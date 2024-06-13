NASA, 2024'ün ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirecek

Astronotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dış yüzeyini temizleyecek
İstasyonun Destiny ve Quest modüllerinin dış yüzeylerini de temizleyerek istasyonun havalandırma deliklerinden salınan mikroorganizmaların mikro yerçekimi ortamında hayatta kalıp kalamayacağını belirleyecek analizler yapacaklar.
Bulgular, bilim adamlarının Dünya dışındaki başka yerlerde de yaşam bulunma olasılığını değerlendirmelerine yardımcı olacak ve Mars gibi bir yerde bulunan herhangi bir yaşamın gerçekten oradan mı yoksa Dünya'dan bir görevle mi getirildiğini doğrulamaya yardımcı olacak.
NASA, Dyson'ın numune toplama görevini nasıl yerine getireceğini gösteren bir animasyon yayınladı. Süreç, Dyson'ın mikroorganizma sapını taşınabilir iş istasyonundaki kutuya yerleştirmesiyle başlayacak. Daha sonra ilk numuneyi almak için vakumlu egzoz sistemi havalandırma deliğine gidecek.
Dyson daha sonra ikinci numuneyi almak için istasyonun karbondioksit havalandırmasına gidecek ve son olarak astronotların uzay yürüyüşü için yörünge tesisinden çıktıkları hava kilidinin çevresinden ek örnekler alınacak.
Bu uzay yürüyüşü Dyson'ın dördüncü, Dominick'in ise ilk uzay yürüyüşü olacak. Her iki astronot da altı aylık bir süreç için Mart ayında uzay istasyonuna gelmişti. NASA, yaklaşık altı buçuk saat sürmesi beklenen uzay yürüyüşünün tamamını canlı olarak yayınlayacak.
İçerik, astronotların kasklarına takılan kamera da dahil olmak üzere birden fazla kameradan alınan videoları içerecek. Ayrıca Dyson, Dominick ve Mission Control arasındaki canlı iletişimin yanı sıra herhangi bir anda neler olduğunu açıklayan bir NASA yetkilisinin yorumlarını da duyabileceksiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.