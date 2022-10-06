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    NASA'nın uzay aracı, çarpıştığı asteroidi kuyruklu yıldıza dönüştürdü

    NASA'nın DART uzay sondası, çarpıştığı asteroidi 10.000 km uzunluğunda bir kuyruklu yıldıza çevirdi. İşte yayınlanan o görüntü...                                           
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    NASA'nın uzay aracı çarpıştığı asteroidi kuyruklu yıldıza çevirdi Tam Boyutta Gör
    Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve diğer kuruluşlardan gökbilimciler, yaklaşık iki hafta önce test edilen Dünya için gezegen koruma sisteminin testinin sonuçlarını paylaşmaya devam ediyorlar.

    Eylül ayı sonlarında, Çift Asteroit Yönlendirme Testi (DART) kamikaze sondası, Dimorphos asteroidi ile çarpışarak yörüngesini değiştirdi. Çarpışmanın sonucunda asteroit bir kuyruklu yıldıza benzemeye başladı ve bu durum Amerikalı astronomlar tarafından rapor edildi.

    Çarpışmanın incelemeleri sürüyor

    Güney Astrofizik Araştırma Teleskobu'nun yardımıyla uzmanlar, asteroidin DART sondasıyla çarpışmasının ardından oluşan parça bulutunu tespit etmeyi başardı. Goodman Yüksek Verimli Spektrograf sayesinde kuyruk uzunluğunun yaklaşık 10.000 km olduğu tespit edildi.

    NASA'nın uzay aracı çarpıştığı asteroidi kuyruklu yıldıza çevirdi Tam Boyutta Gör

    Gökbilimciler asteroidi gözlemlemeye devam edecek. Bilim insanları uzay cisminin yüzeyinin doğasını bilmek istiyor ve Dimorphos ile DART'ın çarpışması sonucunda ne kadar maddenin saçıldığını belirlemeyi planlıyor.

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    Emirhan1978 2 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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