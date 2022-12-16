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    NASA iki yeni gezegen keşfetti: Dünya'dan 1.5 kat daha büyük! İşte görüntüler

    NASA tarafından keşfedilen bu gezegenlerin büyük bir kısmı sudan oluşuyor. Yapılan keşifler bunların Güneş Sistemi'nin dışında ve başka bir yıldızın yörüngesinde olduğunu gösteriyor.
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    Kepler-138 d Tam Boyutta Gör
    Güneş Sistemi'nin ötesinde keşfedilen gezegenler bilim insanlarını heyecanlandırıyor. Nature Astronomy adlı dergide yayımlanan bir makalede NASA'ya ait olan Hubble ve Spitzer Space isimli iki teleskop sayesinde iki yeni gezegenin tespit edildiği belirtildi. Yukarıdaki görselin sağ tarafında görülen planetin adı Kepler-138 c.

    Kepler-138 c ve Kepler-138 d karşımızda

    Yaklaşık 218 ışık yılı uzaklıkta olan bir yıldız sisteminde yer alan bu iki gezegenden bir tanesinin rengi mavi. Diğeri ise kırmızı. Kepler Ailesi olarak adlandırılan bu gezegenler Dünya'dan yaklaşık 1.5 kat daha büyük ve iki kat daha ağır.

    Varsayımsal görselleri yayımlayan NASA, Kepler-138 d'nin kayalık bir seyyare olduğunu düşünüyor. Prof. Dr. Björn Benneke bu iki planetin neredeyse tamamen sudan oluştuğunu ama elde edilen görüntülerin henüz kesin sonuçlar olarak nitelendirilemeyeceğini söyledi.

    Kepler-138 d
    Kepler-138 d'deki su katmanlarının yaklaşık 2 bin kilometre derinliğe sahip olduğu düşünülüyor. Dünya'nın ortalama okyanus derinliği ise 4 kilometreden az.

    Görselleri yayımlanan gezegenlerin atmosfer sıcaklığı muhtemelen suyun kaynama noktasının üzerinde ve bu gezegenlerde buharlar yüzünden oluşan kalın ve yoğun bir atmosfer var.

    Kaynakça https://www.cnet.com/science/space/nasa-telescopes-identify-two-alien-worlds-made-mostly-of-water/ https://www.nature.com/articles/s41550-022-01835-4
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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 1 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 2 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 2 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 2 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 2 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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