n11'de 11.11 indirimlerinde öne çıkanlar: PS5, iPhone 15 Plus, Samsung TV indirimde!

11.11 indirimlerine özel olarak bazı popüler ürünlerdeki indirimler dikkat çekiyor. “Süper Ürünler” adı verilen ürünler arasında PlayStation 5, iPhone 15 Plus, Galaxy Z Fold 3, Apple Watch Series 9, MacBook Air, Kawasaki motosiklet, tam otomatik kahve makinesi gibi ürünler yer alıyor.
Tüm Süper Ürünler için: Süper Ürünler'de 11.11 indirimleri
11.11’e Özel Süper Ürünlerde İndirim
- PlayStation 5 Standart Edition: 16.499 TL
- Xiaomi Mi TV Stick: 1.111 TL
- iPhone 15 Plus 128 GB
- Galaxy Z Fold 3
- Kawasaki Vulcan S 650 Motosiklet
- SYM Xpro Cargo Scooter Motosiklet
- Apple Watch Ultra 2 GPS+Cellular 49mm
- Aple Watch Series 9 GPS 41mm
- Macbook Air 8/256 GB
- Siemens EQ6 Plus Tam Otomatik Kahve Makinesi
- Fissler Vitaquick Red Düdüklü Tencere ve 8 Parça Tencere
- Kamado Joe Kömürlü Mangal 46 cm
- Samsung 75Q85C QLED TV
- Bosch Unlimited 7 18V Şarjlı Dikey Süpürge: 7.999 TL
- Braun Satin Hair 7 Saç Düzleştirici
- DJI Mini 2 SE Combo Drone
- CyberSoul X3 Pro Elektrikli Scooter: 9.999 TL
- Berg Reppy Rider 4 Tekerlekli Go Kart Bisikleti
- Marshall Major IV Bluetooth Kulaklık
- Yasomi 9L Wi-Fi Akıllı Kedi Tuvaleti
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.