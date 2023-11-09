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    Anlık Bildirim

    n11'de 11.11 indirimlerinde öne çıkanlar: PS5, iPhone 15 Plus, Samsung TV indirimde!

    n11'de 11.11 indirimleri büyük indirimlerle başladı. PlayStation 5, iPhone 15 Plus, Samsung QLED TV, MacBook Air, Apple Watch modellerindeki indirim dikkat çekiyor.
    n11'de 11.11 indirimlerinde öne çıkanlar - 9 Kasım Tam Boyutta Gör
    n11’in merakla beklenen 11.11 indirimleri başladı. Çok sayıda üründe avantajlı fiyatlar sunuluyor. 11.11 indirimleri 11 Kasım saat 23.59'a kadar devam edecek.

    11.11 indirimlerine özel olarak bazı popüler ürünlerdeki indirimler dikkat çekiyor. “Süper Ürünler” adı verilen ürünler arasında PlayStation 5, iPhone 15 Plus, Galaxy Z Fold 3, Apple Watch Series 9, MacBook Air, Kawasaki motosiklet, tam otomatik kahve makinesi gibi ürünler yer alıyor.

    Tüm Süper Ürünler için: Süper Ürünler'de 11.11 indirimleri

    11.11’e Özel Süper Ürünlerde İndirim

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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