NASA, devasa okyanuslara sahip 17 gezegen keşfetti

NASA yeni bir analizde, keşfedilen 17 ötegezegenin kalın buz tabakalarının altında gömülü yüzey altı okyanusları barındırabileceğini ortaya koydu. Bu gezegenler tıpkı Jüpiter'in buzlu uyduları gibi, yaşamın kimyasal işaretleri olan biyo-imzaları aramak için umut verici yerler olabilir.
Dev okyanuslara sahip olabilecek 17 gezegen tespit edildi
Bu gezegenlerin tam bileşimi belirsizliğini korurken, önceki çalışmalardan elde edilen yüzey sıcaklıklarına ilişkin tahminler, Dünya'dan önemli ölçüde daha soğuk olduklarına işaret ediyor. Ayrıca, büyüklükleri kabaca gezegenimizle aynı olmasına rağmen, her biri Dünya'dan daha az yoğundur ki, bu da devasa okyanuslara bir işaret olabilir.
Bununla birlikte araştırmada adı geçen dış gezegenlerden ikisi, Proxima Centauri b ve LHS1140 b, yüzeye nispeten yakın okyanuslara sahip olmak için özellikle umut verici adaylar arasında yer alıyor. Bu gezegenlerin takip gözlemleri muhtemelen gökbilimcilerin bu gezegenlerin atmosferlerinden geçen ışığın emisyon spektrumlarını merkeze alacak. Kriyovolkanik aktiviteden atmosfere püsküren kimyasallar ve moleküller, bu dünyaların soğuk ve karanlık derinliklerinde yaşamın var olup olamayacağına dair ipuçları barındırabilir.Kaynakça https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ace9b6 https://www.space.com/nasa-17-exoplanets-liquid-oceans-beneath-surface https://www.nasa.gov/science-research/planetary-science/astrobiology/nasa-some-icy-exoplanets-may-have-habitable-oceans-and-geysers/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.