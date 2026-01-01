Giriş
    Elon Musk’ın yeraltı ulaşım projesi ilk havaalanı hizmetine başladı

    Elon Musk’ın Boring Company’si, Vegas Loop ile ilk kez bir havalimanına hizmet vermeye başladı. Sınırlı kapsamda başlayan sistem, belirli bir ücret karşılığında yolcuları havalimanına bırakıyor.

    Musk’ın yeraltı ulaşım projesi ilk havaalanı hizmetine başladı Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın kurucusu olduğu The Boring Company, Las Vegas’taki yeraltı ulaşım ağı Vegas Loop’u ilk kez bir havalimanına bağlayarak önemli bir eşiği geride bıraktı. Şirket, Harry Reid International Airport için sınırlı kapsamda yolcu taşımaya başladı. Böylece Vegas Loop araçları, ilk kez yasal olarak bir havalimanına entegre edildi.

    Havalimanı yetkililerinin doğruladığı bilgilere göre düzenleyici kurumlar The Boring Company'nin Otomatik Araç Tanımlama (AVI) iznini onayladığını doğruladı. Bu izin, Loop araçlarının belirli kurallar ve kontrollü koşullar altında havalimanı sahasında çalışmasına olanak tanıyor. Mevcut aşamada sistem yalnızca gidiş yönünde hizmet veriyor. Araçlar, her gün sabah 10.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında yolcuları terminal kalkış kapılarında indiriyor. Yetkililer, yolcu alımına henüz izin verilmediğini, bunun için tüm Loop araçlarına özel transponder donanımının monte edilmesi gerektiğini belirtiyor.

    Tüm yolculuk tünellerden yapılmıyor

    Vegas Loop’un biletleme sistemi, havalimanı yolculuklarını şimdiden listelemeye başladı. Tek yön bilet fiyatları 12 dolar seviyesinde. Yolcular, Resorts World Las Vegas veya Westgate noktalarından hareket ederek Terminal 1 ya da Terminal 3’e ulaşabiliyor.

    Bu yolculuklar tamamen yeraltında gerçekleşmiyor. Mevcut yapı gereği her seyahat, tünel geçişleri ile şehir içi yüzey sürüşlerinin bir kombinasyonunu içeriyor. Vegas Loop tünelleri henüz havalimanının altına uzanmadığı için araçlar tünelden çıktıktan sonra rotanın kalan kısmını normal şehir yollarında tamamlıyor. İlgili kurallara göre yüzeydeki yolculuk en fazla 6 km ile sınırlı ve her hattın mutlaka bir tünel bölümüne sahip olması gerekiyor.

    Öte yandan halihazırda Vegas Loop ağı, 16 kilometrenin üzerinde tamamlanmış tünele sahip. Bunun yaklaşık 6 km’lik bölümü aktif yolcu taşımacılığı için kullanılıyor. The Boring Company, şu anki yapının nihai hedef olmadığını, bunun geçiş süreci olarak planlandığını özellikle vurguluyor.

    Asıl dönüşüm 2026’da geliyor

    Musk’ın yeraltı ulaşım projesi ilk havaalanı hizmetine başladı Tam Boyutta Gör
    Şirket, 3.6 km uzunluğundaki Airport Connector adlı çift tünel hattının inşasını sürdürüyor. Bu bağlantının 2026’nın ilk çeyreğinde hizmete alınması hedefleniyor. Proje tamamlandığında havalimanı yolculuklarının büyük bölümü yeraltına taşınacak. Böylece yüzey trafiğinin azalması ve seyahat sürelerinin kısalması bekleniyor. Vegas Loop projesi tamamlandığında ise toplamda 110 km uzunluğa ve 104 istasyona ulaşması hedefleniyor.
    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

