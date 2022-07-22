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    NASA’nın James Webb teleskobu evrenin en eski galaksisini keşfetti

    NASA’nın göreve yeni başlayan James Webb Uzay Teleskobu, büyüleyici keşiflerine hız kesmeden devam ediyor. James Webb teleskobu evrenin en eski galaksisini keşfederek yeni bir rekora imza atıyor.
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    NASA’nın James Webb teleskobu evrenin en eski galaksisini keşfetti
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    NASA’nın göreve başladığından beri adından söz ettirmeye devam eden James Webb Uzay Teleskobu (JWST) kısa bir süre önce yeni bir keşfe daha imza attı. Bilim insanları tarafından yapılan açıklamaya göre teleskop aracılığıyla şimdiye kadar gözlemlenen en eski galaksinin görüntüsü elde edilmiş durumda.

    Paylaşılan raporlar, NASA’nın yeni uzay teleskobunun 13.5 milyar yaşında olduğu tahmin edilen GLASS-z13 adlı galaksiden gelen ışığı tespit ettiğini gösteriyor. GLASS-z13 galaksisinin evrenin başlangıcı olarak kabul edilen Big Bang’ten 300 milyon yıl sonra oluştuğu tahmin ediliyor. Ayrıca bir not olarak ekleyelim; en eski galaksi keşfi şimdiye kadar Hubble’ın 2016’da keşfettiği ve Big Bang’ten 400 milyon yıl sonra oluştuğu düşünülen GN-Z1 galaksisiydi.

    James Webb, benzer yaşta evrenin en eski iki galaksisini keşfetti

    NASA’nın James Webb teleskobu evrenin en eski galaksisini keşfetti
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    Araştırmacılar ayrıca GLASS-z13 ile aynı yaşa yakın olduğunu düşündükleri GLASS-z11 adında başka bir galaksiyi de keşfetti. JWST, bu iki yaşlı galaksiyi Yakın Kızılötesi Kamera (NIRCam) cihazını kullanarak görüntüledi. NIRCam, ışığın uzayda geçirdiği süreyi analiz eden geniş bir kızılötesi ışık yelpazesine sahip.

    Araştırmacılar keşfedilen iki galaksinin de esasında çok küçük olduklarını aktarıyor. Gözlemlenen z13 galaksisinin çapının 1.600 ışık yılı genişliğinde, z11’in ise 2.300 ışık yılı çapında olduğu tahmin ediliyor. Kıyaslama için ortalama büyüklükte olan Samanyolu Galaksisi'nin çapının 100.000 ışıkyılı olduğu belirtiliyor.

    NASA’nın James Webb teleskobu bilinen evrenin en ücra köşelerine bakabiliyor. Göreve başlamasından bir hafta sonra yaptığı keşifler gelecekte daha büyük keşiflerin öncüsü olabilir. Teleskop ile Big Bang’e daha yakın bir gözlem yapılması planlanılıyor.

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