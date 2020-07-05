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    Mustang şanzımanlı Ford Transit Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Ford, Transit'i yeni 10 vitesli otomatik şanzımanlı versiyonu ile müşterilere sunuyor. Yeni şanzıman, 2.0 litrelik EcoBlue Upgrade 170 hp arkadan çekişli dizel motor ile sunuluyor.
    3 gün
    7,4b
    2
    26
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Mustang şanzımanlı Ford Transit Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Ford ticari araç ailesinin sevilen üyelerinden Transit, şimdi daha fazla verimlilik ve dayanıklılık sunan, sınıfında tek, yeni 10 vitesli otomatik şanzımanlı versiyonuyla müşterilerini bekliyor.

    Ford Transit’te kullanılan yeni şanzıman, daha fazla dayanıklılık, artırılmış yakıt verimliliği ve 2.800 kilograma kadar çekme kapasitesi sunuyor. Yeni şanzıman, şehir içi ürün, mal teslimatı yapan veya ulaşım, transfer, servis taşımacılığı gibi hizmetler sunan ve bununla birlikte yoğun trafikle birlikte operasyonel zorluklarla karşı karşıya kalan müşterilere büyük kullanım kolaylığı sunuyor.

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    Ayrıca, 15 ve 17 kişilik yolcu kapasiteli Transit minibüsler için de daha fazla yakıt verimliliği ve yüksek performans sunan bir çözüm olarak öne çıkıyor.

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    Ford mühendislerinin geliştirdiği yeni şanzıman, daha önce 2020 Uluslararası Yılın Pick-up’ı (IPUA) Yeni Ford Ranger ve F150 pick-up’ların yanı sıra Ford'un ikonik spor otomobili Mustang gibi çeşitli modellerde kullanıldı. Şimdi Transit'le birlikte sunulan 10 vitesli otomatik şanzıman, motorun performanstan ödün vermeden en verimli kombinasyonla işlevini yerine getirmesine imkan sağlıyor.

    Mustang şanzımanlı Ford Transit Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Daha fazla dişli oranına sahip yeni 10 vitesli tasarım, Transit’in 170 PS 2.0 litrelik EcoBlue Upgrade motorun yüksek verimliliğine en uygun performansı sunarken, sürücü tepkilerine daha duyarlı bir sürüş deneyimi yaratıyor. Gerçek zamanlı adaptif vites değiştirme özelliği, şanzımanın değişen yol koşullarına uyum sağlamasına imkan tanıyor, şehir içi yoğun dur-kalk trafik, arazi, yokuş gibi değişken koşullarda performans ve yakıt verimliliği açısından optimum vites seçimini mümkün kılıyor.

    Yeni 10 vitesli otomatik şanzımana sahip Ford Transit Minibüs 271.100 TL’den, Ford Transit Van 194.400 TL'den, Ford Transit Kamyonet 208.700 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla Ford Yetkili Satıcıları'nda.



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    spinattimyalnizliga (:) ) 3 gün en beğenilen
    Mustang alamayan için fırsat..
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    Cryin (Eren ) 3 gün Moueson
    ikinci elidir o
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    MaDMaxiBo 3 gün Cryin
    sıfırı 220 falan mı o zaman ?
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    Moueson 3 gün
    Ford önce fiyatlarını düşürsün fiyatlar ateş pahası . Focus 250 bin TL olabilir mi ya !
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    Cryin (Eren ) 3 gün Moueson
    ikinci elidir o
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    CihangirCanavarı (Kötü kedi Şerafettin) 3 gün Moueson
    Demek ki o fiyatın hakkını veriyor...

    Yoksa baban ford almazdı...
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    FlyingUnderpants 1 gün
    En geç 5 sene sonra sanziman isimli makina tarihe karisacak çünkü elektrikli otomobiller piyasayı ele gecirecek.
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    Alqu 1 gün yeni yorumcu
    Ford transit konusunda en başarılı firma bence.
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    sight 1 gün
    Ford önce Focusa ve Mondeoya 1.5 182 hp Ecoboost motorunu getirsin. Kugaya bile aynı motoru atmosferik gibi 120hp ye kitleyipte getirmişsiniz, bu hainlik nedir?!
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 2 gün
    "Arkadan çekiş". "Arkadan itiş" benim bildiğim ama neyse.
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    bugatti1907 2 gün
    2.0 170hp boşken ne gider be
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    burakk, (Burakk gizli) 3 gün
    Vites geçiş sürelerini koruyabilmişlerse performans için alınabilir.
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    akınusta 3 gün yeni yorumcu
    amcam onlar almanya da pek iyi degil demişlerdi bu 10 vitesli için
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    Ibrahim Akca 3 gün
    Mustang sanzimani...
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    CapriceClassic 3 gün
    Mustang alamayan en azından şanzımanını alsın bari.
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    drjacob (... ) 3 gün
    Fiyatlara bak be
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    7358 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

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    ford transit, transit 10 ileri otomatik ve
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