Artık dış gezegenlerde daha kolay su ve yaşam tespit edilebilecek

Tam Boyutta Gör MIT ve Birmingham Üniversitesi'nden araştırmacılar, mevcut teknolojiyi kullanarak yaşanabilir gezegenleri tespit etmenin formülünü çözdüklerini düşünüyorlar. Yapılan son araştırmaya göre her şey bir dış gezegenin karbondioksit ve ozon seviyeleriyle ilgili gibi görünüyor.

Dünya atmosferindeki karbondioksit seviyesinin yükselmesinin küresel ısınmayı nasıl etkilediğine dair pek çok şey konuşuldu, ancak gerçek şu ki gezegenimiz Venüs gibi daha az yaşanabilir diğer gezegenlere kıyasla oldukça düşük bir gaz seviyesine sahip. Venüs'ün atmosferinin %96,5'i bu gazdan oluşurken, Mars'ın atmosferi %95 CO2 içeriyor. Öte yandan Dünya'nın atmosferindeki karbondioksit oranı sadece %0,04'tür. Bunun nedeni ise okyanuslarımızın gezegendeki karbondioksitin yaklaşık %80'ini emmesi.

Dış gezegenlerde su tespiti

Araştırmacılar bu gerçek ışığında, atmosferlerinde düşük seviyede karbondioksit arayarak sıvı halde su bulundurabilecek ötegezegenleri tespit etmek için yeni bir yöntem geliştirdiler. Araştırmacılar özellikle Güneş sistemimizi bir model olarak kullanmayı öneriyor ve Güneş'ten sıvı halde suyun bulunabileceği bir mesafede yer alan bir grup gezegeni aramaya yönelik bir plan ortaya koyuyorlar. Daha sonra, bu gezegenlerin atmosferleri incelendiğinde, diğerlerine göre daha düşük atmosferik karbondioksit içeren bir gezegen bulunursa, gazın büyük su kütleleri tarafından hapsedilmiş olma olasılığının yüksek olacağını söylüyorlar.

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Araştırma ekibi, James Webb Uzay Teleskobu'nun (JWST) bu yılın başlarında Jüpiter'in uydusu Europa'da yaptığı gibi, şu anda gözlemleyebildiği gezegenlerdeki karbondioksiti ölçebilmesinin bu planın özellikle heyecan verici bir parçası olduğunu söylüyor.

Su eşittir yaşam demek değil

Tam Boyutta Gör Böyle bir yöntem, bir gezegenin gerçekten sıvı su içerip içermediğini belirlemeye yardımcı olsa da, araştırmacılar bunun o gezegende mutlaka yaşam olacağı anlamına gelmediğini kabul ediyor. Ancak ekibin bunun için de bir planı var.

Yine kendi gezegenimizi ilham kaynağı olarak kullanan araştırmacılar, Dünya'daki yaşam formlarının (bitkiler ve bazı mikroplar dahil) karbondioksit alıp oksijen yaydıklarını ve bunun da Güneş'ten gelen fotonlarla ozona dönüştürülebildiğini belirtiyorlar. Karbondioksit gibi ozonun da James Webb teleskobu tarafından tespit edilebilen bir imzası bulunuyor. Araştırmacılar, yaşanabilir bölgede düşük CO2 ve yüksek ozona sahip bir gezegen bulmak için JWST’nin kullanılabileceğini söylüyorlar. Eğer böyle bir gezegen tespit edilebilirse bu gezegende yüksek ihtimalle bir yaşamın barınıyor olduğu belirtiliyor.

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