NASA, Mars'taki iskelet benzeri cismin gizemini çözdü!

NASA, Mars'ta görüntülenen iskeletin gizemini çözdü
Aşağıda da görebileceğiniz gibi Mars'ın 154 kilometre uzunluğundaki Gale Krateri’nden alınan yeni görüntü, Curiosity'nin bir lazer, kamera ve spektrograftan oluşan (ChemCam) cihazı kullanılarak çekildi. Ancak bu kez fotoğraf bir kaç kez yakınlaştırma yapılarak kesilmiş. Sonrasında ise sanki gerçek boyutlarda bir iskelet izlenimi verilerek sosyal medyada paylaşılmış.
Ayrıca yeni fotoğraf, NASA tarafından paylaşılan ilk gizemli görüntü değil. Geçen yıl Kızıl Gezegende, bazılarının Mars yüzeyinin altına gizlenmiş gizli bir üs veya portal hayal etmesine neden olan ürkütücü bir kapı keşfedilmişti. Bu gizem ise, yeni görüntülere benzer şekilde, iki kaya arasındaki boşluk olarak nitelendirildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)