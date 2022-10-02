NASA Artemis 1 Ay fırlatması resmi olarak Kasım ayına ertelendi

NASA’nın Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) platformunun uzun süredir beklenen fırlatması, Kasım ayının ortasına resmi olarak ertelendi. En son plan 27 Eylül’de fırlatmanın gerçekleştirilmesiydi fakat bu da Ian fırtınası sebebiyle ertelenmek zorunda kalındı.
İlk olarak Ekim ayında bir fırlatmanın gerçekleşebileceği ihtimali olmasına rağmen NASA, fırtınanın yaklaşmasıyla birlikte roketi bütün hâlinde korunaklı olan Vehicle Assembly Building (VAB) yani “Montaj Atölyesine” geri taşıdı.
Kategori 4 bir fırtına olarak Florida’da yağışa sebebiyet veren Ian fırtınası, NASA’nın açıklamasına göre Artemis uçuş donanımına herhangi bir zarar vermedi. Fırlatma tesisi ve çevresinde ise ufak çaplı su girişleri yaşandı.
NASA Artemis 1 fırlatmasıyla birlikte Ay yörüngesine Orion kapsülü insansız şekilde gönderilecek. Bu görevin başlatacağı Artemis projesiyle insanlık tekrardan Ay’a, bu sefer kalıcı olacak şekilde gidecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum