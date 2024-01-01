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    Artık dış gezegenlerde daha kolay su ve yaşam tespit edilebilecek

    Bilim insanları dış gezegenlerde veya ötegezegenlerde çeşitli yöntemleri kullanarak suyun ayak izlerini keşfetmeye çalışıyor. Yeni bir çalışma ise bunun artık mümkün olduğunu ortaya koyuyor.
    Artık dış gezegenlerde daha kolay su ve yaşam tespit edilebilecek Tam Boyutta Gör
    MIT ve Birmingham Üniversitesi'nden araştırmacılar, mevcut teknolojiyi kullanarak yaşanabilir gezegenleri tespit etmenin formülünü çözdüklerini düşünüyorlar. Yapılan son araştırmaya göre her şey bir dış gezegenin karbondioksit ve ozon seviyeleriyle ilgili gibi görünüyor.

    Dünya atmosferindeki karbondioksit seviyesinin yükselmesinin küresel ısınmayı nasıl etkilediğine dair pek çok şey konuşuldu, ancak gerçek şu ki gezegenimiz Venüs gibi daha az yaşanabilir diğer gezegenlere kıyasla oldukça düşük bir gaz seviyesine sahip. Venüs'ün atmosferinin %96,5'i bu gazdan oluşurken, Mars'ın atmosferi %95 CO2 içeriyor. Öte yandan Dünya'nın atmosferindeki karbondioksit oranı sadece %0,04'tür. Bunun nedeni ise okyanuslarımızın gezegendeki karbondioksitin yaklaşık %80'ini emmesi.

    Dış gezegenlerde su tespiti

    Araştırmacılar bu gerçek ışığında, atmosferlerinde düşük seviyede karbondioksit arayarak sıvı halde su bulundurabilecek ötegezegenleri tespit etmek için yeni bir yöntem geliştirdiler. Araştırmacılar özellikle Güneş sistemimizi bir model olarak kullanmayı öneriyor ve Güneş'ten sıvı halde suyun bulunabileceği bir mesafede yer alan bir grup gezegeni aramaya yönelik bir plan ortaya koyuyorlar. Daha sonra, bu gezegenlerin atmosferleri incelendiğinde, diğerlerine göre daha düşük atmosferik karbondioksit içeren bir gezegen bulunursa, gazın büyük su kütleleri tarafından hapsedilmiş olma olasılığının yüksek olacağını söylüyorlar.

    Araştırma ekibi, James Webb Uzay Teleskobu'nun (JWST) bu yılın başlarında Jüpiter'in uydusu Europa'da yaptığı gibi, şu anda gözlemleyebildiği gezegenlerdeki karbondioksiti ölçebilmesinin bu planın özellikle heyecan verici bir parçası olduğunu söylüyor.

    Su eşittir yaşam demek değil

    Artık dış gezegenlerde daha kolay su ve yaşam tespit edilebilecek Tam Boyutta Gör
    Böyle bir yöntem, bir gezegenin gerçekten sıvı su içerip içermediğini belirlemeye yardımcı olsa da, araştırmacılar bunun o gezegende mutlaka yaşam olacağı anlamına gelmediğini kabul ediyor. Ancak ekibin bunun için de bir planı var.

    Yine kendi gezegenimizi ilham kaynağı olarak kullanan araştırmacılar, Dünya'daki yaşam formlarının (bitkiler ve bazı mikroplar dahil) karbondioksit alıp oksijen yaydıklarını ve bunun da Güneş'ten gelen fotonlarla ozona dönüştürülebildiğini belirtiyorlar. Karbondioksit gibi ozonun da James Webb teleskobu tarafından tespit edilebilen bir imzası bulunuyor. Araştırmacılar, yaşanabilir bölgede düşük CO2 ve yüksek ozona sahip bir gezegen bulmak için JWST’nin kullanılabileceğini söylüyorlar. Eğer böyle bir gezegen tespit edilebilirse bu gezegende yüksek ihtimalle bir yaşamın barınıyor olduğu belirtiliyor.

    Kaynakça https://news.mit.edu/2023/carbon-lite-atmosphere-life-terrestrial-planets-mit-study-1228 https://newatlas.com/space/finding-liquid-water-exoplanets/ https://www.nature.com/articles/s41550-023-02157-9
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 7 saat önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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