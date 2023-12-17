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    NASA, devasa okyanuslara sahip 17 gezegen keşfetti

    Bilim dünyasının yaşanılabilir veya yaşamın olduğu gezegen arayışı sürüyor. Bu bağlamda NASA, devasa boyutta yeraltı okyanuslarına sahip 17 ötegezegen tespit etti.
    NASA, devasa okyanuslara sahip 17 gezegen keşfetti Tam Boyutta Gör
    Su, yaşam için olmazsa olmazlarda ve bu, çok basit bir gerçek. Bu nedenden dolayı astronomlar ve astrobiyologlar doğal olarak çabalarını sıvı okyanuslar barındırabilecek dış gezegenleri veya ötezegenleri belirlemeye odaklıyorlar. Sıvı haldeki su, ev sahibi yıldızdan gelen doğrudan ısının maddenin donmasını engelleyebileceği bir gezegenin yüzeyinde bulunabileceği gibi iç ısı kaynaklı olarak yüzey altında devasa okyanuslar halinde de bulanabilir.

    NASA yeni bir analizde, keşfedilen 17 ötegezegenin kalın buz tabakalarının altında gömülü yüzey altı okyanusları barındırabileceğini ortaya koydu. Bu gezegenler tıpkı Jüpiter'in buzlu uyduları gibi, yaşamın kimyasal işaretleri olan biyo-imzaları aramak için umut verici yerler olabilir.

    Dev okyanuslara sahip olabilecek 17 gezegen tespit edildi

    Bu gezegenlerin tam bileşimi belirsizliğini korurken, önceki çalışmalardan elde edilen yüzey sıcaklıklarına ilişkin tahminler, Dünya'dan önemli ölçüde daha soğuk olduklarına işaret ediyor. Ayrıca, büyüklükleri kabaca gezegenimizle aynı olmasına rağmen, her biri Dünya'dan daha az yoğundur ki, bu da devasa okyanuslara bir işaret olabilir.

    NASA, devasa okyanuslara sahip 17 gezegen keşfetti Tam Boyutta Gör
    NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Lynnae Quick yaptığı açıklamada bu 17 gezegenin buzla kaplı yüzeylere sahip olabileceğini hem gezegenlerdeki radyoaktif elementler hem de ev sahibi yıldızının etkileriyle oluşan ve suyu yüzeyin altında sıvı halde tutabilecek iç sıcaklıklara sahip olduklarını söyledi. Quick, "Yaşadıkları iç ısınma miktarı sayesinde, çalışmamızdaki tüm gezegenler gayzer benzeri püskürmeler şeklinde kriyovolkanik patlamalar da sergileyebilir" dedi. Bu arada kriyovolkanizm, kısaca buz volkanları anlamına geliyor. Bu patlamalar Jüpiter'in uydusu Europa ve Satürn'ün uydusu Enceladus’da yaşanıyor.

    Bununla birlikte araştırmada adı geçen dış gezegenlerden ikisi, Proxima Centauri b ve LHS1140 b, yüzeye nispeten yakın okyanuslara sahip olmak için özellikle umut verici adaylar arasında yer alıyor. Bu gezegenlerin takip gözlemleri muhtemelen gökbilimcilerin bu gezegenlerin atmosferlerinden geçen ışığın emisyon spektrumlarını merkeze alacak. Kriyovolkanik aktiviteden atmosfere püsküren kimyasallar ve moleküller, bu dünyaların soğuk ve karanlık derinliklerinde yaşamın var olup olamayacağına dair ipuçları barındırabilir.

    Kaynakça https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ace9b6 https://www.space.com/nasa-17-exoplanets-liquid-oceans-beneath-surface https://www.nasa.gov/science-research/planetary-science/astrobiology/nasa-some-icy-exoplanets-may-have-habitable-oceans-and-geysers/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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