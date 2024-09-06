Norveç'te elektrikli otomobil satışları %94'e ulaşarak yeni bir rekor kırdı

Norveç'te tamamen elektrikli araç hedefine yakın
Avrupa'da diğer birçok pazarda elektrikli araç satışlarında yavaşlama yaşanırken Norveç'te durum tersine işliyor. Ağustos ayında ülke genelinde 11.114 adet araç tescil edildi ve bunun 10.480 adedini tamamen elektrikli araçlar oluşturdu. Yıl başından beri satılan toplam 78.832 adet araçtan 68.435 adetini elektrikli modeller oluşturdu ve elektriklilerin payı %87 oldu.
Ülkenin Karayolu Trafik Bilgi Konseyi direktörü Oyvind Solberg Thorsen, "Dünyada hiçbir ülke şu anda Norveç'te yaşadığımız elektrikli otomobil yarışına yakın değil. Bu eğilimi sürdürerek, 2025'te yüzde 100 sıfır emisyonlu otomobil hedefine ulaşma sürecindeyiz." açıklamasında bulundu.
Elektrikli otomobillerin Norveç'te bu kadar popüler olmasının sebebi ülkenin sağladığı teşvikler. Elektrikli araç satın alanlar veya kiralayanlar emisyon vergilerinden ve KDV'den muaf tutuluyor. Ayrıca yol vergileri ve geçiş ücretlerinde en az %50 indirim almaya hak kazanıyorlar ve bazı bölgelerde daha düşük park ücretleri ödüyorlar.Kaynakça https://www.carscoops.com/2024/09/94-of-all-new-cars-sold-in-norway-last-month-were-evs/ https://ofv.no/aktuelt/2024/nybilsalget-i-august-h%C3%B8yeste-elbilandel-noensinne Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.