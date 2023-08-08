Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    LK-99 süper iletkenini gösteren ilk sahte video açığa çıktı: Süreç devam ediyor

    Bilim dünyası halihazırda LK-99 olarak adlandırılan süper iletken ile meşgul durumda. Öte yandan LK-99 özelindeki bir levitasyon videosunun sahte olduğu açığa çıktı.
    Oy Ver
    LK-99 süper iletkenini gösteren ilk sahte video açığa çıktı: Süreç devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Geride bıraktığımız günlerde LK-99'un süper iletken buluşu olduğu iddialarında herhangi bir yavaşlama olmadı. Dünyanın birçok yerinden LK-99 videosu yayınlandı ve bu videolarda malzemenin manyetik levitasyon ile havada kaldığı görüldü. Şimdi ise bu videolardan birisinin sahte olduğu açığa çıktı.

    LK-99’u gösteren bir video sahte çıktı

    LK-99 için şimdilik cevaplardan çok sorular gündemde kalmaya devam ediyor. İnternette dolaşan ve görünüşte LK-99'un havaya yükselme yeteneğini sergileyen videonun sahibi olan Koreli yazar bunun aldatmaca olduğunu ve niyetinin dikkat çekmek olduğu itiraf etti. Videoyu hemen aşağıdaki X (eski adıyla Twitter) gönderisinden izleyebilirsiniz.

    Söz konusu videonun Pekin'deki Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne ait olduğu ve bir mıknatısı takip ederek havada süzülen küçük siyah bir maddeyi gösterdiği iddia ediliyor. Bununla birlikte, geri çekilmemiş ya da çürütülmemiş en az iki LK-99 levitasyon videosunun daha dolaşımda olduğunu belirtmeliyiz. Daha önce de bildirdiğimiz gibi, bu videolar Huazong ve Wuhan üniversitelerinden geliyor.

    LK-99 için şüpheler devam ediyor

    LK-99 Tam Boyutta Gör
    Ne zaman “dünyanın ilk oda sıcaklığında süper iletkenini bulduk” gibi önemli ve potansiyel olarak uygarlığı değiştirecek bir iddia ortaya atılsa hemen arkasından bu tip ortama ayak uyduran “gürültüler” ortaya çıkma eğiliminde oluyor. Dolayısıyla bu konu hakkındaki ilk yazımızda dediğimiz gibi: Olağanüstü iddiaların olağanüstü kanıtlara ihtiyacı vardır. Bu kanıtların da hakemli bilimsel çalışmalarda gösterilmesini beklemek gerekiyor.

    Halihazırda bilim camiası LK-99’un varlığını iddia eden orijinal makaleyi incelemeye ve süreçleri tekrarlayarak somut sonuçlar elde etmeye çalışıyor. Koreli yazarın makalesinin hala uygun bir hakem değerlendirme sürecinin sonucunu beklediğini de unutmayalım. Ancak LK-99’un bu orijinal makalesinde de önemli bilgilerin eksikliği şüphe uyandırıyor.

    Bu konu hakkında hazırladığımız iki içeriği mutlaka okumanızı tavsiye ederiz:

    LK-99 her şeyi değiştirebilir: Devrim niteliğindeki 'mucize madde' ve tüm detaylar

    Süper iletken iddiaları yatırımcıları çılgına çevirdi ancak bilim dünyası şüpheci

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den elektrikli tekne: The Icon

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    döküm tava cam ocakta kullanılır mı plaka satılır mı lada vega tutulan modeli hangisi gliserin kulak damlası kulağımı tıkadı dörtlü çalışıyor sinyal çalışmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız