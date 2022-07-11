NASA'nın örnekleme uzay aracı neredeyse asteroit Bennu'nun yüzeyine batıyordu

Tam Boyutta Gör

8 Eylül 2016'da fırlatılan NASA'nın OSIRIS-REx uzay sondası, Ekim 2020'de asteroit Bennu'ya dokunarak yüzeyinden numune aldı. Bilim insanları, elde ettikleri verileri kullanarak uzay aracının, numune toplamak için asteroitin yüzeyine temas ettiğinde neredeyse batmaktan zor kurtulduğunu buldu.

Plastik toplardan oluşan bir çukur gibi

NASA, OSIRIS-REx'in asteroit Bennu'dan numune toplarken kaydedilen yakın plan görüntüleri üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi. Daha önce gerçekleştirilen laboratuvar testleri, uzay sondasının bu süreç içerisinde asteroitte zorlu bir görevi olacağını gösteriyordu ancak görüntüler, sondanın teması sırasında çakıl taşlarının her yere yayıldığını ve 8 m çapında büyük bir krater yaratıldığını ortaya koydu.

Bilim insanları, uzay aracının asteroit Bennu'ya teması sırasında çok düşük bir direnç uygulandığını ve bunun bir French Press ekipmanın pistonunu aşağı bastırmakla neredeyse eş değer olduğunu söylüyor. Buna rağmen yüzeyden oluşan tepki bilim insanlarını şaşırttı.

NASA, James Webb'den gelen ilk teaser görüntüyü paylaştı 2 gün önce eklendi

Elde edilen verilerle oluşturulan bilgisayar simülasyonunda ekip, asteroitin yüzeyine adım atmanın plastik toplardan oluşan bir çukura adım atmak gibi olduğunu buldu. NASA, OSIRIS-REx uzay aracının, yüzeyden uzaklaşmak için iticilerini hemen ateşlememiş olması durumunda asteroit Bennu'nun içine batacağını söylüyor.

Ekip, gelecekteki asteroit görevlerini tasarlama ve Dünya'yı asteroit çarpışmalarından korumak için yöntemler geliştirme konularında Bennu'nun yüzeyiyle ilgili ulaştıkları bu kesin bilgiyi kullanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.