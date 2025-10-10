Giriş
    OpenAI hamlesine karşın n8n girişimi 2.5 milyar dolar değerlemeye ulaştı

    n8n otomasyon girişimi, OpenAI tarafından tanıtılan Agent Builder rakip yapay zekâ ajanı geliştirme platformuna rağmen yatırımcılar tarafından büyük ilgi görüyor.   

    n8n Tam Boyutta Gör
    OpenAI tarafından bu hafta tanıtılan Agent Builder yapay zekâ ajanı geliştirme platformunun özellikle n8n otomasyon girişimini vuracağı belirtilmişti. n8n ise bu hamleye önemli bir yatırım ile karşılık verdi. 

    n8n hızlı büyüyor

     2019 yılında Jan Oberhauser tarafından Berlin’de kurulan n8n, yapay zekâ destekli iş akışı otomasyonu alanında yenilikçi bir yaklaşım sunuyor. Platform, kodlama esnekliği ile kodlamasız çözümlerin hızını birleştirerek teknik ekiplerin daha etkin çalışmasını sağlıyor. Bugün dünya genelinde 3.000’den fazla organizasyona hizmet veren n8n, kullanıcılarına özel kod entegrasyonu, özelleştirilebilir otomasyon araçları ve esnek kontrol mekanizmaları sunuyor.

    Bu hafta C serisi yatırım turuna çıkan girişim 180 milyon dolarlık yatırımı garantilemeyi başardı. Böylece girişimin toplam yatırım miktarı 240 milyon dolara, piyasa değeri ise 2,5 milyar dolara yükseldi. Yeni yatırım turuna ise Accel, NVentures (NVIDIA’nın yatırım kolu) ve T.Capital gibi güçlü yatırımcıların katılması, girişimin uzun vadeli büyüme potansiyeline olan güveni ortaya koyuyor. Daha Temmuz ayında n8n değerlemesi 1 milyar dolara ulaşmıştı. 

    Elde edilen yatırım n8n’in geliştirme çalışmalarını hızlandırmasına, ekosistemini genişletmesine ve küresel ölçekte yapay zekâ orkestrasyonunu güçlendirmesine olanak tanıyacak. Yatırım aynı zamanda şirketin platformu daha erişilebilir hale getirme ve ölçeklenebilirliğini artırma hedefleriyle örtüşüyor.

