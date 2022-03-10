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    NASA, 50 yıllık mühürlü Ay örneğini açıyor

    NASA, gelecek Ay misyonlarının gerçekleştirilmesine öncülük etmesi adına 50 yıl önce mühürlenmiş olan örnek tüpünü açma işlemine başladı. Açma işleminin ilkbahar sonlarında bitirilmesi planlanıyor.
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    NASA, 50 yıllık mühürlü Ay örneğini açıyor
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    NASA, Ay hakkında daha fazla bilgi edinmek ve çıkarılan sonuçları yeni görevler için kullanmak adına 50 yıl önce gerçekleştirilen Apollo göreviyle toplanan ve doğal uydumuzda vakumlanıp mühürlenerek şimdiye kadar korunan numune tüpünü açıyor.

    50 yıllık Ay numunesi gelecek görevlere ışık tutacak

    NASA'nın bu mühürlü örnekleri saklamasının sebebinin gelecek nesillerde araştırma teknolojilerinin gelişmesiyle farklı ihtiyaca yönelik incelemeler yapılabilmesi adına korunması olduğu belirtiliyor. Apollo 17 göreviyle alınan numune bu yıl  Aralık'ta tam 50 yaşında olacak.

    NASA, 50 yıllık mühürlü Ay örneğini açıyor
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    NASA'dan Thomas Zurbuchen, 50 yıllık örneklerin gelecek görevler konusunda yardımcı olacağını vurgulayarak: “Apollo iniş alanlarındaki Ay örneklerinin jeolojik tarihini ve evrimini anlamak, Artemis sırasında karşılaşılabilecek örnek türlerine hazırlanmamıza yardımcı olacak. Artemis, Ay'ın Güney Kutbu'nun yakınından soğuk ve mühürlü örnekleri geri getirmeyi amaçlıyor. Bu örnekleri toplamak ve taşımak, analiz etmek ve gelecek nesil bilim insanları için Dünya'da depolamak için gereken araçları anlamak için bu heyecan verici bir öğrenme fırsatı." ifadelerinde bulundu.

    Numuneyi dikkatli bir şekilde açma süreci başladı. Bilim insanları önce numune tüpünü delecek ve sıkışabilecek gazları toplayacak. Tüpteki gaz çıkarıldıktan sonra bu ilkbaharın sonlarında numune tüpten çıkarılarak incelenmeye başlanacak.

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