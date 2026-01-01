Elon Musk’ın yeraltı ulaşım projesi ilk havaalanı hizmetine başladı

Havalimanı yetkililerinin doğruladığı bilgilere göre düzenleyici kurumlar The Boring Company'nin Otomatik Araç Tanımlama (AVI) iznini onayladığını doğruladı. Bu izin, Loop araçlarının belirli kurallar ve kontrollü koşullar altında havalimanı sahasında çalışmasına olanak tanıyor. Mevcut aşamada sistem yalnızca gidiş yönünde hizmet veriyor. Araçlar, her gün sabah 10.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında yolcuları terminal kalkış kapılarında indiriyor. Yetkililer, yolcu alımına henüz izin verilmediğini, bunun için tüm Loop araçlarına özel transponder donanımının monte edilmesi gerektiğini belirtiyor.
Tüm yolculuk tünellerden yapılmıyor
Vegas Loop’un biletleme sistemi, havalimanı yolculuklarını şimdiden listelemeye başladı. Tek yön bilet fiyatları 12 dolar seviyesinde. Yolcular, Resorts World Las Vegas veya Westgate noktalarından hareket ederek Terminal 1 ya da Terminal 3’e ulaşabiliyor.
Bu yolculuklar tamamen yeraltında gerçekleşmiyor. Mevcut yapı gereği her seyahat, tünel geçişleri ile şehir içi yüzey sürüşlerinin bir kombinasyonunu içeriyor. Vegas Loop tünelleri henüz havalimanının altına uzanmadığı için araçlar tünelden çıktıktan sonra rotanın kalan kısmını normal şehir yollarında tamamlıyor. İlgili kurallara göre yüzeydeki yolculuk en fazla 6 km ile sınırlı ve her hattın mutlaka bir tünel bölümüne sahip olması gerekiyor.
Öte yandan halihazırda Vegas Loop ağı, 16 kilometrenin üzerinde tamamlanmış tünele sahip. Bunun yaklaşık 6 km’lik bölümü aktif yolcu taşımacılığı için kullanılıyor. The Boring Company, şu anki yapının nihai hedef olmadığını, bunun geçiş süreci olarak planlandığını özellikle vurguluyor.