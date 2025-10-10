OpenAI patronundan Intel’e salvolar: TSMC tercihimizdir

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde özellikle Trump hükümetinin desteği ile mali krize giren Intel’i kurtarma operasyonu başladı. Ardı ardına hisse alımları, ortaklıklar ve döküm anlaşmaları açıklanırken OpenAI patronu açıklamalarıyla dikkat çekti.

Sam Altman Intel’e mesafeli

OpenAI doğrudan bir tasarımcı değil ancak yakın dönemde kendi yapay zekâ yongasını geliştireceği ve TSMC’nin 3nm süreciyle döküm yaptırmayı planladığı biliniyor. ABD kökenli bir firma olarak Intel ile anlaşma yapıp yapmayacağı merak konusuydu.

Bir etkinlikte yonga dökümü için rakipleri gibi çoklu ortak seçimi yapıp yapmayacağı sorulan Sam Altman, sadece TSMC’nin daha fazla kapasite ayırmasını tercih edebileceğini belirtirken, Intel odaklı ikinci soruya ise yine TSMC’nin daha fazla yatırımla kapasite artırımına gitmesinin daha iyi olacağını tekrarladı. Yani Sam Altman mevcut üretim zincirinde değişiklik arayışında olmadıklarını açıkça belirtti. CEO’nun açıklaması, Intel’i reddetmekten ziyade, istikrarlı bir tedarik ortağına olan güvenin altını çiziyor.

Benzer şekilde, AMD patronu Lisa Su da Intel hakkında yöneltilen sorulara temkinli yaklaşmıştı. NVIDIA, AMD ve OpenAI gibi devlerin ortak noktası, uzun vadede ABD merkezli üretimi desteklemek istemeleri, ancak TSMC’nin mevcut üretim kapasitesine bağımlı olmaları sorun oluşturuyor. Tayvan merkezli devin, üretimin önemli bir kısmını ABD’ye taşıması zaman ve büyük lojistik yatırımlar gerektiriyor.

Önümüzdeki dönemde gözler, Intel’in 18A üretim sürecine çevrilmiş durumda. Bu yeni üretim sürecinin verimlilik, performans ve üretim hacmi konularında nasıl bir sonuç vereceği, Intel döküm departmanının beklentileri karşılayıp karşılamayacağını belirleyecek.



