NASA ve Boeing: Astronotlar uzay istasyonunda mahsur kalmadı

Tam Boyutta Gör NASA ve Boeing yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ticari Starliner kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giden astronotların orada kaldıkları yönündeki söylemlerin yanlış olduğu, mahsur kalma gibi bir durumun olmadığı belirtildi. Öte yandan yetkililer, astronotların Starliner ile Dünya’ya geri dönüşü için daha fazla zaman ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Astronotlar mahsur kalmadı

NASA ve Boeing, Starliner'ın mürettebatlı ilk uçuşunu yapılan ertelemelerle daha da uzatıyor ancak Dünya'ya dönüş için herhangi bir tarih vermekten kaçınıyor. Mevcut son durumda Boeing'in Starliner kapsülü ve iki mürettebatı şirket ve NASA yerde yeni testler yaparken önümüzdeki aya kadar ISS’te kalacak.

Tam Boyutta Gör NASA'nın Ticari Mürettebat yöneticisi Steve Stich, düzenlenen basın toplantısında "Testlerin birkaç hafta sürebileceğini düşünüyoruz. Uçuş koşullarını yerde elimizden geldiğince taklit etmeye çalışıyoruz." dedi. Boeing ve NASA, 5 Haziran'da fırlatılmadan önce Starliner'ın dokuz gün boyunca uzayda kalmasını planlıyordu. Starliner'ın uçuşu 24 günü geride bıraktı.

Öte yandan yetkililer ISS’te kalma sürecinin haftalarca uzamasına rağmen acil bir durum olması durumunda Starliner'ın geri dönmek için güvenli olduğunu vurguluyor. NASA ve Boeing, test için yapılan ertelemelerin yalnızca uzay aracının performansı, özellikle de itici sistemi hakkında daha fazla veri toplamak için olduğunu söylüyor.

Starliner’da yaşanan sorunlar

NASA, Boeing’i tıpkı SpaceX gibi mürettebat ve kargo görevlerini taşımak için seçmişti. Ancak daha önceki iki mürettebatsız uzay uçuşunda olduğu gibi insanlı Starliner görevinde de çeşitli sorunlarla karşılaşıldı. En başlarda Starliner, SpaceX'in Dragon’una rakip olarak görülüyordu ancak Dragon, son dört yılda sorunsuz bir şekilde 12 mürettebatlı yolculuk gerçekleştirerek ortada bir rekabetin olmadığını gösterdi.

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Starliner, ISS’e kilitlenmeden önce bir itici sorunu yaşamıştı. NASA ve Boeing uzmanları da bunun ciddi bir sorun olup olmadığını belirlemek için yer testleri gerçekleştiriyor. Çalışmayan birkaç iticinin performansa olan etkisi de değerlendiriliyor. Ayrıca helyum sızıntısı sorunu da var. Yetkililer yer testleri tamamlanana kadar geri dönüş için bir tarih belirlenmeyeceğinin de altını çiziyor. Şimdilik geri dönüş için bir hedef tarih olamasa da batarya kısıtlamaları nedeniyle Starliner, uzay istasyonunda 45 güne kadar kilitli kalabilir.

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NASA ve Boeing: Astronotlar uzay istasyonunda mahsur kalmadı