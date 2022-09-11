Uzay enkazına yeni çözüm: FCC, ölü uydu imhasının 5 yıl içerisinde yapılmasını önerdi

Federal İletişim Komisyonu, uzayda uydu gibi araçlarda oluşan çöplüğü engellemek için bir yol arıyor. Yakın bir zamanda ise ajans yeni bir yol önerdi. Bu yol kabul edilirse, durağan olmayan uyduların uzayda ne kadar süre kalabileceği konusunda son tarih konacak.
FCC'nin yeni teklifi, uydu imhasının 5 yıl içerisinde gerçekleşmesini sağlayabilir
Federal İletişim Komisyonu, düşük Dünya yörüngeli (LEO) uyduların hizmet dışı kaldıktan sonra en fazla beş yıl içinde imha edilmesini zorunlu kılarak uzay çöpünü en aza indirmeye yönelik bir teklif sundu. Ajans öneriyi bu ay oylamaya sunacak.
1990'larda yayınlanan gönüllü NASA yönergeleri, ölü uyduların 25 yıl içinde yörüngeden çıkarılmasını önermekteydi. Ancak bu süreyi uzun bulan FCC, teklifinde "Uyduları LEO'da onlarca yıl boyunca yörüngeden çıkmanın artık sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz." dedi.
29 Eylül'de gerçekleşmesi planlanan oylama sonucunda yönerge kabul edilirse halihazırda uzayda bulunan uydular, FCC'nin yönergelerinden muaf tutulabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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içerik cok iyi teşekkürler
@gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...
Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler