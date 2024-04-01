NASA'nın parçaladığı asteroidin parçaları Mars'a çarpabilir

Tam Boyutta Gör 2022 yılında NASA, Double Asteroid Redirection Test (DART) uzay aracını kasıtlı olarak Dimorphos adlı küçük bir asteroide çarptırarak, gelecekte potansiyel olarak tehlikeli uzay kayalarını yönlendirip yönlendiremeyeceğimizi görmek için önemli bir test yaptı. DART görevi sayesinde bir çarpışma ile asteroidin yörüngesinin değiştirilebileceği ve Dünya’nın tehdit oluşturması halinde bir asteroidi yeniden yönlendirme kapasitesine sahip olduğunu kanıtlamıştı. Ancak bilim insanlarına göre bu deney sonucunda ortaya çıkan asteroid parçalarının Mars’a düşmesi mümkün.

NASA deneyinde ortaya çıkan asteroit parçaları Mars'a çarpabilir

Kelimenin tam anlamıyla çığır açan DART görevi, Dimorphos'u yörüngesinden çıkaracak kadar güçlü olduğunu kanıtladı. Bu başarı Hubble ve James Webb uzay teleskopları tarafından çekilen görüntüler de kanıtlandı. Görüntülerde asteroidin arkasında yoğun enkaz bıraktığı görülüyordu. Bilim insanlarına göre bu kaya parçalarının kat edeceği mesafe oldukça fazla olabilir. Avrupa Uzay Ajansı'nın Dünya'ya Yakın Cisimler Koordinasyon Merkezi araştırmacısı Marco Fenucci, bu parçaların Dünya için hiçbir risk oluşturmadığını ancak aynı şeyin Mars için geçerli olmadığını söyledi.

Fenucci’nin ortak yazarı olduğu araştırmaya göre Dimorphos'tan boyutları birkaç metre arasında olan 37 kaya parçası çarpışmadan sonra uzaya fırladı. Araştırmacılar bu kayalar üzerinde yörünge analizi yaptılar ve dört parçanın Mars ile çarpışabileceklerini buldular. Bilim insanlarına göre Bu kayalardan ikisinin 6.000 yıl içinde, diğer ikisinin ise yaklaşık 15.000 yıl içinde Mars yüzeyinde kraterlere neden olma şansı var.

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İronik bir şekilde DART’ın açığa çıkardığı parçalar Avrupa Uzay Ajansı'nın, adını antik Yunan tanrıların kraliçesinden alan Hera misyonu için ihtimal çok düşük olsa da risk oluşturabilir. Hera uzay aracının Ekim 2024'te fırlatılması ve DART'ın asteroit üzerindeki kesin etkisini ölçmek için 2026'da Dimorphos'a varması hedefleniyor.

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