LK-99 süper iletkenini gösteren ilk sahte video açığa çıktı: Süreç devam ediyor

Tam Boyutta Gör Geride bıraktığımız günlerde LK-99'un süper iletken buluşu olduğu iddialarında herhangi bir yavaşlama olmadı. Dünyanın birçok yerinden LK-99 videosu yayınlandı ve bu videolarda malzemenin manyetik levitasyon ile havada kaldığı görüldü. Şimdi ise bu videolardan birisinin sahte olduğu açığa çıktı.

LK-99’u gösteren bir video sahte çıktı

LK-99 için şimdilik cevaplardan çok sorular gündemde kalmaya devam ediyor. İnternette dolaşan ve görünüşte LK-99'un havaya yükselme yeteneğini sergileyen videonun sahibi olan Koreli yazar bunun aldatmaca olduğunu ve niyetinin dikkat çekmek olduğu itiraf etti. Videoyu hemen aşağıdaki X (eski adıyla Twitter) gönderisinden izleyebilirsiniz.

Söz konusu videonun Pekin'deki Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne ait olduğu ve bir mıknatısı takip ederek havada süzülen küçük siyah bir maddeyi gösterdiği iddia ediliyor. Bununla birlikte, geri çekilmemiş ya da çürütülmemiş en az iki LK-99 levitasyon videosunun daha dolaşımda olduğunu belirtmeliyiz. Daha önce de bildirdiğimiz gibi, bu videolar Huazong ve Wuhan üniversitelerinden geliyor.

LK-99 için şüpheler devam ediyor

Tam Boyutta Gör Ne zaman “dünyanın ilk oda sıcaklığında süper iletkenini bulduk” gibi önemli ve potansiyel olarak uygarlığı değiştirecek bir iddia ortaya atılsa hemen arkasından bu tip ortama ayak uyduran “gürültüler” ortaya çıkma eğiliminde oluyor. Dolayısıyla bu konu hakkındaki ilk yazımızda dediğimiz gibi: Olağanüstü iddiaların olağanüstü kanıtlara ihtiyacı vardır. Bu kanıtların da hakemli bilimsel çalışmalarda gösterilmesini beklemek gerekiyor.

ABD, nükleer füzyon ile ikinci defa enerji üretmeyi başardı 1 gün önce eklendi

Halihazırda bilim camiası LK-99’un varlığını iddia eden orijinal makaleyi incelemeye ve süreçleri tekrarlayarak somut sonuçlar elde etmeye çalışıyor. Koreli yazarın makalesinin hala uygun bir hakem değerlendirme sürecinin sonucunu beklediğini de unutmayalım. Ancak LK-99’un bu orijinal makalesinde de önemli bilgilerin eksikliği şüphe uyandırıyor.

Bu konu hakkında hazırladığımız iki içeriği mutlaka okumanızı tavsiye ederiz:

LK-99 her şeyi değiştirebilir: Devrim niteliğindeki 'mucize madde' ve tüm detaylar

Süper iletken iddiaları yatırımcıları çılgına çevirdi ancak bilim dünyası şüpheci

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

LK-99 süper iletkenini gösteren ilk sahte video açığa çıktı