NASA, Hindistan'ın Ay'a çakılan uzay aracını görüntüledi

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NASA'nın Ay yörüngesinde görev yapan araştırma uydusu Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), Ay'ın yüzeyine çakılan Vikram isimli uzay aracının düştüğü bölgeyi görüntüledi. Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) tarafından geliştirilen Vikram geçtiğimiz Eylül ayında Ay'a iniş yapmayı denemiş ancak başarısız olmuştu.

Vikram uzay aracı Ay'ın güney kutbundan yaklaşık 600 kilometre uzaklıkta bir bölgede tespit edilmiş. LRO ekibi tarafından yayınlanan fotoğraflarda çarpmanın etkisiyle Ay yüzeyinde bazı değişimlerin olduğu görülüyor. Yukarıdaki fotoğrafta yeşil noktalar uzay aracının enkazına ait parçaları, mavi noktalar ise toprak bozunumunu gösteriyor.

Bu fotoğrafta da uzay aracının çakıldığı bölge daha net görülüyor.

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Vikram iniş aracı, Hindistan'ın 150 milyon dolarlık maliyetle hazırladığı Chandrayaan-2 misyonunun bir parçasıydı. Temmuz ayında uzaya gönderilen Chandrayaan-2, yaklaşık bir ayın ardından 20 Ağustos'ta Ay'ın yörüngesine yerleşti. Bundan kısa bir süre sonra ise Vikram, ana uzay aracından ayrılarak yüzeye doğru hareket etmeye başladı. Vikram'ın iniş denemesi başarısızlıkla sonuçlandı ancak buna rağmen Hindistan'ın şu anda Ay yörüngesinde sorunsuz bir şekilde görev yapan bir uzay sondası bulunuyor. Yani Chandrayaan 2 görevini tamamıyla bir başarısızlık olarak değerlendirmek yanlış olur.

Hindistan bu iniş denemesinde başarıya ulaşabilseydi Ay'a iniş yapabilen dördüncü ülke olarak tarihe geçecekti. Daha önce yalnızca ABD, Çin ve Sovyetler Birliği yalnız uydumuza uzay araçları indirmeyi başarmıştı.

Bir daha deneyecekler

Hindistan önümüzdeki yıl Ay'a yeni bir görev daha düzenlemeyi planlıyor. Chandrayaan-3 ismi verilen bu misyon bir iniş aracı ve bir gözlem aracından oluşacak. Uzay aracının Kasım 2020'de fırlatılması hedefleniyor.

https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2019/vikram-lander-found