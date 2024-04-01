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    Anlık Bildirim

    NASA'nın parçaladığı asteroidin parçaları Mars'a çarpabilir

    NASA'nın uzaktaki bir asteroidi parçalayan DART (Double Asteroid Redirection Test) görevi başarılı olmuş olsa da ortaya çıkan enkaz, Mars’ta bir krater açabilir.
    NASA'nın parçaladığı asteroidin parçaları Mars'a çarpabilir Tam Boyutta Gör
    2022 yılında NASA, Double Asteroid Redirection Test (DART) uzay aracını kasıtlı olarak Dimorphos adlı küçük bir asteroide çarptırarak, gelecekte potansiyel olarak tehlikeli uzay kayalarını yönlendirip yönlendiremeyeceğimizi görmek için önemli bir test yaptı. DART görevi sayesinde bir çarpışma ile asteroidin yörüngesinin değiştirilebileceği ve Dünya’nın tehdit oluşturması halinde bir asteroidi yeniden yönlendirme kapasitesine sahip olduğunu kanıtlamıştı. Ancak bilim insanlarına göre bu deney sonucunda ortaya çıkan asteroid parçalarının Mars’a düşmesi mümkün.

    NASA deneyinde ortaya çıkan asteroit parçaları Mars'a çarpabilir

    Kelimenin tam anlamıyla çığır açan DART görevi, Dimorphos'u yörüngesinden çıkaracak kadar güçlü olduğunu kanıtladı. Bu başarı Hubble ve James Webb uzay teleskopları tarafından çekilen görüntüler de kanıtlandı. Görüntülerde asteroidin arkasında yoğun enkaz bıraktığı görülüyordu. Bilim insanlarına göre bu kaya parçalarının kat edeceği mesafe oldukça fazla olabilir. Avrupa Uzay Ajansı'nın Dünya'ya Yakın Cisimler Koordinasyon Merkezi araştırmacısı Marco Fenucci, bu parçaların Dünya için hiçbir risk oluşturmadığını ancak aynı şeyin Mars için geçerli olmadığını söyledi.

    Fenucci’nin ortak yazarı olduğu araştırmaya göre Dimorphos'tan boyutları birkaç metre arasında olan 37 kaya parçası çarpışmadan sonra uzaya fırladı. Araştırmacılar bu kayalar üzerinde yörünge analizi yaptılar ve dört parçanın Mars ile çarpışabileceklerini buldular. Bilim insanlarına göre Bu kayalardan ikisinin 6.000 yıl içinde, diğer ikisinin ise yaklaşık 15.000 yıl içinde Mars yüzeyinde kraterlere neden olma şansı var.

    İronik bir şekilde DART’ın açığa çıkardığı parçalar Avrupa Uzay Ajansı'nın, adını antik Yunan tanrıların kraliçesinden alan Hera misyonu için ihtimal çok düşük olsa da risk oluşturabilir. Hera uzay aracının Ekim 2024'te fırlatılması ve DART'ın asteroit üzerindeki kesin etkisini ölçmek için 2026'da Dimorphos'a varması hedefleniyor.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/97256/nasa-destroyed-an-asteroid-and-now-it-might-collide-with-mars/index.html https://academic.oup.com/mnras/article/528/4/6660/7608521 https://www.nationalgeographic.com/science/article/nasa-dart-planetary-defense-asteroid-boulders-mars
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 4 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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