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    NASA, Mars kaşifinin yazılımını 254 milyon kilometreden güncelledi

    2011 tarihinde fırlatılan Curiosity keşif aracının Mars’ta 2 yıl çalışması bekleniyordu ancak 12 yıldır orada ve çalışmaya devam ediyor. Üstelik NASA, güncelleme desteğine de devam ediyor.
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    NASA, Mars kaşifi Curiosity'nin yazılımını güncelledi Tam Boyutta Gör
    Cape Canaveral'dan 26 Kasım 2011 tarihinde fırlatılan Curiosity keşif aracı iki yıllık bir görev süresince bilimsel araştırmalar yapmak üzere tasarlanmıştı. On iki yıl sonra araba büyüklüğündeki makine hala Mars'ın yüzeyinde dolaşmaya devam ediyor. NASA ise Curiosity’nin yazılım desteğini sağlayarak aracın güncel kalmasını ve yeni özellikler almasını sağlıyor.

    3-7 Nisan tarihleri arasında Curiosity, planlı yazılım bakımı için "bekleme” moduna alındı. NASA, bu süreç içerisinde Mars gezgininin yazılımına, yıllardır planlanan, gezginin yeteneklerini ve Kızıl Gezegen'in zorlu ortamında uzun ömürlülüğünü daha da arttırmak için tasarlanan büyük bir güncellemeyi yükledi. NASA, Curiosity'nin son yazılım güncellemesini 2016’da yapmıştı ve o zamandan bu yana bu yama üzerinde çalışılıyordu.

    R13 olarak adlandırılan yeni güncelleme yaklaşık 180 değişiklik içeriyor. Bunlarından ikisi Mars robotunun daha hızlı hareket etmesini ve tekerlek aşınmasının önüne geçilmesini hedefliyor. Curiosity'nin yazılımındaki en büyük değişiklik engellerin etrafındaki rotaları daha iyi planlamak için arazi görüntülerini nasıl işlediğinde yatıyor.

    Curiosity, artık daha hızlı ve kontrollü

    NASA, Mars kaşifi Curiosity'nin yazılımını güncelledi Tam Boyutta Gör
    Curiosity'nin halefi Perseverance gibi daha yeni araçlar, hareket halindeyken arazinin görüntülerini işleyebilen yerleşik bilgisayarlara sahip. Curiosity de bu donanımlar bulunmuyor ve bu nedenle yüzey koşullarını yeniden değerlendirmek ve rotasını düzeltmek için her seferinde durması gerekiyor. Bu sadece Curiosity'yi yavaşlatmakla kalmıyor, aynı zamanda gezicinin durması ve ardından iç sistemlerini tekrar tekrar ateşlemesi gerektiğinden çok fazla güç tüketiyor. NASA, Curiosity'ye yeni bir bilgisayar ekleyemese de, gezicinin resimleri daha hızlı işlemesi için kodu güncelleyebildi ve seyahat için daha fazla zaman kazandırdı.

    R13 güncellemesinin getirdiği ikinci büyük gelişme, görevin ilk yılında aşınma belirtileri göstermeye başlayan gezginin alüminyum tekerlekleri için. NASA, Curiosity'nin "belirli bir yol noktasına doğru bir yay çizerken" yapması gereken direksiyon miktarını azaltabilecek "iki yeni hareketlilik komutu" sunarak sürüş süreci daha basit hale getirdiğini ve böylece aşınmanın azaltılacağını söyledi.

    NASA tarafından The Register'a sağlanan verilere göre, R13 gezegenler arası yazılım yaması 21.921 megabaytlık bir boyuta sahip. R12'den (21.304MB) sadece biraz daha büyük olan güncelleme bir bütün olarak değil, 51 farklı dosyaya bölünerek Kasım-Aralık 2022 tarihleri arasında Curiosity'e gönderildi. NASA, yazılımı uzaktan kurarken eski R12 yazılımını da güvenli bir alana depoladı. Eğer yüklemede bir sorun oluşsaydı veya ileriki tarihlerde bir problem açığa çıkarsa eski sürüme dönmek mümkün olacak. Aktarılanlara göre şimdilik herhangi bir sorun tespit edilmiş değil.

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