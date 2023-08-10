Mucize süper iletken LK-99 hakkında kötü haber: Süper iletken değil!

Tam Boyutta Gör Dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar, Seul'deki Kuantum Enerjisi Araştırma Merkezi'nin LK-99 adlı bir malzemenin oda sıcaklığında ve ortam atmosferik basıncında süper iletken özelliklere sahip olduğunu iddia eden bulgularını yeniden üretmek için yarışıyor.

Oda sıcaklığında süper iletken olduğu iddia edilen LK-99'a duyulan heyecan, daha fazla araştırma ekibinin orijinal bulguları yeniden üretememesi nedeniyle giderek azalıyor. Hatta ABD'deki bir üniversiteden çalışmayı tekrarlayan araştırma ekibi LK-99’un herhangi bir süper iletkenlik göstermediğini bildirdi.

LK-99: Çoğaltılan malzeme süperiletkenlik göstermiyor

Şimdiye kadar üç ülkeden araştırmacılar, sıcaklık düştükçe LK-99'un kayda değer bir yarı iletkenlik veya yalıtkanlık direnci sergilediğini keşfetti. Öte andan ABD'deki Maryland Üniversitesi'nde bulunan Yoğun Madde Merkezi (CMTC), yeni sentezlenen LK-99 malzemesindeki süper iletkenlik iddialarını çürüten ilk büyük kuruluş oldu.

ABD merkezli araştırma merkezi bu iddiayı çürütmek için Çin, Hindistan ve Tayvan'da yapılan çalışmalara atıfta bulundu. Hindistan'daki Ulusal Fizik Laboratuvarı'ndaki araştırmacılar tarafından yapılan bu çalışmalardan birinde LK-99'un örnek kopyalarının süperiletkenlik göstermediği, sadece diyamanyetizma gösterdiği tespit edildi.

LK-99 süper iletkenini gösteren ilk sahte video açığa çıktı 1 gün önce eklendi

Sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) CMTC, LK-99'un bileşenleri olan kurşun ve bakır da dahil olmak üzere birçok malzemenin diyamanyetizma özelliği sergilediğine dikkat çekti. Çin'de ICQM tarafından yapılan araştırmada da benzer şekilde, her iki mıknatıs kutbuna doğru çekime işaret eden eser ferromanyetizma tespit edildi. Bu iki terimin ne olduğunu yazının sonunda açıklayacağız.

CMTC, yaptığı açıklamada “Büyük bir üzüntü ile artık oyunun bittiğine inanıyoruz. LK99, oda sıcaklığında (ya da çok düşük sıcaklıklarda) bile bir süper iletken DEĞİLDİR. Çok yüksek dirençli, düşük kaliteli bir malzemedir.” ifadelerini kullandı.

Hem bu makaleler hem de Ulusal Tayvan Üniversitesi'nden (NTU) araştırmacılar, LK-99 iddialarına meydan okuyan önemli hususları toplu olarak ortaya koymakta. Araştırmacılar, sıcaklık düştükçe LK-99'un kayda değer bir yarı iletkenlik veya yalıtkanlık direnci sergilediğini keşfetti. Açıkça söylemek gerekirse, LK-99 bir süper iletken olmaktan çok uzak ve bu, havalanan parçacıklarla ilgili tüm vızıltıları anlamsız kılıyor.

LK-99 oda sıcaklığında bir süper iletken değil

Tam Boyutta Gör İletken malzemeler akım akışına karşı direnç göstererek büyük ölçüde enerji kaybına neden olur. Ancak süper iletken bir malzeme, iç direncinin sıfıra düştüğü bir geçiş sıcaklığına sahiptir. Güney Koreli araştırmacılar, LK-99'un bunu oda sıcaklığında başarabildiğini ve malzemeyi çok sayıda günlük görevde potansiyel olarak kullanışlı hale getirdiğini iddia etmişlerdi.

Artık bu tür iddialar çürütüldüğüne göre, belki de küresel dikkati bilim alanındaki gerçek ilerlemelere yönlendirebiliriz

Diyamanyetizma ve Ferromanyetizma nedir?

Diyamanyetizma: Diyamanyetizma, malzemelerin zayıf bir şekilde manyetik alanlara tepki gösterme yeteneğini ifade eder. Bu tür malzemeler manyetik alanın etkisi altında geçici bir manyetik moment oluştururlar, ancak manyetik alan kaldırıldığında bu moment de kaybolur. Yani, diyamanyetik malzemeler manyetik alanı kalıcı olarak muhafaza etmezler. Diyamanyetizma, genellikle tüm malzemelerde bulunan temel bir özelliktir, ancak etkisi genellikle çok zayıftır.

Ferromanyetizma: Ferromanyetizma ise malzemelerin güçlü bir şekilde manyetik alanlara tepki gösterme yeteneğini ifade eder. Bu tür malzemeler manyetik alana maruz kaldığında kalıcı bir manyetizasyon geliştirirler ve bu manyetizasyon manyetik alan kaldırıldığında dahi devam eder. Demir gibi bazı metaller ve manyetler, ferromanyetik malzemelere örnek olarak verilebilir. Ferromanyetik malzemeler manyetik alanı kendilerine çeker ve manyetik özelliklerini uzun süre boyunca korurlar.

Özetle, diyamanyetizma zayıf ve geçici bir manyetik tepkiyi ifade ederken, ferromanyetizma güçlü ve kalıcı bir manyetik tepkiyi ifade eder.

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