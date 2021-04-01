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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mutasyona karşı etkili yerli koronavirüs aşısında Faz 1 aşamasına geçildi

    VLP teknolojisi ile geliştirilen inovatif aşı adayının Faz 1 insanlı denemeleri başladı. Çalışmalar olumlu sürerse sene sonuna kadar 50 milyon doz aşı üretilecek.
    01 Nisan 2021, 11:00 (1 hf.)
    4,6b
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Mutasyona karşı etkili yerli koronavirüs aşısında Faz 1 aşamasına geçildi
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    Türkiye’nin koronavirüs aşı geliştirme çalışmaları sürüyor. Türk bilim insanları, çok sayıda aşı adayı üzerinde çalışıyor. Bu aşı adaylarından birisi, dünyada aktif olarak kullanılan koronavirüs aşılarından farklı yapıya sahip.

    Aşı adaylarından birisi "virüs benzeri parçacıklara dayalı" yani kısa adıyla VLP yöntemiyle geliştiriliyor. Bu aşının Faz 1 insanlı denemelerine 27 Mart’ta başlandı.  Dünyada VLP yöntemiyle geliştirilip klinik aşamasına geçen yalnızca 3 farklı aşı adayı. Türkiye’nin geliştirdiği aşı 30 Mart’ta DSÖ’nün aşı adayı listesinde yer alarak dünyada bu türde klinik aşamaya geçen 4’üncü aşı adayı oldu.

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    Mutasyona karşı etkili yerli koronavirüs aşısında Faz 1 aşamasına geçildi
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, VLP aşılarının oldukça yenilikçi olduğunu ifade ederek “Bu aşılar protein tabanlı. Virüse benzettiğiniz bir yapıyla antikor oluşturmaya çalışıyorsunuz. Basitçe anlatımı bu. Ama bizim aşımız, hem bu teknolojinin yeni olması hem de virüsün 4 bölgesini de hedef alan protein tabanlı aşı olması bakımından değişik bir aşı teknolojisi. Biz, tabii ki aşımızdan çok umutluyuz. Hocalarımız, bir senedir insanüstü bir gayretle bu işi götürüyorlar." ifadelerini kullandı.” dedi.

    Ayrıca Bkz. "Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki mutasyon oranını açıkladı"

    Yıl sonuna kadar 50 milyon doz üretilebilir

    Bakan Varank, VLP temelli aşının üretim kapasitesi hakkında müjdeyi verdi. Faz 1, Faz 2 ve Faz 3 çalışmaları planlandığı şekilde başarılı olursa sene sonuna kadar 50 milyon doz aşı üretileceğini duyurdu.

    Mutasyonlara karşı etkili

    VLP aşının mutasyonlara karşı etkisiyle ilgili soruya Varank, "Hem burundan uygulanan aşı hem de VLP aşısı mutasyonlara çok kolay tasarlanabilen aşı tipleri. Tasarım değiştiriliyor. Dolayısıyla o süreçleri bir daha yapmıyorsunuz. Sadece tasarımı değiştirerek netice alabiliyorsunuz." diye konuştu.

    VLP aşısını, 2. fazında İngiliz mutasyonuna karşı da kullanmak istediklerini anlatan Varank, "Hemen o tasarımı şu anda yaptılar. Şu anda laboratuvarda testlerini yapıyorlar. Bu aşıların bir özelliği de mutasyonlara karşı çok hızlıca bunların tasarımını değiştirebilmeniz." ifadelerini kullandı.



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    Bloodin 1 gün önce

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    oray (Oray G) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    birinci olarak diğer aşılar da mutasyona karşı etkili zaten... siz antikor ürettiğiniz sürece varyansların hiçbir etkisi olmuyor.

    Faz-1'i de ömür boyu geçemeyeceğiz sanırım. Güya nisan 2021'de türk aşılaması başlayacaktı...

    https://www.trthaber.com/haber/gundem/cumhurbaskani-erdogan-yerli-koronavirus-asisi-icin-tarih-verdi-533864.html

    yazıyorum buraya, 2022'de dahi türk aşımalası ne yazık ki başlayamayacak. Hatta 2022'ye kadar covid-21/22 çıkabilir düşüncesi çok hakim... Umarım yanılırım.
    birinci olarak diğer aşılar da mutasyona karşı etkili zaten... siz antikor ürettiğiniz sürece varyansların hiçbir etkisi olmuyor. Faz-1'i de ömür boyu ...
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    3 Yanıt Yanıtla +9
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Pupçi lite artık güzel değildi zaten artık ben pupçi mobay oynuyorum
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    neilblack (n k) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aceleye gerek yok, hedef 2023
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    Denorath 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir gün Covid aşısı olmaya karar verirsem yada zorunda bırakılırsam, kesinlikle yerli aşıdan başkasını tercih etmem.
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    Askaparta 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Virüsü en iyi tanıyan veteriner hekimlerine destek verilmeli. Erciyes Üniversitesi'nde güzel gelişmeler oluyordu.
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    YaKuBuX (Metin Yakubu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Geçiniz efenim...
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    Alpha Centauri (Mustafa S.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    hayırlı olsun.
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    cemsinan (sinan akçay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Keşke olsa



    Geçen gün veledin burnu aktı. Doktor “aklımızda kalmasın, test yapalım” dedi.

    250 verdik. Ne kadar zamanda çıkacak? 24 saatte.

    E şimdi bizim buradaki malum kitlenin açtığı onca dev puntolu başlık vardı

    YERLİ KİTLERLE 90 DAKİKADA TESPİT MÜMKÜN- hani abi nerede?



    Yav keşke olsa. Hem ucuz olur, hem çabuk olur. Keşke aşı da olsa.
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    M Murat.Ak (Murat Ak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ar-Ge için değerli fakat maalesef çok geç kalındı. Bir şeyi yapmak başka, onay almak başka, üretmek başka, ulaştırmak başka. Maalesef 2021 de kullanılmaz ve bu pandemi 2022 e sarkarsa bittik zaten
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    23 nisanda Ercüment müjdeyi verir.

    Şaka maka bir yana hayırlısı olsun.
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    K Kayaa__h 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Galiba burundan uygulanan tek aşı
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