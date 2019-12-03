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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    NASA, Hindistan'ın Ay'a çakılan uzay aracını görüntüledi

    Hindistan geçtiğimiz Eylül ayında Ay'a bir uzay aracı indirmeyi denemiş ancak başarısız olmuştu. Uzay aracının düşüş bölgesi şimdi uzaydan görüntülendi.
    1 hf.
    6,4b
    1
    15
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    NASA, Hindistan'ın Ay'a çakılan uzay aracını görüntüledi
    Tam Boyutta Gör

    NASA'nın Ay yörüngesinde görev yapan araştırma uydusu Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), Ay'ın yüzeyine çakılan Vikram isimli uzay aracının düştüğü bölgeyi görüntüledi. Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) tarafından geliştirilen Vikram geçtiğimiz Eylül ayında Ay'a iniş yapmayı denemiş ancak başarısız olmuştu.

    Vikram uzay aracı Ay'ın güney kutbundan yaklaşık 600 kilometre uzaklıkta bir bölgede tespit edilmiş. LRO ekibi tarafından yayınlanan fotoğraflarda çarpmanın etkisiyle Ay yüzeyinde bazı değişimlerin olduğu görülüyor. Yukarıdaki fotoğrafta yeşil noktalar uzay aracının enkazına ait parçaları, mavi noktalar ise toprak bozunumunu gösteriyor. 

    Bu fotoğrafta da uzay aracının çakıldığı bölge daha net görülüyor.

    NASA, Hindistan'ın Ay'a çakılan uzay aracını görüntüledi
    Tam Boyutta Gör

    Vikram iniş aracı, Hindistan'ın 150 milyon dolarlık maliyetle hazırladığı Chandrayaan-2 misyonunun bir parçasıydı. Temmuz ayında uzaya gönderilen Chandrayaan-2, yaklaşık bir ayın ardından 20 Ağustos'ta Ay'ın yörüngesine yerleşti. Bundan kısa bir süre sonra ise Vikram, ana uzay aracından ayrılarak yüzeye doğru hareket etmeye başladı. Vikram'ın iniş denemesi başarısızlıkla sonuçlandı ancak buna rağmen Hindistan'ın şu anda Ay yörüngesinde sorunsuz bir şekilde görev yapan bir uzay sondası bulunuyor. Yani Chandrayaan 2 görevini tamamıyla bir başarısızlık olarak değerlendirmek yanlış olur.

    Hindistan bu iniş denemesinde başarıya ulaşabilseydi Ay'a iniş yapabilen dördüncü ülke olarak tarihe geçecekti. Daha önce yalnızca ABD, Çin ve Sovyetler Birliği yalnız uydumuza uzay araçları indirmeyi başarmıştı.

    Bir daha deneyecekler

    Hindistan önümüzdeki yıl Ay'a yeni bir görev daha düzenlemeyi planlıyor. Chandrayaan-3 ismi verilen bu misyon bir iniş aracı ve bir gözlem aracından oluşacak. Uzay aracının Kasım 2020'de fırlatılması hedefleniyor.



    https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2019/vikram-lander-found Yorum Yaz
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    SencerSD 1 hf. en beğenilen
    en azından denediler birdaha ki sefere yapabilirler.
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    smart1978 1 hf. IamTheOne76
    Araba ucak motorsikle te kaza yapiyor ama onlara sacma diyemiyorsun :) . Kripto Duz Dunyacilarin bir kolumusun sen yoksa :D ?
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    1 Avatar
    JerryDrake 1 hf.
    Yoksa dünya düz değil mi ya? :)
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    smart1978 1 hf. JerryDrake
    Sen de inandin :) ...
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    Galaxy. 1 hf.
    Adamlar sürekli uzay ile ilgili işler yapıyorlar helal olsun
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    antigravity74100 1 hf.
    Anti yerçekimi teknolojisi keşfedildiğinde uzay araçlarının düşme ihtimali ortadan kalkacak.
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    IamTheOne76 1 hf.
    Başka bir haberde; uyduyu bilerek çarptırdılar. Hemde hareket halinde olan astroid e (Meteor).
    Yine başka ikinci haberde; uyduy u yine hareket halindeki astroide (Meteor) a sorunsuz yüzeyine indirmeyi başardılar. Kutlama yaptılar.

    Aradan geçen zama 1-2 yıl falan.
    Şimdi hemen hemen her ülke aya uydu gönderiyor.
    Ne hikmetse hepsi çakılıyor. Bak sen.
    Hemde astroid (Meteor) kadar hızlı hareket etmeyen, yanı başımızdaki ay a (kocaman ay a).
    Uydu gönderiyorlar, o da çakılıyormuş.
    Acayip derecede çok saçma.
    2 Yanıt Yanıtla
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    smart1978 1 hf. IamTheOne76
    Araba ucak motorsikle te kaza yapiyor ama onlara sacma diyemiyorsun :) . Kripto Duz Dunyacilarin bir kolumusun sen yoksa :D ?
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    ironman68 1 hf. IamTheOne76
    sen hayabusa 2 den bahsediyorsun japonya o astroide robot indiren ülke hindistan aya indirmeyi denedi başaramadı bu o kadar kolay bir iş olsaydı her ülke indirebilirdi bu zamana kadar sadece 3 ülke bunu başarabildiğine göre kolay değilmiş dimi.
    1 Yanıt Yanıtla
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    SencerSD 1 hf. en beğenilen
    en azından denediler birdaha ki sefere yapabilirler.
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    DoĞu_KaN 1 hf.
    İniş sırasında "götür beni aya ay aya "isimli şarkıyı çalarak indirmeye çalırlarsa böyle olur.
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    antique 1 hf.
    daha AY'a yerleşmeden AY'ı kirletmeye başladık bile.. 🤦?>?
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