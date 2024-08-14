NASA, uzayda ilk kez “ultra soğuk” kuantum sensörü deneyi yaptı

- Uzayda ilk kez soğuk atomlar kullanıldı
- Karanlık madde ve karanlık enerjinin gizemini çözebilir
- 2018’de fırlatıldı
- Yorumlar
Uzayda ilk kez soğuk atomlar kullanıldı
NASA, yerçekimi, manyetik alanlar ve uzaydaki diğer kuvvetleri ölçmek için kuantum teknolojisini kullanmayı hedefliyor. Uzay ajansı, ilk kez ultra soğuk atomlar kullanarak yörünge laboratuarının titreşimlerini ölçmek için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) atom interferometresi olarak adlandırılan yepyeni bir aracı test etti.
Atom interferometreleriDünya'da kullanılıyor olsa da, uzayda uzun süre çalışamayacak kadar kırılgan oldukları düşünülüyordu. Ancak bilim insanları NASA'nın Soğuk Atom Laboratuvarı'nı (ISS'de mini bir buzdolabı büyüklüğünde bir tesis) kullanarak atom interferometrelerini uzayda kullanmanın mümkün olduğunu kanıtladı. Bilim insanları mikro yerçekiminden faydalanarak daha uzun ölçüm sürelerine ve daha yüksek cihaz hassasiyetine erişmiş oldu.
NASA’ya göre yerçekimini yüksek hassasiyetle ölçebilen uzay tabanlı sensörler birçok potansiyel uygulamaya sahip. Örneğin, Güneş Sistemi'mizdeki gezegenlerin ve uyduların bileşimini ortaya çıkarabilirler, çünkü farklı malzemeler yerçekiminde ince farklılıklar yaratan farklı yoğunluklara sahip. Bu tür bir ölçüm, Dünya'daki su ve buzun hareketini izlemek için yerçekimindeki hafif değişiklikleri tespit eden ABD-Alman işbirliği GRACE-FO (Gravity Recovery and Climate Experiment Follow-on) tarafından halihazırda gerçekleştiriliyor. Bir atom interferometresi ek hassasiyet ve kararlılık sağlayarak yüzey kütle değişimleri hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıkarabilir.
Karanlık madde ve karanlık enerjinin gizemini çözebilir
Bununla birlikte Soğuk Atom Laboratuvarı’nda bulunan atom interferometrisi Einstein'ın genel görelilik teorisini yeni yollarla test etmek için de kullanılabilir. Genel görelilik, evrenin büyük ölçekli yapısını açıklayan temel teori olsa da bilim insanları teorinin doğru anlamadıkları yönleri olduğunu söylüyor. Bu teknoloji ile bu boşlukların doldurulabileceği ve daha eksiksiz bir resim elde edilebileceği düşünülüyor.
2018’de fırlatıldı
Soğuk Atom Laboratuvarı, 2018 yılında uzay istasyonuna fırlatıldı. Laboratuvar atomları neredeyse mutlak sıfıra ya da eksi 273 santigrat dereceye (Ki bu, uzayın kendisinden daha soğuktur; uzay, eksi 270,4 derece sıcaklığa sahip) kadar lazerler ile soğutuyor. Bu ultra soğuk sıcaklıklarda atomlar, Bose-Einstein yoğuşması adı verilen ve atomların bazı kuantum özelliklerini mikroskobik olmaktan ziyade makroskobik hale getiren beşinci bir madde hali (katı, sıvı, gaz veya plazmadan farklı olarak) oluşturuyor. Sonuç olarak, atomların özelliklerini gözlemlemek kolaylaşıyor diyebiliriz.Kaynakça https://gizmodo.com/nasas-quantum-cold-atom-lab-just-made-space-even-cooler-literally-2000486530 https://www.nature.com/articles/s41467-024-50585-6 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.