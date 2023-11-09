n11'de 11.11 indirimlerinde öne çıkanlar: PS5, iPhone 15 Plus, Samsung TV indirimde!

Tam Boyutta Gör n11’in merakla beklenen 11.11 indirimleri başladı. Çok sayıda üründe avantajlı fiyatlar sunuluyor. 11.11 indirimleri 11 Kasım saat 23.59'a kadar devam edecek.

11.11 indirimlerine özel olarak bazı popüler ürünlerdeki indirimler dikkat çekiyor. “Süper Ürünler” adı verilen ürünler arasında PlayStation 5, iPhone 15 Plus, Galaxy Z Fold 3, Apple Watch Series 9, MacBook Air, Kawasaki motosiklet, tam otomatik kahve makinesi gibi ürünler yer alıyor.

Tüm Süper Ürünler için: Süper Ürünler'de 11.11 indirimleri

11.11’e Özel Süper Ürünlerde İndirim

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n11'de 11.11 indirimlerinde öne çıkanlar - 9 Kasım