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    NASA, Mars'taki iskelet benzeri cismin gizemini çözdü!

    Mars fotoğraflarında ortaya çıkan gizemli iskelet görüntüsü, günlerdir sosyal medya gündeminde yer alıyor. Şimdi NASA, bu cismin gizemine açıklık getirdi. İşte yapılan açıklama
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    NASA, Mars'taki iskelet benzeri cismin gizemini çözdü! Tam Boyutta Gör
    NASA tarafından 2011 yılında Mars’a gönderilen Curiosity aracı, Kızıl Gezegene inişinden bu yana keşif ve araştırma çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda Curiosity'den alınan Mars fotoğrafları, pek çok gizem ve komplo teorisine tanık oluyor diyebiliriz. Şimdi de NASA, özellikle sosyal medyada gündem olan ve Mars'ta görüntülenen ''kemik'' benzeri cismin gizemine açıklık getirdi. 

    NASA, Mars'ta görüntülenen iskeletin gizemini çözdü

    Aşağıda da görebileceğiniz gibi Mars'ın 154 kilometre uzunluğundaki Gale Krateri’nden alınan yeni görüntü, Curiosity'nin bir lazer, kamera ve spektrograftan oluşan (ChemCam) cihazı kullanılarak çekildi. Ancak bu kez fotoğraf bir kaç kez yakınlaştırma yapılarak kesilmiş. Sonrasında ise sanki gerçek boyutlarda bir iskelet izlenimi verilerek sosyal medyada paylaşılmış. 

    NASA, Mars'taki iskelet benzeri cismin gizemini çözdü!
    Konu hakkında yer verilen açıklamada NASA'nın California'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'ndan Andrew Good "Garip şekilli kayaların kökeni, genellikle sıvı suyun kayadaki çatlaklardan sızıp mineralleri beraberinde getirdiği antik geçmişe dayanıyor. Bu mineraller etraflarındaki kayalardan daha sertti, bu nedenle rüzgar mineraller dışında her şeyi aşındırdı." sözlerini dile getirdi. 

    Ayrıca yeni fotoğraf, NASA tarafından paylaşılan ilk gizemli görüntü değil. Geçen yıl Kızıl Gezegende, bazılarının Mars yüzeyinin altına gizlenmiş gizli bir üs veya portal hayal etmesine neden olan ürkütücü bir kapı keşfedilmişti. Bu gizem ise, yeni görüntülere benzer şekilde, iki kaya arasındaki boşluk olarak nitelendirildi.

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    KiLLeR© 1 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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