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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    NASA'dan James Webb Uzay Teleskobu'yla ilgili açıklama

    NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nda her şeyin planladığı gibi gittiğini belirtti. Teleskobun, 31 Mart 2021'da uzaya fırlatılması hedefleniyor.
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    NASA'dan James Webb Uzay Teleskobu'yla ilgili açıklama
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    NASA'nın yeni nesil devasa uzay teleskobu James Webb'te artık yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Bugün konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınlayan NASA, James Webb'in test sürecinde her şeyin yolunda gittiğini ve teleskobun planladığı gibi Mart 2021'te uzaya fırlatılacağını söyledi. Uzay ajansı, ertelenmeleriyle uzay camiasında kötü bir şöhrete sahip olan James Webb'te, bu aşamadan sonra artık herhangi bir aksaklık beklemiyor.

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    NASA yetkilisi Paul Hertz,"Geride bıraktığımız 2019 yılı, James Webb için müthiş heyecan verici bir yıl oldu. Teleskobu planladığımız gibi 2021'de fırlatmayı hedefliyoruz. James Webb, uzaydaki yeni büyük gözümüz olacak." ifadelerini kullandı.

    James Webb'in inşaası genel anlamıyla tamamlanmış durumda. NASA, 2020 yılı içinde teleskobun çeşitli testlerini gerçekleştirecek. Uzay ajansı, dev teleskobun uzayın zorlu şartlarında herhangi bir problem olmadan çalışabileceğinden emin olmak istiyor. Bu nedenle teleskop çeşitli ekstrem testlere tabi tutulacak. 

    NASA'lı bilim insanları bu testlere müthiş bir titizlikle yaklaşıyor zira küçük bir hata yüzlerce insanın emeğinin ve harcanan milyarlarca doların boşa gitmesine neden olabilir. James Webb ayrıca Dünya'dan yüz binlerce kilometre uzağa yerleştirilecek. Bu nedenle daha önce Hubble'da uygulandığı gibi bir astronot gönderip teleskobu tamir etmek de maalesef pek mümkün değil. 

    10 milyar dolarlık proje

    Yaklaşık 20 yıldır geliştirilmekte olan James Webb Uzay Teleskobu, NASA'nın ifadelerine göre uzay ajansının bugüne kadar üzerinde çalıştığı en maliyetli ve en kompleks bilim görevi olmuş. Teleskobun başlarda yalnızca 2 milyar dolarlık maliyetle 2007 yılı gibi fırlatılacağı düşünülürken zamanla fırlatılma tarihi 2021'e kadar ertelenmiş ve maliyetse 10 milyar dolara kadar çıkmış. NASA ise, bu tarz kompleks uzay görevlerinde geliştirilme sürecinin ne kadar süreceği ve toplam maliyet gibi konuların net olarak tahmin edilmesinin çok zor olduğunu söylüyor.

    NASA'dan James Webb Uzay Teleskobu'yla ilgili açıklama
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    Hubble'ın bilimsel varisi James Webb, uzayın sırlarını ortaya çıkaracak

    Dile kolay neredeyse 30 yıldır adeta uzaydaki gözümüz haline gelen Hubble Uzay Teleskobu, her ne kadar bizleri hala şaşırtmaya devam ediyor olsa da artık çok daha yeni teknolojilerle donatılmış çok daha güçlü bir teleskoba ihtiyacımız olduğu da bir gerçek. Bu anlamda Hubble'ın bilimsel varisi olarak nitelendirilen James Webb, şimdiden tüm uzay meraklılarını heyecanlandırmayı başarıyor.

    NASA'lı bilim insanlarının da deyimiyle adeta bir "zaman makinesi" gibi çalışacak olan James Webb'in en büyük bilimsel amacı, bundan tam 13 milyar yıl önce, karanlık çağlardan hemen sonra oluşmuş evrenin ilk yıldızlarını ve galaksilerini keşfetmek olacak. Konuyla ilgili konuşan NASA yöneticisi Eric Smith, James Webb ile keşfedebilecekleri şeylerin bir sınırı bulunmadığını belirtirken, "Big Bang sonrası oluşmuş ilk galaksilerden; Europa, Enceladus ve TRAPPIST'teki kimyasal hayat izlerine kadar, Webb evrenimizdeki tüm bu inanılmaz şeyleri araştırmaya koyulacak." ifadelerini kullanmıştı

    31 Mart 2021'de Fransız Guyanası'ndaki bir uzay üssünden Ariane 5 roketiyle birlikte fırlatılacak olan James Webb, kızılötesi gözlemin Dünya'ya yakın bölgelerde verimli olmaması nedeniyle Yeryüzü'nden yaklaşık 1.6 milyon kilometre uzakta konumlanacak. Bulunduğu bölge itibarıyla Dünya'nın etrafında dahi dönmeyecek olan James Webb bugüne kadarki en büyük teleskop projesi. 17 ülkenin iş birliğinde bugünlere kadar gelen teleskobun yapacağı keşifleri tüm dünya büyük bir merakla bekliyor.



    https://www.space.com/nasa-james-webb-space-telescope-astrophysics-plans-2020.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    LKLC 2 hf. en beğenilen kaazto28
    Hubble, Spitzer gibi diğer uzay teleskopları genelde Dünya yörüngesine yerleştiriliyor. James Webb'in bu kadar uzak bir konuma gönderilecek olması epey ilginç bir olay. Hatta sanıyorum bu alanda bir rekor olacak. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu konularda herhangi bir bilginizin olmadığı çok açık. Madem öyle, yazmadan önce biraz daha düşünmenizi tavsiye ediyorum.
    Hubble, Spitzer gibi diğer uzay teleskopları genelde Dünya yörüngesine yerleştiriliyor. James Webb'in bu kadar uzak bir konuma gönderilecek olması epey ilginç b...
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    1 Yanıt Yanıtla +14
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    Galaxy. 2 hf.
    Şu teleskop fırlatılsa sonuçları nasıl olacak merak ediyorum
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    Shagrath 2 hf.
    Adam teleskobun yörüngede dönmeyeceğini söylemiş.Samanyolu ile merkezindeki kara delikle ne alakası var konunun.
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    kaazto28 2 hf. Shagrath
    Cümledeki dahi kelimesi ne anlama geliyor sizce
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    ShapeD-WuSSy 2 hf.
    Artık daha hızlı orman yangınları çıkartılabilecek.
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    labtek38 2 hf.
    Gerçekten çok heyecanlıyım bu teleskop İçin. Çok merak ediyorum neler gösterecek.
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    gun 2 hf.
    Proje maliyeti 5 katına çıkmış ve 15 yıl kadar şaşmış önemli olan olması diyoruz.



    Bizim iktidarlara (kim olursa olsun) acıyorum bizde olsa adamı böyle birşey yaptığına pişman ederler.
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    kaazto28 2 hf.
    "..... Bulunduğu bölge itibariyle Dünya'nın etrafında dahi dönmeyecek olan James Webb....."

    Sarf edilen cümleye bak, dünyanın etrafında dahi dönmeyecek, dünya kim ki. Sanki dünya herşeyin merkezinde koca samanyolu galaksisi bir yöne doğru gidiyor merkezdeki kara delik yüzünden herşey merkez etrafında dönüyor, ama James Webb dönmeyecek... ??

    Artık nasıl bir bölgedeyse... Bizim ülkede sürekli dönen bir güruh var aslında onları alıp dönmeyen bir yere koysak iyi olurdu.

    NOT, ülkemize bağlamadan edemedim, alışkanlık oldu, sinir ve stresi böyle atabiliyoruz artık.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    LKLC 2 hf. kaazto28
    Hubble, Spitzer gibi diğer uzay teleskopları genelde Dünya yörüngesine yerleştiriliyor. James Webb'in bu kadar uzak bir konuma gönderilecek olması epey ilginç bir olay. Hatta sanıyorum bu alanda bir rekor olacak. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu konularda herhangi bir bilginizin olmadığı çok açık. Madem öyle, yazmadan önce biraz daha düşünmenizi tavsiye ediyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    Kuantum34 2 hf. kaazto28
    Dünyanın etrafında dönmemesi samanyolu galaksisinin merkezindeki kara delik etrafında dönmediğini göstermez.
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