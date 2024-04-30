JWST sayesinde Atbaşı Nebulası’nın şimdiye kadarki en net görüntüleri yakalandı

Yeni görüntüler Orion (Avcı) takımyıldızında, yıldız oluşturan Orion B moleküler bulutu olarak bilinen yoğun bir bölgenin batı tarafına odaklanıyor. Çalkantılı toz ve gaz dalgalarıyla parlayan Barnard 33 olarak da bilinen Atbaşı Nebulası, yaklaşık 1.300 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.
Atbaşı Bulutsusu foton ağırlıklı bir bölge (PDR, ışıl çözüşüm bölgesi) olmakla birlikte, genç büyük kütleli yıldızların yıldızlar arasındaki gaz ve tozu ısıttığı bir uzay alanı olarak biliniyor. Bu soğuk bulutlar, yeni doğan yıldızlara daha yakın olan daha sıcak iyonize gaz arasında bulunuyor. PDR'lerden gelen ışığın incelenmesi, yıldızlararası maddenin nasıl oluştuğunu ve bu evrimi belirleyen kimyasal süreçlerin incelenmesine olanak tanıyor. Atbaşı Nebulası’nın bize nispeten yakın olması bu alandaki çalışmalarda ideal bir nesne olmasını sağlıyor.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.