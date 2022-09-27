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    NASA'nın uzay aracı, asteroit ile başarılı bir şekilde çarpıştı: İşte o görüntüler

    DART sondası, Dünya'yı koruma deneyinin bir parçası olarak asteroit Dimorphos ile başarılı bir şekilde çarpıştı. İşte tarihe geçen o anlar...                    
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    NASA'nın uzay aracı, asteroit ile başarılı bir şekilde çarpıştı
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    NASA'nın DART sondası, gezegenimizi potansiyel olarak tehlikeli asteroitlerden koruma deneyinin bir parçası olarak Dünya'ya yakın asteroit Dimorph ile başarılı bir şekilde çarpıştı.

    DART (Çift Asteroit Yönlendirme Testi) uzay aracı, geçen Kasım ayında fırlatılmıştı. Dünya'yı tehdit etmeyen asteroit Dimorph ile çarpışması, 27 Eylül gecesi Türkiye saatiyle 02:14'te gerçekleşti. Çarpışma anında sonda yaklaşık 24 bin km/s hızla hareket ediyordu ve bu tarihi anlar NASA'nın YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı.

    Dünya'yı potansiyel uzay tehlikelerinden koruma girişimi

    NASA, DART misyonunu, Dünya'yı potansiyel olarak tehdit edici kuyruklu yıldızlardan veya asteroitlerden korumak için bir asteroitin yörüngesini değiştirmeye yönelik ilk girişim olarak lanse ediyor. DART Görev Sistemleri Mühendisi Elena Adams konuyla ilgili olarak: "Asteroit ilk göründüğünde, ne bekleyeceğimize dair hiçbir fikrimiz yoktu. Asteroitin şeklini bile bilmiyorduk ama nereye çarpacağımızı biliyorduk. Bu yüzden sanırım hepimiz nefesimizi tuttuk." ifadelerini kullandı.

    Sondanın asteroit ile çarpışması, insanlığın Dünya'yı büyük uzay nesnelerinin düşmesinden koruyup koruyamayacağını bulmaya yardımcı olacak. Şimdi dünyanın dört bir yanındaki teleskoplar, Dimorphos'un yörüngesindeki değişikliği izleyecekler. Görevin başarısını değerlendirmek ise birkaç ay sürebilir. Ayrıca yakın gelecekte NASA, LUCIACube gözlem uydusundan çarpışmanın detaylı görüntülerini de alacak. Bu da çarpma anının yandan görünümünü gösterecek.

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    B
    batar 15 saat önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 15 saat önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 1 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 2 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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