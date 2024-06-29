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    NASA ve Boeing: Astronotlar uzay istasyonunda mahsur kalmadı

    NASA ve Boeing yetkililerinden gelen açıklamada ticari Starliner kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giden astronotların mahsur kalmadığı belirtildi.
    NASA ve Boeing: Astronotlar uzay istasyonunda mahsur kalmadı Tam Boyutta Gör
    NASA ve Boeing yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ticari Starliner kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giden astronotların orada kaldıkları yönündeki söylemlerin yanlış olduğu, mahsur kalma gibi bir durumun olmadığı belirtildi. Öte yandan yetkililer, astronotların Starliner ile Dünya’ya geri dönüşü için daha fazla zaman ihtiyaçları olduğunu söyledi.

    Astronotlar mahsur kalmadı

    NASA ve Boeing, Starliner'ın mürettebatlı ilk uçuşunu yapılan ertelemelerle daha da uzatıyor ancak Dünya'ya dönüş için herhangi bir tarih vermekten kaçınıyor. Mevcut son durumda Boeing'in Starliner kapsülü ve iki mürettebatı şirket ve NASA yerde yeni testler yaparken önümüzdeki aya kadar ISS’te kalacak.

    NASA ve Boeing: Astronotlar uzay istasyonunda mahsur kalmadı Tam Boyutta Gör
    NASA'nın Ticari Mürettebat yöneticisi Steve Stich, düzenlenen basın toplantısında "Testlerin birkaç hafta sürebileceğini düşünüyoruz. Uçuş koşullarını yerde elimizden geldiğince taklit etmeye çalışıyoruz." dedi. Boeing ve NASA, 5 Haziran'da fırlatılmadan önce Starliner'ın dokuz gün boyunca uzayda kalmasını planlıyordu. Starliner'ın uçuşu 24 günü geride bıraktı.

    Öte yandan yetkililer ISS’te kalma sürecinin haftalarca uzamasına rağmen acil bir durum olması durumunda Starliner'ın geri dönmek için güvenli olduğunu vurguluyor. NASA ve Boeing, test için yapılan ertelemelerin yalnızca uzay aracının performansı, özellikle de itici sistemi hakkında daha fazla veri toplamak için olduğunu söylüyor.

    Starliner’da yaşanan sorunlar

    NASA, Boeing’i tıpkı SpaceX gibi mürettebat ve kargo görevlerini taşımak için seçmişti. Ancak daha önceki iki mürettebatsız uzay uçuşunda olduğu gibi insanlı Starliner görevinde de çeşitli sorunlarla karşılaşıldı. En başlarda Starliner, SpaceX'in Dragon’una rakip olarak görülüyordu ancak Dragon, son dört yılda sorunsuz bir şekilde 12 mürettebatlı yolculuk gerçekleştirerek ortada bir rekabetin olmadığını gösterdi.

    Starliner, ISS’e kilitlenmeden önce bir itici sorunu yaşamıştı. NASA ve Boeing uzmanları da bunun ciddi bir sorun olup olmadığını belirlemek için yer testleri gerçekleştiriyor. Çalışmayan birkaç iticinin performansa olan etkisi de değerlendiriliyor. Ayrıca helyum sızıntısı sorunu da var. Yetkililer yer testleri tamamlanana kadar geri dönüş için bir tarih belirlenmeyeceğinin de altını çiziyor. Şimdilik geri dönüş için bir hedef tarih olamasa da batarya kısıtlamaları nedeniyle Starliner, uzay istasyonunda 45 güne kadar kilitli kalabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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