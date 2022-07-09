NASA, James Webb'den gelen ilk teaser görüntüyü ve kozmik hedefleri paylaştı

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NASA, James Webb Uzay Teleskobu'yla alakalı yeni ayrıntılar paylaştı. Ajans, gelecek günlerde teleskobun yakaladığı ilk bilimsel düzeyde görüntüleri yayınlamaya hazırlanırken bir teaser görüntü paylaştı. Ayrıca ilk kozmik hedef listesi de açıklandı.

İlk hedefler belli oldu

NASA, James Webb tarafından çekilen görüntüleri paylaşmaya hazırlanıyor. Bu bağlamda ajans, teleskobun odaklanacağı ilk hedefleri paylaştı. Bunlar arasında gökyüzündeki en büyük ve en parlak bulutsulardan biri olduğu belirtilen ve güney takımyıldızı Karina'da yaklaşık 7.600 ışıkyılı uzaklıkta bulunan Karina Bulutsusu, Dünya'dan yaklaşık 1.150 ışıkyılı uzaklıkta bulunan ve büyük ölçüde gazdan oluşan dev bir gezegen olan WASP-96 b, çapı yaklaşık yarım ışıkyılı olan ve Dünya'dan yaklaşık 2.000 ışıkyılı uzaklıkta bulunan Güneyin Halka Bulutsusu(NGC 3132) ve Pegasus takımyıldızında yer alan Stephan Beşlisi yer alıyor.

Ayrıca teleskop, bilim adamlarının uzayın derinliklerini görmelerine ve daha sönük galaksileri gözlemlemelerine yardımcı olacak SMACS 0723 adlı bölgeye de odaklanacak.

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NASA, 32 saat boyunca 72 pozlama kullanılarak elde edilen ve bilimsel gözlem için optimize edilmediğini söylediği bir teaser görüntü de paylaştı. Uzay ajansı, James Webb Uzay Teleskobu'yla yakalanan ilk renkli bilimsel kalitede görüntüleri 12 Temmuz'da yayınlayacak.

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NASA, James Webb'den gelen ilk teaser görüntüyü paylaştı