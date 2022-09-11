Uzay enkazına yeni çözüm: FCC, ölü uydu imhasının 5 yıl içerisinde yapılmasını önerdi

Tam Boyutta Gör

Federal İletişim Komisyonu, uzayda uydu gibi araçlarda oluşan çöplüğü engellemek için bir yol arıyor. Yakın bir zamanda ise ajans yeni bir yol önerdi. Bu yol kabul edilirse, durağan olmayan uyduların uzayda ne kadar süre kalabileceği konusunda son tarih konacak.

Güneş'in en detaylı görüntüleri yayınlandı 1 gün önce eklendi

FCC'nin yeni teklifi, uydu imhasının 5 yıl içerisinde gerçekleşmesini sağlayabilir

Federal İletişim Komisyonu, düşük Dünya yörüngeli (LEO) uyduların hizmet dışı kaldıktan sonra en fazla beş yıl içinde imha edilmesini zorunlu kılarak uzay çöpünü en aza indirmeye yönelik bir teklif sundu. Ajans öneriyi bu ay oylamaya sunacak.

1990'larda yayınlanan gönüllü NASA yönergeleri, ölü uyduların 25 yıl içinde yörüngeden çıkarılmasını önermekteydi. Ancak bu süreyi uzun bulan FCC, teklifinde "Uyduları LEO'da onlarca yıl boyunca yörüngeden çıkmanın artık sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz." dedi.

29 Eylül'de gerçekleşmesi planlanan oylama sonucunda yönerge kabul edilirse halihazırda uzayda bulunan uydular, FCC'nin yönergelerinden muaf tutulabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

FCC, ölü uydu imhasının 5 yıl içerisinde yapılmasını önerdi