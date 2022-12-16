NASA iki yeni gezegen keşfetti: Dünya'dan 1.5 kat daha büyük! İşte görüntüler

Kepler-138 c ve Kepler-138 d karşımızda
Yaklaşık 218 ışık yılı uzaklıkta olan bir yıldız sisteminde yer alan bu iki gezegenden bir tanesinin rengi mavi. Diğeri ise kırmızı. Kepler Ailesi olarak adlandırılan bu gezegenler Dünya'dan yaklaşık 1.5 kat daha büyük ve iki kat daha ağır.
Varsayımsal görselleri yayımlayan NASA, Kepler-138 d'nin kayalık bir seyyare olduğunu düşünüyor. Prof. Dr. Björn Benneke bu iki planetin neredeyse tamamen sudan oluştuğunu ama elde edilen görüntülerin henüz kesin sonuçlar olarak nitelendirilemeyeceğini söyledi.
Görselleri yayımlanan gezegenlerin atmosfer sıcaklığı muhtemelen suyun kaynama noktasının üzerinde ve bu gezegenlerde buharlar yüzünden oluşan kalın ve yoğun bir atmosfer var.Kaynakça https://www.cnet.com/science/space/nasa-telescopes-identify-two-alien-worlds-made-mostly-of-water/ https://www.nature.com/articles/s41550-022-01835-4 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...