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    Norveç'te elektrikli otomobil satışları %94'e ulaşarak yeni bir rekor kırdı

    Avrupa'da elektrikli araç satışlarında yavaşlama yaşanırken Norveç'te durum tersine işliyor. Ülkede, Ağustos ayında satılan elektrikli araçların oranı %94'e ulaşarak yeni bir rekor kırdı.
    Norveç'te elektrikli otomobil satışları rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Norveç, elektrikli araçların benimsenmesinde öncülüğüne devam ediyor. Ülkede, Ağustos ayında satılan elektrikli araçların oranı %94'e ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

    Norveç'te tamamen elektrikli araç hedefine yakın

    Avrupa'da diğer birçok pazarda elektrikli araç satışlarında yavaşlama yaşanırken Norveç'te durum tersine işliyor. Ağustos ayında ülke genelinde 11.114 adet araç tescil edildi ve bunun 10.480 adedini tamamen elektrikli araçlar oluşturdu. Yıl başından beri satılan toplam 78.832 adet araçtan 68.435 adetini elektrikli modeller oluşturdu ve elektriklilerin payı %87 oldu.

    Norveç'te elektrikli otomobil satışları rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Tesla Model Y, geçen ay ülkede 2.107 adet satılarak en çok satan araç oldu ve %19 pay elde etti. İkinci sırada, %8.4 pazar payıyla Volvo EX30 yer aldı. Üçüncü ve dördüncü sırada ise Skoda Enyaq ve Volkswagen ID.4 kendine yer buldu.

    Ülkenin Karayolu Trafik Bilgi Konseyi direktörü Oyvind Solberg Thorsen, "Dünyada hiçbir ülke şu anda Norveç'te yaşadığımız elektrikli otomobil yarışına yakın değil. Bu eğilimi sürdürerek, 2025'te yüzde 100 sıfır emisyonlu otomobil hedefine ulaşma sürecindeyiz." açıklamasında bulundu.

    Elektrikli otomobillerin Norveç'te bu kadar popüler olmasının sebebi ülkenin sağladığı teşvikler. Elektrikli araç satın alanlar veya kiralayanlar emisyon vergilerinden ve KDV'den muaf tutuluyor. Ayrıca yol vergileri ve geçiş ücretlerinde en az %50 indirim almaya hak kazanıyorlar ve bazı bölgelerde daha düşük park ücretleri ödüyorlar.

    Kaynakça https://www.carscoops.com/2024/09/94-of-all-new-cars-sold-in-norway-last-month-were-evs/ https://ofv.no/aktuelt/2024/nybilsalget-i-august-h%C3%B8yeste-elbilandel-noensinne
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 6 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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