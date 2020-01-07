NASA'dan James Webb Uzay Teleskobu'yla ilgili açıklama

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NASA'nın yeni nesil devasa uzay teleskobu James Webb'te artık yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Bugün konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınlayan NASA, James Webb'in test sürecinde her şeyin yolunda gittiğini ve teleskobun planladığı gibi Mart 2021'te uzaya fırlatılacağını söyledi. Uzay ajansı, ertelenmeleriyle uzay camiasında kötü bir şöhrete sahip olan James Webb'te, bu aşamadan sonra artık herhangi bir aksaklık beklemiyor.

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NASA yetkilisi Paul Hertz,"Geride bıraktığımız 2019 yılı, James Webb için müthiş heyecan verici bir yıl oldu. Teleskobu planladığımız gibi 2021'de fırlatmayı hedefliyoruz. James Webb, uzaydaki yeni büyük gözümüz olacak." ifadelerini kullandı.

James Webb'in inşaası genel anlamıyla tamamlanmış durumda. NASA, 2020 yılı içinde teleskobun çeşitli testlerini gerçekleştirecek. Uzay ajansı, dev teleskobun uzayın zorlu şartlarında herhangi bir problem olmadan çalışabileceğinden emin olmak istiyor. Bu nedenle teleskop çeşitli ekstrem testlere tabi tutulacak.

NASA'lı bilim insanları bu testlere müthiş bir titizlikle yaklaşıyor zira küçük bir hata yüzlerce insanın emeğinin ve harcanan milyarlarca doların boşa gitmesine neden olabilir. James Webb ayrıca Dünya'dan yüz binlerce kilometre uzağa yerleştirilecek. Bu nedenle daha önce Hubble'da uygulandığı gibi bir astronot gönderip teleskobu tamir etmek de maalesef pek mümkün değil.

10 milyar dolarlık proje

Yaklaşık 20 yıldır geliştirilmekte olan James Webb Uzay Teleskobu, NASA'nın ifadelerine göre uzay ajansının bugüne kadar üzerinde çalıştığı en maliyetli ve en kompleks bilim görevi olmuş. Teleskobun başlarda yalnızca 2 milyar dolarlık maliyetle 2007 yılı gibi fırlatılacağı düşünülürken zamanla fırlatılma tarihi 2021'e kadar ertelenmiş ve maliyetse 10 milyar dolara kadar çıkmış. NASA ise, bu tarz kompleks uzay görevlerinde geliştirilme sürecinin ne kadar süreceği ve toplam maliyet gibi konuların net olarak tahmin edilmesinin çok zor olduğunu söylüyor.

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Hubble'ın bilimsel varisi James Webb, uzayın sırlarını ortaya çıkaracak

Dile kolay neredeyse 30 yıldır adeta uzaydaki gözümüz haline gelen Hubble Uzay Teleskobu, her ne kadar bizleri hala şaşırtmaya devam ediyor olsa da artık çok daha yeni teknolojilerle donatılmış çok daha güçlü bir teleskoba ihtiyacımız olduğu da bir gerçek. Bu anlamda Hubble'ın bilimsel varisi olarak nitelendirilen James Webb, şimdiden tüm uzay meraklılarını heyecanlandırmayı başarıyor.



NASA'lı bilim insanlarının da deyimiyle adeta bir "zaman makinesi" gibi çalışacak olan James Webb'in en büyük bilimsel amacı, bundan tam 13 milyar yıl önce, karanlık çağlardan hemen sonra oluşmuş evrenin ilk yıldızlarını ve galaksilerini keşfetmek olacak. Konuyla ilgili konuşan NASA yöneticisi Eric Smith, James Webb ile keşfedebilecekleri şeylerin bir sınırı bulunmadığını belirtirken, "Big Bang sonrası oluşmuş ilk galaksilerden; Europa, Enceladus ve TRAPPIST'teki kimyasal hayat izlerine kadar, Webb evrenimizdeki tüm bu inanılmaz şeyleri araştırmaya koyulacak." ifadelerini kullanmıştı



31 Mart 2021'de Fransız Guyanası'ndaki bir uzay üssünden Ariane 5 roketiyle birlikte fırlatılacak olan James Webb, kızılötesi gözlemin Dünya'ya yakın bölgelerde verimli olmaması nedeniyle Yeryüzü'nden yaklaşık 1.6 milyon kilometre uzakta konumlanacak. Bulunduğu bölge itibarıyla Dünya'nın etrafında dahi dönmeyecek olan James Webb bugüne kadarki en büyük teleskop projesi. 17 ülkenin iş birliğinde bugünlere kadar gelen teleskobun yapacağı keşifleri tüm dünya büyük bir merakla bekliyor.

https://www.space.com/nasa-james-webb-space-telescope-astrophysics-plans-2020.html

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