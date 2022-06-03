Elon Musk, insansı robot Optimus'un prototipinin ne zaman gösterileceğini açıkladı

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Milyarder girişimci Elon Musk, Tesla'nın bu yıl 30 Eylül'e kadar Optimus insansı robotunu tanıtacağını resmen duyurdu.

Elon Musk, 10 bin Tesla çalışanını işten çıkaracak 3 sa. önce eklendi

Musk konuyla ilgili olarak attığı tweet'te şu ifadelere yer verdi: "Tesla Yapay Zeka günü 30 Eylül'e ertelendi, çünkü o zamana kadar çalışan bir Optimus prototipimiz olabilir."

Tesla fabrikasında malzeme taşıyacak

Tesla AI Day'in başlangıçta 19 Ağustos'ta gerçekleşmesi planlanıyordu. Etkinlikte Musk, şirketin yapay zeka alanındaki başarılarını sergilemek istedi. Ancak etkinlik, görünüşe bakılırsa insansı robot Optimus'un tam teşekküllü bir gösterimi uğruna 30 Eylül'e ertelenmiş durumda.

Elon Musk'a göre 173 cm yüksekliğe ve yaklaşık 57 kg ağırlığa sahip robot, 68 kg'a kadar yükleri kaldırabilecek. Musk'ın planladığı gibi Optimus, küresel işgücü sıkıntısı sorununu çözecek ve kısa vadede Tesla fabrikasındaki malzemeleri taşıyabilecek.

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