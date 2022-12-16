NASA iki yeni gezegen keşfetti: Dünya'dan 1.5 kat daha büyük! İşte görüntüler

Tam Boyutta Gör Güneş Sistemi'nin ötesinde keşfedilen gezegenler bilim insanlarını heyecanlandırıyor. Nature Astronomy adlı dergide yayımlanan bir makalede NASA'ya ait olan Hubble ve Spitzer Space isimli iki teleskop sayesinde iki yeni gezegenin tespit edildiği belirtildi. Yukarıdaki görselin sağ tarafında görülen planetin adı Kepler-138 c.

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Kepler-138 c ve Kepler-138 d karşımızda

Yaklaşık 218 ışık yılı uzaklıkta olan bir yıldız sisteminde yer alan bu iki gezegenden bir tanesinin rengi mavi. Diğeri ise kırmızı. Kepler Ailesi olarak adlandırılan bu gezegenler Dünya'dan yaklaşık 1.5 kat daha büyük ve iki kat daha ağır.

Varsayımsal görselleri yayımlayan NASA, Kepler-138 d'nin kayalık bir seyyare olduğunu düşünüyor. Prof. Dr. Björn Benneke bu iki planetin neredeyse tamamen sudan oluştuğunu ama elde edilen görüntülerin henüz kesin sonuçlar olarak nitelendirilemeyeceğini söyledi.

Kepler-138 d'deki su katmanlarının yaklaşık 2 bin kilometre derinliğe sahip olduğu düşünülüyor. Dünya'nın ortalama okyanus derinliği ise 4 kilometreden az.

Görselleri yayımlanan gezegenlerin atmosfer sıcaklığı muhtemelen suyun kaynama noktasının üzerinde ve bu gezegenlerde buharlar yüzünden oluşan kalın ve yoğun bir atmosfer var.

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