NASA, Mars kaşifinin yazılımını 254 milyon kilometreden güncelledi

3-7 Nisan tarihleri arasında Curiosity, planlı yazılım bakımı için "bekleme” moduna alındı. NASA, bu süreç içerisinde Mars gezgininin yazılımına, yıllardır planlanan, gezginin yeteneklerini ve Kızıl Gezegen'in zorlu ortamında uzun ömürlülüğünü daha da arttırmak için tasarlanan büyük bir güncellemeyi yükledi. NASA, Curiosity'nin son yazılım güncellemesini 2016’da yapmıştı ve o zamandan bu yana bu yama üzerinde çalışılıyordu.
R13 olarak adlandırılan yeni güncelleme yaklaşık 180 değişiklik içeriyor. Bunlarından ikisi Mars robotunun daha hızlı hareket etmesini ve tekerlek aşınmasının önüne geçilmesini hedefliyor. Curiosity'nin yazılımındaki en büyük değişiklik engellerin etrafındaki rotaları daha iyi planlamak için arazi görüntülerini nasıl işlediğinde yatıyor.
Curiosity, artık daha hızlı ve kontrollü
R13 güncellemesinin getirdiği ikinci büyük gelişme, görevin ilk yılında aşınma belirtileri göstermeye başlayan gezginin alüminyum tekerlekleri için. NASA, Curiosity'nin "belirli bir yol noktasına doğru bir yay çizerken" yapması gereken direksiyon miktarını azaltabilecek "iki yeni hareketlilik komutu" sunarak sürüş süreci daha basit hale getirdiğini ve böylece aşınmanın azaltılacağını söyledi.
NASA tarafından The Register'a sağlanan verilere göre, R13 gezegenler arası yazılım yaması 21.921 megabaytlık bir boyuta sahip. R12'den (21.304MB) sadece biraz daha büyük olan güncelleme bir bütün olarak değil, 51 farklı dosyaya bölünerek Kasım-Aralık 2022 tarihleri arasında Curiosity'e gönderildi. NASA, yazılımı uzaktan kurarken eski R12 yazılımını da güvenli bir alana depoladı. Eğer yüklemede bir sorun oluşsaydı veya ileriki tarihlerde bir problem açığa çıkarsa eski sürüme dönmek mümkün olacak. Aktarılanlara göre şimdilik herhangi bir sorun tespit edilmiş değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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