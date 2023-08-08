LK-99 süper iletkenini gösteren ilk sahte video açığa çıktı: Süreç devam ediyor

LK-99’u gösteren bir video sahte çıktı
LK-99 için şimdilik cevaplardan çok sorular gündemde kalmaya devam ediyor. İnternette dolaşan ve görünüşte LK-99'un havaya yükselme yeteneğini sergileyen videonun sahibi olan Koreli yazar bunun aldatmaca olduğunu ve niyetinin dikkat çekmek olduğu itiraf etti. Videoyu hemen aşağıdaki X (eski adıyla Twitter) gönderisinden izleyebilirsiniz.
Söz konusu videonun Pekin'deki Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne ait olduğu ve bir mıknatısı takip ederek havada süzülen küçük siyah bir maddeyi gösterdiği iddia ediliyor. Bununla birlikte, geri çekilmemiş ya da çürütülmemiş en az iki LK-99 levitasyon videosunun daha dolaşımda olduğunu belirtmeliyiz. Daha önce de bildirdiğimiz gibi, bu videolar Huazong ve Wuhan üniversitelerinden geliyor.
LK-99 için şüpheler devam ediyor
Halihazırda bilim camiası LK-99’un varlığını iddia eden orijinal makaleyi incelemeye ve süreçleri tekrarlayarak somut sonuçlar elde etmeye çalışıyor. Koreli yazarın makalesinin hala uygun bir hakem değerlendirme sürecinin sonucunu beklediğini de unutmayalım. Ancak LK-99’un bu orijinal makalesinde de önemli bilgilerin eksikliği şüphe uyandırıyor.
Bu konu hakkında hazırladığımız iki içeriği mutlaka okumanızı tavsiye ederiz:
LK-99 her şeyi değiştirebilir: Devrim niteliğindeki 'mucize madde' ve tüm detaylar
Süper iletken iddiaları yatırımcıları çılgına çevirdi ancak bilim dünyası şüpheciBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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