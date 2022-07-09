NASA, James Webb'den gelen ilk teaser görüntüyü ve kozmik hedefleri paylaştı

NASA, James Webb Uzay Teleskobu'yla alakalı yeni ayrıntılar paylaştı. Ajans, gelecek günlerde teleskobun yakaladığı ilk bilimsel düzeyde görüntüleri yayınlamaya hazırlanırken bir teaser görüntü paylaştı. Ayrıca ilk kozmik hedef listesi de açıklandı.
İlk hedefler belli oldu
NASA, James Webb tarafından çekilen görüntüleri paylaşmaya hazırlanıyor. Bu bağlamda ajans, teleskobun odaklanacağı ilk hedefleri paylaştı. Bunlar arasında gökyüzündeki en büyük ve en parlak bulutsulardan biri olduğu belirtilen ve güney takımyıldızı Karina'da yaklaşık 7.600 ışıkyılı uzaklıkta bulunan Karina Bulutsusu, Dünya'dan yaklaşık 1.150 ışıkyılı uzaklıkta bulunan ve büyük ölçüde gazdan oluşan dev bir gezegen olan WASP-96 b, çapı yaklaşık yarım ışıkyılı olan ve Dünya'dan yaklaşık 2.000 ışıkyılı uzaklıkta bulunan Güneyin Halka Bulutsusu(NGC 3132) ve Pegasus takımyıldızında yer alan Stephan Beşlisi yer alıyor.
Ayrıca teleskop, bilim adamlarının uzayın derinliklerini görmelerine ve daha sönük galaksileri gözlemlemelerine yardımcı olacak SMACS 0723 adlı bölgeye de odaklanacak.
NASA, 32 saat boyunca 72 pozlama kullanılarak elde edilen ve bilimsel gözlem için optimize edilmediğini söylediği bir teaser görüntü de paylaştı. Uzay ajansı, James Webb Uzay Teleskobu'yla yakalanan ilk renkli bilimsel kalitede görüntüleri 12 Temmuz'da yayınlayacak.Kaynakça https://www.engadget.com/nasa-james-webb-space-telescope-first-targets-images-data-172517196.html https://www.nasa.gov/image-feature/countdown-to-the-webb-telescopes-first-images Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...