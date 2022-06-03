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    Elon Musk, 10 bin Tesla çalışanını işten çıkaracak: Ekonomi hakkında kötü hislerim var

    Elon Musk, yaklaşık 10.000 Tesla çalışanının işten çıkarılacağını duyurdu. Şirket ayrıca yeni personel alımını da askıya alacak.                                 
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    Elon Musk, 10 bin Tesla çalışanını işten çıkaracak
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    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, işgücünün yaklaşık %10'unu azaltmak zorunda kalacak. Bu haber, şirketin başkanı Elon Musk tarafından personele gönderilen bir e-postayla duyuruldu ve Reuters tarafından da yayınlandı.

    Tesla işe alımları da durdurdu

    Elon Musk, Tesla'nın çalışan sayısı bakımından dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi olduğuna sık sık dikkat çekti: şirket şu anda yaklaşık 100.000 kişiyi istihdam ediyor. Ancak yakında daha az Tesla çalışanı olacak. Gönderilen mektupta, "çalışanların yaklaşık %10'unun işten çıkarılması" ve "dünya çapında işe alımların askıya alınması" çağrısı yer alıyor. Bu da 10.000 Tesla çalışanının işten çıkarılacağı anlamına gelmekte.

    Elon Musk, 10 bin Tesla çalışanını işten çıkaracak
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    Ayrıca, Elon Musk mektupta: "Ekonomi hakkında çok kötü hislerim var." ifadelerini de kullandı. Görünüşe göre işten çıkarmaların nedeni bu olsa da genel olarak Tesla'nın performansı önde gelen birçok otomobil üreticisinden çok daha iyi. Reuters, Tesla'nın henüz bu konuda yorum yapmadığını belirtiyor.

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    Piêr Dé Sans 11 saat önce

    Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.

    S
    serdarendermete 11 saat önce

    Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.

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    biembo 1 gün önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 2 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 3 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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