Artık dış gezegenlerde daha kolay su ve yaşam tespit edilebilecek

Dünya atmosferindeki karbondioksit seviyesinin yükselmesinin küresel ısınmayı nasıl etkilediğine dair pek çok şey konuşuldu, ancak gerçek şu ki gezegenimiz Venüs gibi daha az yaşanabilir diğer gezegenlere kıyasla oldukça düşük bir gaz seviyesine sahip. Venüs'ün atmosferinin %96,5'i bu gazdan oluşurken, Mars'ın atmosferi %95 CO2 içeriyor. Öte yandan Dünya'nın atmosferindeki karbondioksit oranı sadece %0,04'tür. Bunun nedeni ise okyanuslarımızın gezegendeki karbondioksitin yaklaşık %80'ini emmesi.
Dış gezegenlerde su tespiti
Araştırmacılar bu gerçek ışığında, atmosferlerinde düşük seviyede karbondioksit arayarak sıvı halde su bulundurabilecek ötegezegenleri tespit etmek için yeni bir yöntem geliştirdiler. Araştırmacılar özellikle Güneş sistemimizi bir model olarak kullanmayı öneriyor ve Güneş'ten sıvı halde suyun bulunabileceği bir mesafede yer alan bir grup gezegeni aramaya yönelik bir plan ortaya koyuyorlar. Daha sonra, bu gezegenlerin atmosferleri incelendiğinde, diğerlerine göre daha düşük atmosferik karbondioksit içeren bir gezegen bulunursa, gazın büyük su kütleleri tarafından hapsedilmiş olma olasılığının yüksek olacağını söylüyorlar.
Araştırma ekibi, James Webb Uzay Teleskobu'nun (JWST) bu yılın başlarında Jüpiter'in uydusu Europa'da yaptığı gibi, şu anda gözlemleyebildiği gezegenlerdeki karbondioksiti ölçebilmesinin bu planın özellikle heyecan verici bir parçası olduğunu söylüyor.
Su eşittir yaşam demek değil
Yine kendi gezegenimizi ilham kaynağı olarak kullanan araştırmacılar, Dünya'daki yaşam formlarının (bitkiler ve bazı mikroplar dahil) karbondioksit alıp oksijen yaydıklarını ve bunun da Güneş'ten gelen fotonlarla ozona dönüştürülebildiğini belirtiyorlar. Karbondioksit gibi ozonun da James Webb teleskobu tarafından tespit edilebilen bir imzası bulunuyor. Araştırmacılar, yaşanabilir bölgede düşük CO2 ve yüksek ozona sahip bir gezegen bulmak için JWST’nin kullanılabileceğini söylüyorlar. Eğer böyle bir gezegen tespit edilebilirse bu gezegende yüksek ihtimalle bir yaşamın barınıyor olduğu belirtiliyor.Kaynakça https://news.mit.edu/2023/carbon-lite-atmosphere-life-terrestrial-planets-mit-study-1228 https://newatlas.com/space/finding-liquid-water-exoplanets/ https://www.nature.com/articles/s41550-023-02157-9 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.