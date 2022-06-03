Elon Musk, 10 bin Tesla çalışanını işten çıkaracak: Ekonomi hakkında kötü hislerim var

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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, işgücünün yaklaşık %10'unu azaltmak zorunda kalacak. Bu haber, şirketin başkanı Elon Musk tarafından personele gönderilen bir e-postayla duyuruldu ve Reuters tarafından da yayınlandı.

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Tesla işe alımları da durdurdu

Elon Musk, Tesla'nın çalışan sayısı bakımından dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi olduğuna sık sık dikkat çekti: şirket şu anda yaklaşık 100.000 kişiyi istihdam ediyor. Ancak yakında daha az Tesla çalışanı olacak. Gönderilen mektupta, "çalışanların yaklaşık %10'unun işten çıkarılması" ve "dünya çapında işe alımların askıya alınması" çağrısı yer alıyor. Bu da 10.000 Tesla çalışanının işten çıkarılacağı anlamına gelmekte.

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Ayrıca, Elon Musk mektupta: "Ekonomi hakkında çok kötü hislerim var." ifadelerini de kullandı. Görünüşe göre işten çıkarmaların nedeni bu olsa da genel olarak Tesla'nın performansı önde gelen birçok otomobil üreticisinden çok daha iyi. Reuters, Tesla'nın henüz bu konuda yorum yapmadığını belirtiyor.

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Elon Musk, 10 bin Tesla çalışanını işten çıkaracak