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    JWST sayesinde Atbaşı Nebulası’nın şimdiye kadarki en net görüntüleri yakalandı

    Gökyüzünün en ikonik gök cisisimlerinden birisi olan Atbaşı Nebulası'nın şimdiye kadarki en net görüntüleri James Webb Uzay Teleskobu (JWST) tarafından yakalandı.
    Atbaşı Nebulası’nın şimdiye kadarki en net görüntüleri yakalandı Tam Boyutta Gör
    James Webb Uzay Teleskobu (JWST), gökyüzündeki en belirgin ve en ikonik nesnelerden biri olan Atbaşı Nebulası'nın yakınlaştırılmış bir bölümünün bugüne kadarki en net görüntülerini yakaladı. Yapılan gözlemler, bu ikonik nebulanın at yelesine benzeyen üst kısmını kızılötesi ışık altında yakalayarak bölgenin karmaşıklığını benzeri görülmemiş bir çözünürlükte gözler önüne serdi.

    JWST bir kez daha büyüledi

    Yeni görüntüler Orion (Avcı) takımyıldızında, yıldız oluşturan Orion B moleküler bulutu olarak bilinen yoğun bir bölgenin batı tarafına odaklanıyor. Çalkantılı toz ve gaz dalgalarıyla parlayan Barnard 33 olarak da bilinen Atbaşı Nebulası, yaklaşık 1.300 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.

    Atbaşı Nebulası’nın şimdiye kadarki en net görüntüleri yakalandı Tam Boyutta Gör
    Atbaşı Nebulası, esasında çökmekte olan bir nebulayken parlaklığını sol üst kenarında bulunan sıcak, genç bir yıldızdan alıyor. Atbaşı'nı çevreleyen gaz bulutları çoktan dağılmış durumda, ancak çıkıntı yapan sütun kalın malzeme kümelerinden oluşuyor ve bu nedenle aşınması daha zor. Zaten nebulanın alametifarikası ve adının geldiği yer de bu aşınmadan kalan kısmı. Bilim insanları yaklaşık 5 milyon yıl içinde bu yoğun madde sütununun da yok olacağını tahmin ediyor.

     

    Atbaşı Nebulası’nın şimdiye kadarki en net görüntüleri yakalandı Tam Boyutta Gör
    JWST'nin NIRCam (Near-InfraRed Camera) aracı ise Atbaşı Bulutsusu'nun bu küçük bölümünü yakından ve son derece detaylı bir şekilde görüntülemeyi başardı. JWST'nin diğer birincil kamerası olan MIRI (Mid-Infrared Instrument) aracı da Atbaşı Bulutsusu'nun etkileyici bir görüntüsünü yakalamayı başardı.

    Atbaşı Bulutsusu foton ağırlıklı bir bölge (PDR, ışıl çözüşüm bölgesi) olmakla birlikte, genç büyük kütleli yıldızların yıldızlar arasındaki gaz ve tozu ısıttığı bir uzay alanı olarak biliniyor. Bu soğuk bulutlar, yeni doğan yıldızlara daha yakın olan daha sıcak iyonize gaz arasında bulunuyor. PDR'lerden gelen ışığın incelenmesi, yıldızlararası maddenin nasıl oluştuğunu ve bu evrimi belirleyen kimyasal süreçlerin incelenmesine olanak tanıyor. Atbaşı Nebulası’nın bize nispeten yakın olması bu alandaki çalışmalarda ideal bir nesne olmasını sağlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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