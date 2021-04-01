Mutasyona karşı etkili yerli koronavirüs aşısında Faz 1 aşamasına geçildi

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Türkiye’nin koronavirüs aşı geliştirme çalışmaları sürüyor. Türk bilim insanları, çok sayıda aşı adayı üzerinde çalışıyor. Bu aşı adaylarından birisi, dünyada aktif olarak kullanılan koronavirüs aşılarından farklı yapıya sahip.

Aşı adaylarından birisi "virüs benzeri parçacıklara dayalı" yani kısa adıyla VLP yöntemiyle geliştiriliyor. Bu aşının Faz 1 insanlı denemelerine 27 Mart’ta başlandı. Dünyada VLP yöntemiyle geliştirilip klinik aşamasına geçen yalnızca 3 farklı aşı adayı. Türkiye’nin geliştirdiği aşı 30 Mart’ta DSÖ’nün aşı adayı listesinde yer alarak dünyada bu türde klinik aşamaya geçen 4’üncü aşı adayı oldu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, VLP aşılarının oldukça yenilikçi olduğunu ifade ederek “Bu aşılar protein tabanlı. Virüse benzettiğiniz bir yapıyla antikor oluşturmaya çalışıyorsunuz. Basitçe anlatımı bu. Ama bizim aşımız, hem bu teknolojinin yeni olması hem de virüsün 4 bölgesini de hedef alan protein tabanlı aşı olması bakımından değişik bir aşı teknolojisi. Biz, tabii ki aşımızdan çok umutluyuz. Hocalarımız, bir senedir insanüstü bir gayretle bu işi götürüyorlar." ifadelerini kullandı.” dedi.

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Yıl sonuna kadar 50 milyon doz üretilebilir

Bakan Varank, VLP temelli aşının üretim kapasitesi hakkında müjdeyi verdi. Faz 1, Faz 2 ve Faz 3 çalışmaları planlandığı şekilde başarılı olursa sene sonuna kadar 50 milyon doz aşı üretileceğini duyurdu.

Mutasyonlara karşı etkili

VLP aşının mutasyonlara karşı etkisiyle ilgili soruya Varank, "Hem burundan uygulanan aşı hem de VLP aşısı mutasyonlara çok kolay tasarlanabilen aşı tipleri. Tasarım değiştiriliyor. Dolayısıyla o süreçleri bir daha yapmıyorsunuz. Sadece tasarımı değiştirerek netice alabiliyorsunuz." diye konuştu.

VLP aşısını, 2. fazında İngiliz mutasyonuna karşı da kullanmak istediklerini anlatan Varank, "Hemen o tasarımı şu anda yaptılar. Şu anda laboratuvarda testlerini yapıyorlar. Bu aşıların bir özelliği de mutasyonlara karşı çok hızlıca bunların tasarımını değiştirebilmeniz." ifadelerini kullandı.

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