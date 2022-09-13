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    NASA, Artemis 1'in ertelenmesine sebep olan yakıt contalarını değiştirdi

    3 Eylül'de, SLS'ye giden yakıt hatlarından birinde hidrojen sızdırmaya başladığı için görev ertelenmişti. NASA, sızdıran contayı değiştirdi ve 17 Eylül'de yakıt doldurma testi gerçekleşecek.
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    NASA, Artemis 1'in sızdıran yakıt contalarını değiştirdi

    NASA'nın Artemis 1 görevi 29 Ağustos tarihinde Uzay Fırlatma Sistemi'nde (Space Launch System - SLS) yaşanan yakıt sızıntısı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Ertelenen Artemis 1 görevi için ilk deneme 3 Eylül'de gerçekleştirildi. Fakat sızıntının tamir edilemediği ortaya çıktığı için görev ikinci kez ertelendi.

    NASA, Artemis 1 görevi için 17 Eylül'de yakıt doldurma testi yapacak

    NASA, sonunda Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin kritik onarımını tamamladı. Mühendisler Cuma günü, 29 Ağustos'daki fırlatma girişimi sırasında küçük bir sızıntıdan sorumlu olan 4 inçlik bir hidrojen boşaltma hattındaki mührü de değiştirdi. 

    Yeni contalar yerleştirildiğinde NASA, bunların amaçlandığı gibi çalıştıklarını doğrulamak için bir yakıt doldurma testi yapmayı planlıyor. NASA, bu testi 17 Eylül gibi erken bir tarihte başarıyla tamamlamayı umuyor. Ajans, "Bu gösteri, mühendislerin yeni contaları kriyojenik veya aşırı soğuk koşullar altında, lansman gününde ve bir sonraki fırlatma girişimine geçmeden önce beklendiği gibi kontrol etmelerini sağlayacak." dedi.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 4 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 5 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 5 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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