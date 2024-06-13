NASA, 2024'ün ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirecek

İki astronot yakında NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) 2024'teki ilk uzay yürüyüşüne çıkacak. Amerikalı astronotlar Tracy C. Dyson ve Matt Dominick bazı bakım çalışmaları yürütecekler.

Astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dış yüzeyini temizleyecek

İstasyonun Destiny ve Quest modüllerinin dış yüzeylerini de temizleyerek istasyonun havalandırma deliklerinden salınan mikroorganizmaların mikro yerçekimi ortamında hayatta kalıp kalamayacağını belirleyecek analizler yapacaklar.

Bulgular, bilim adamlarının Dünya dışındaki başka yerlerde de yaşam bulunma olasılığını değerlendirmelerine yardımcı olacak ve Mars gibi bir yerde bulunan herhangi bir yaşamın gerçekten oradan mı yoksa Dünya'dan bir görevle mi getirildiğini doğrulamaya yardımcı olacak.

NASA, SpaceX'in Hubble teleskobu görevine izin vermedi 5 gün önce eklendi

NASA, Dyson'ın numune toplama görevini nasıl yerine getireceğini gösteren bir animasyon yayınladı. Süreç, Dyson'ın mikroorganizma sapını taşınabilir iş istasyonundaki kutuya yerleştirmesiyle başlayacak. Daha sonra ilk numuneyi almak için vakumlu egzoz sistemi havalandırma deliğine gidecek.

Dyson daha sonra ikinci numuneyi almak için istasyonun karbondioksit havalandırmasına gidecek ve son olarak astronotların uzay yürüyüşü için yörünge tesisinden çıktıkları hava kilidinin çevresinden ek örnekler alınacak.

Bu uzay yürüyüşü Dyson'ın dördüncü, Dominick'in ise ilk uzay yürüyüşü olacak. Her iki astronot da altı aylık bir süreç için Mart ayında uzay istasyonuna gelmişti. NASA, yaklaşık altı buçuk saat sürmesi beklenen uzay yürüyüşünün tamamını canlı olarak yayınlayacak.

İçerik, astronotların kasklarına takılan kamera da dahil olmak üzere birden fazla kameradan alınan videoları içerecek. Ayrıca Dyson, Dominick ve Mission Control arasındaki canlı iletişimin yanı sıra herhangi bir anda neler olduğunu açıklayan bir NASA yetkilisinin yorumlarını da duyabileceksiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.