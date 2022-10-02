NASA Artemis 1 Ay fırlatması resmi olarak Kasım ayına ertelendi

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NASA’nın Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) platformunun uzun süredir beklenen fırlatması, Kasım ayının ortasına resmi olarak ertelendi. En son plan 27 Eylül’de fırlatmanın gerçekleştirilmesiydi fakat bu da Ian fırtınası sebebiyle ertelenmek zorunda kalındı.

İlk olarak Ekim ayında bir fırlatmanın gerçekleşebileceği ihtimali olmasına rağmen NASA, fırtınanın yaklaşmasıyla birlikte roketi bütün hâlinde korunaklı olan Vehicle Assembly Building (VAB) yani “Montaj Atölyesine” geri taşıdı.

Kategori 4 bir fırtına olarak Florida’da yağışa sebebiyet veren Ian fırtınası, NASA’nın açıklamasına göre Artemis uçuş donanımına herhangi bir zarar vermedi. Fırlatma tesisi ve çevresinde ise ufak çaplı su girişleri yaşandı.

NASA Artemis 1 fırlatmasıyla birlikte Ay yörüngesine Orion kapsülü insansız şekilde gönderilecek. Bu görevin başlatacağı Artemis projesiyle insanlık tekrardan Ay’a, bu sefer kalıcı olacak şekilde gidecek.

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NASA Artemis 1 fırlatması Kasım ayına ertelendi