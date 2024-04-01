NASA'nın parçaladığı asteroidin parçaları Mars'a çarpabilir

NASA deneyinde ortaya çıkan asteroit parçaları Mars'a çarpabilir
Kelimenin tam anlamıyla çığır açan DART görevi, Dimorphos'u yörüngesinden çıkaracak kadar güçlü olduğunu kanıtladı. Bu başarı Hubble ve James Webb uzay teleskopları tarafından çekilen görüntüler de kanıtlandı. Görüntülerde asteroidin arkasında yoğun enkaz bıraktığı görülüyordu. Bilim insanlarına göre bu kaya parçalarının kat edeceği mesafe oldukça fazla olabilir. Avrupa Uzay Ajansı'nın Dünya'ya Yakın Cisimler Koordinasyon Merkezi araştırmacısı Marco Fenucci, bu parçaların Dünya için hiçbir risk oluşturmadığını ancak aynı şeyin Mars için geçerli olmadığını söyledi.
Fenucci’nin ortak yazarı olduğu araştırmaya göre Dimorphos'tan boyutları birkaç metre arasında olan 37 kaya parçası çarpışmadan sonra uzaya fırladı. Araştırmacılar bu kayalar üzerinde yörünge analizi yaptılar ve dört parçanın Mars ile çarpışabileceklerini buldular. Bilim insanlarına göre Bu kayalardan ikisinin 6.000 yıl içinde, diğer ikisinin ise yaklaşık 15.000 yıl içinde Mars yüzeyinde kraterlere neden olma şansı var.
İronik bir şekilde DART’ın açığa çıkardığı parçalar Avrupa Uzay Ajansı'nın, adını antik Yunan tanrıların kraliçesinden alan Hera misyonu için ihtimal çok düşük olsa da risk oluşturabilir. Hera uzay aracının Ekim 2024'te fırlatılması ve DART'ın asteroit üzerindeki kesin etkisini ölçmek için 2026'da Dimorphos'a varması hedefleniyor.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/97256/nasa-destroyed-an-asteroid-and-now-it-might-collide-with-mars/index.html https://academic.oup.com/mnras/article/528/4/6660/7608521 https://www.nationalgeographic.com/science/article/nasa-dart-planetary-defense-asteroid-boulders-mars Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...