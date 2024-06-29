NASA ve Boeing: Astronotlar uzay istasyonunda mahsur kalmadı

Astronotlar mahsur kalmadı
NASA ve Boeing, Starliner'ın mürettebatlı ilk uçuşunu yapılan ertelemelerle daha da uzatıyor ancak Dünya'ya dönüş için herhangi bir tarih vermekten kaçınıyor. Mevcut son durumda Boeing'in Starliner kapsülü ve iki mürettebatı şirket ve NASA yerde yeni testler yaparken önümüzdeki aya kadar ISS’te kalacak.
Öte yandan yetkililer ISS’te kalma sürecinin haftalarca uzamasına rağmen acil bir durum olması durumunda Starliner'ın geri dönmek için güvenli olduğunu vurguluyor. NASA ve Boeing, test için yapılan ertelemelerin yalnızca uzay aracının performansı, özellikle de itici sistemi hakkında daha fazla veri toplamak için olduğunu söylüyor.
Starliner’da yaşanan sorunlar
NASA, Boeing’i tıpkı SpaceX gibi mürettebat ve kargo görevlerini taşımak için seçmişti. Ancak daha önceki iki mürettebatsız uzay uçuşunda olduğu gibi insanlı Starliner görevinde de çeşitli sorunlarla karşılaşıldı. En başlarda Starliner, SpaceX'in Dragon’una rakip olarak görülüyordu ancak Dragon, son dört yılda sorunsuz bir şekilde 12 mürettebatlı yolculuk gerçekleştirerek ortada bir rekabetin olmadığını gösterdi.
Starliner, ISS’e kilitlenmeden önce bir itici sorunu yaşamıştı. NASA ve Boeing uzmanları da bunun ciddi bir sorun olup olmadığını belirlemek için yer testleri gerçekleştiriyor. Çalışmayan birkaç iticinin performansa olan etkisi de değerlendiriliyor. Ayrıca helyum sızıntısı sorunu da var. Yetkililer yer testleri tamamlanana kadar geri dönüş için bir tarih belirlenmeyeceğinin de altını çiziyor. Şimdilik geri dönüş için bir hedef tarih olamasa da batarya kısıtlamaları nedeniyle Starliner, uzay istasyonunda 45 güne kadar kilitli kalabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.