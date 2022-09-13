NASA, Artemis 1'in ertelenmesine sebep olan yakıt contalarını değiştirdi

NASA'nın Artemis 1 görevi 29 Ağustos tarihinde Uzay Fırlatma Sistemi'nde (Space Launch System - SLS) yaşanan yakıt sızıntısı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Ertelenen Artemis 1 görevi için ilk deneme 3 Eylül'de gerçekleştirildi. Fakat sızıntının tamir edilemediği ortaya çıktığı için görev ikinci kez ertelendi.
NASA, Artemis 1 görevi için 17 Eylül'de yakıt doldurma testi yapacak
NASA, sonunda Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin kritik onarımını tamamladı. Mühendisler Cuma günü, 29 Ağustos'daki fırlatma girişimi sırasında küçük bir sızıntıdan sorumlu olan 4 inçlik bir hidrojen boşaltma hattındaki mührü de değiştirdi.
Yeni contalar yerleştirildiğinde NASA, bunların amaçlandığı gibi çalıştıklarını doğrulamak için bir yakıt doldurma testi yapmayı planlıyor. NASA, bu testi 17 Eylül gibi erken bir tarihte başarıyla tamamlamayı umuyor. Ajans, "Bu gösteri, mühendislerin yeni contaları kriyojenik veya aşırı soğuk koşullar altında, lansman gününde ve bir sonraki fırlatma girişimine geçmeden önce beklendiği gibi kontrol etmelerini sağlayacak." dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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içerik cok iyi teşekkürler
@gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...
Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler