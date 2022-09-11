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    Uzay enkazına yeni çözüm: FCC, ölü uydu imhasının 5 yıl içerisinde yapılmasını önerdi

    Federal İletişim Komisyonu, düşük Dünya yörüngeli (LEO) uyduların hizmet dışı kaldıktan sonra en fazla beş yıl içerisinde imha edilmesi için teklif önerdi. Önerinin 29 Eylül'de oylanması bekleniyor.
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    FCC, ölü uydu imhasının 5 yıl içerisinde yapılmasını önerdi
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    Federal İletişim Komisyonu, uzayda uydu gibi araçlarda oluşan çöplüğü engellemek için bir yol arıyor. Yakın bir zamanda ise ajans yeni bir yol önerdi. Bu yol kabul edilirse, durağan olmayan uyduların uzayda ne kadar süre kalabileceği konusunda son tarih konacak.

    FCC'nin yeni teklifi, uydu imhasının 5 yıl içerisinde gerçekleşmesini sağlayabilir

    Federal İletişim Komisyonu, düşük Dünya yörüngeli (LEO) uyduların hizmet dışı kaldıktan sonra en fazla beş yıl içinde imha edilmesini zorunlu kılarak uzay çöpünü en aza indirmeye yönelik bir teklif sundu. Ajans öneriyi bu ay oylamaya sunacak.

    1990'larda yayınlanan gönüllü NASA yönergeleri, ölü uyduların 25 yıl içinde yörüngeden çıkarılmasını önermekteydi. Ancak bu süreyi uzun bulan FCC, teklifinde "Uyduları LEO'da onlarca yıl boyunca yörüngeden çıkmanın artık sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz." dedi.

    29 Eylül'de gerçekleşmesi planlanan oylama sonucunda yönerge kabul edilirse halihazırda uzayda bulunan uydular, FCC'nin yönergelerinden muaf tutulabilir.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 3 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 4 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 4 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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