100 sıfır emisyonlu otomobil hedefine ulaşma sürecindeyiz." açıklamasında bulundu.

Elektrikli otomobillerin Norveç'te bu kadar popüler olmasının sebebi ülkenin sağladığı teşvikler. Elektrikli araç satın alanlar veya kiralayanlar emisyon vergilerinden ve KDV'den muaf tutuluyor. Ayrıca yol vergileri ve geçiş ücretlerinde en az %50 indirim almaya hak kazanıyorlar ve bazı bölgelerde daha düşük park ücretleri ödüyorlar.

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Norveç'te elektrikli otomobil satışları rekor kırdı