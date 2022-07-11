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    NASA'nın örnekleme uzay aracı neredeyse asteroit Bennu'nun yüzeyine batıyordu

    NASA'nın asteroit Bennu'dan numune getirmekle görevli uzay aracı OSRISIS-REx, asterotin yüzeyine temas ettiğinde neredeyse batıyordu. Uzay sondası, iticilerini ateşleyerek yüzeyden uzaklaştı.
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    NASA'nın OSRISIS-REx aracı neredeyse Bennu'nun yüzeyine batıyordu
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    8 Eylül 2016'da fırlatılan NASA'nın OSIRIS-REx uzay sondası, Ekim 2020'de asteroit Bennu'ya dokunarak yüzeyinden numune aldı. Bilim insanları, elde ettikleri verileri kullanarak uzay aracının, numune toplamak için asteroitin yüzeyine temas ettiğinde neredeyse batmaktan zor kurtulduğunu buldu.

    Plastik toplardan oluşan bir çukur gibi

    NASA, OSIRIS-REx'in asteroit Bennu'dan numune toplarken kaydedilen yakın plan görüntüleri üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi. Daha önce gerçekleştirilen laboratuvar testleri, uzay sondasının bu süreç içerisinde asteroitte zorlu bir görevi olacağını gösteriyordu ancak görüntüler, sondanın teması sırasında çakıl taşlarının her yere yayıldığını ve 8 m çapında büyük bir krater yaratıldığını ortaya koydu.

    Bilim insanları, uzay aracının asteroit Bennu'ya teması sırasında çok düşük bir direnç uygulandığını ve bunun bir French Press ekipmanın pistonunu aşağı bastırmakla neredeyse eş değer olduğunu söylüyor. Buna rağmen yüzeyden oluşan tepki bilim insanlarını şaşırttı.

    Elde edilen verilerle oluşturulan bilgisayar simülasyonunda ekip, asteroitin yüzeyine adım atmanın plastik toplardan oluşan bir çukura adım atmak gibi olduğunu buldu. NASA, OSIRIS-REx uzay aracının, yüzeyden uzaklaşmak için iticilerini hemen ateşlememiş olması durumunda asteroit Bennu'nun içine batacağını söylüyor.

    Ekip, gelecekteki asteroit görevlerini tasarlama ve Dünya'yı asteroit çarpışmalarından korumak için yöntemler geliştirme konularında Bennu'nun yüzeyiyle ilgili ulaştıkları bu kesin bilgiyi kullanacak.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 2 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 3 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 6 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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